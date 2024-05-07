«Они предали чешских граждан», — осудил правительство Бабиш за новый миграционный пакт
9 мая 2024
15:00
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает необходимым выйти за рамки миграционного пакта и вообще не поощрять нелегальных мигрантов приезжать в Европу. Об этом говорится в заявлении, предоставленном ČTK пресс-секретарем правительства Люцией Ешатковой. По словам премьер-министра, Чехия входит в группу стран, которые хотят решительно противостоять нелегальной миграции. Представители стран ЕС подтвердили сегодня, что они согласовали окончательную форму документа, в то время как Чешская Республика воздержалась. По словам бывшего премьер-министра и лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша, правительство Фиалы создало условия для принятия пакета, и Чехия должна была проголосовать против него. Кабинет предал чешских граждан, заявил Бабиш.
Против пакета проголосовали Венгрия и Польша. Одобренная сегодня позиция стран — членов блока является итоговой, и новые правила миграции и предоставления убежища будут официально утверждены министрами ЕС в понедельник, 13 мая, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
«Мы должны препятствовать тому, чтобы нелегальные мигранты вообще приезжали в Европу. Решение заключается в более строгой процедуре предоставления убежища перед въездом в ЕС, более быстром возвращении за пределы ЕС, а также в других мерах, предложения по которым мы сейчас готовим. Чехия стала одним из основателей группы стран, которые хотят решительно бороться с нелегальной миграцией», — сказал премьер-министр.
Сегодня Ракушан заявил ČTK, что окончательный пакет мер более бюрократичен и ослабляет обязательную процедуру пересечения границы по сравнению с первоначальным предложением. Но это важный первый шаг к эффективной борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, он вводит обязательное задержание, проверку мигрантов и устанавливает обязательства государств-членов.
Чешская Республика хочет пойти дальше в деле защиты европейского пространства и активно работает над последующими шагами, сказал Ракушан. «Вместе с Данией, Австрией, Нидерландами и другими странами мы готовим конкретные предложения о том, как быть с процедурами предоставления убежища уже в третьих странах, мерами против контрабандистов и улучшениями процесса возвращения», — добавил он.
«Все это произошло по вине правительства Фиалы и особенно Вита Ракушана во время председательства Чехии (во второй половине 2022 года), когда они готовили почву и зазывали мигрантов в Европу», — сказал Бабиш. «Тот факт, что они сейчас воздержались, в конечном итоге ничего не меняет, они должны были быть против, как и вся V4», — сказал он. Венгрия и Польша не смогли убедить другие государства сформировать блокирующее меньшинство вместе. Словакия отвергла две части пакта и воздержалась по остальным.
«Они предали чешских граждан, и теперь нам нужно добиться успеха на европейских выборах, чтобы изменить ситуацию», — добавил бывший премьер-министр Бабиш. Выборы в Европейский парламент состоятся примерно через месяц.
Томио Окамура, председатель оппозиционного движения SPD, назвал это очередным предательством правящей коалиции. «Вместо того чтобы проголосовать против, они воздержались в качестве оправдания. Движение SPD не хочет видеть здесь африканских и исламских мигрантов, мы не будем соблюдать миграционный пакт и, если мы окажемся в следующем правительстве, мы вновь откроем и отвергнем миграционный пакт на европейской земле», — заявил он Чешскому агентству новостей.
Иван Бартош, заместитель премьер-министра и председатель коалиции «Пираты», заявил, что миграция — это вызов, который Европа должна принять и найти общее решение. «Но пакт не предлагает фундаментального решения и пути продвижения вперед, а лишь усиливает бюрократию, даже несмотря на попытки двигаться вперед вместе. Именно поэтому даже наши евродепутаты не поддержали большинство», — сказал он в интервью ČTK. По его словам, пакет не решает, например, проблему длительных периодов ожидания решения в лагерях для беженцев, а наоборот, удлиняет их. «Но это никому не помогает: это увеличивает риск радикализации, это дороже для европейских граждан, а сами беженцы излишне страдают в негостеприимных условиях», — сказал он.
Бартош считает, что для «Пиратов» важно сделать акцент на европейском сотрудничестве, предотвращении миграции на местах, гуманитарной помощи и борьбе с организованной преступностью. «А не популистские выкрики и разжигание ненависти», — сказал он. «Мы отвергаем квоты и перераспределение. Солидарность и помощь другим странам могут быть реализованы через финансовую помощь и сотрудничество в защите общей границы», — добавил вице-премьер.
Серия норм предусматривает, в частности, более эффективные проверки мигрантов, а также ускоренное возвращение в страны происхождения тех, кто не смог получить убежище. Также вводится принцип, согласно которому те страны ЕС, которые перегружены миграционным давлением, будут солидарно помогать другим, либо забирая у них часть мигрантов, либо поддерживая их финансово или материально.
«Мы должны препятствовать тому, чтобы нелегальные мигранты вообще приезжали в Европу. Решение заключается в более строгой процедуре предоставления убежища перед въездом в ЕС, более быстром возвращении за пределы ЕС, а также в других мерах, предложения по которым мы сейчас готовим. Чехия стала одним из основателей группы стран, которые хотят решительно бороться с нелегальной миграцией», — сказал премьер-министр.
Сегодня Ракушан заявил ČTK, что окончательный пакет мер более бюрократичен и ослабляет обязательную процедуру пересечения границы по сравнению с первоначальным предложением. Но это важный первый шаг к эффективной борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, он вводит обязательное задержание, проверку мигрантов и устанавливает обязательства государств-членов.
Чешская Республика хочет пойти дальше в деле защиты европейского пространства и активно работает над последующими шагами, сказал Ракушан. «Вместе с Данией, Австрией, Нидерландами и другими странами мы готовим конкретные предложения о том, как быть с процедурами предоставления убежища уже в третьих странах, мерами против контрабандистов и улучшениями процесса возвращения», — добавил он.
«Все это произошло по вине правительства Фиалы и особенно Вита Ракушана во время председательства Чехии (во второй половине 2022 года), когда они готовили почву и зазывали мигрантов в Европу», — сказал Бабиш. «Тот факт, что они сейчас воздержались, в конечном итоге ничего не меняет, они должны были быть против, как и вся V4», — сказал он. Венгрия и Польша не смогли убедить другие государства сформировать блокирующее меньшинство вместе. Словакия отвергла две части пакта и воздержалась по остальным.
«Они предали чешских граждан, и теперь нам нужно добиться успеха на европейских выборах, чтобы изменить ситуацию», — добавил бывший премьер-министр Бабиш. Выборы в Европейский парламент состоятся примерно через месяц.
Томио Окамура, председатель оппозиционного движения SPD, назвал это очередным предательством правящей коалиции. «Вместо того чтобы проголосовать против, они воздержались в качестве оправдания. Движение SPD не хочет видеть здесь африканских и исламских мигрантов, мы не будем соблюдать миграционный пакт и, если мы окажемся в следующем правительстве, мы вновь откроем и отвергнем миграционный пакт на европейской земле», — заявил он Чешскому агентству новостей.
Иван Бартош, заместитель премьер-министра и председатель коалиции «Пираты», заявил, что миграция — это вызов, который Европа должна принять и найти общее решение. «Но пакт не предлагает фундаментального решения и пути продвижения вперед, а лишь усиливает бюрократию, даже несмотря на попытки двигаться вперед вместе. Именно поэтому даже наши евродепутаты не поддержали большинство», — сказал он в интервью ČTK. По его словам, пакет не решает, например, проблему длительных периодов ожидания решения в лагерях для беженцев, а наоборот, удлиняет их. «Но это никому не помогает: это увеличивает риск радикализации, это дороже для европейских граждан, а сами беженцы излишне страдают в негостеприимных условиях», — сказал он.
Бартош считает, что для «Пиратов» важно сделать акцент на европейском сотрудничестве, предотвращении миграции на местах, гуманитарной помощи и борьбе с организованной преступностью. «А не популистские выкрики и разжигание ненависти», — сказал он. «Мы отвергаем квоты и перераспределение. Солидарность и помощь другим странам могут быть реализованы через финансовую помощь и сотрудничество в защите общей границы», — добавил вице-премьер.
Серия норм предусматривает, в частности, более эффективные проверки мигрантов, а также ускоренное возвращение в страны происхождения тех, кто не смог получить убежище. Также вводится принцип, согласно которому те страны ЕС, которые перегружены миграционным давлением, будут солидарно помогать другим, либо забирая у них часть мигрантов, либо поддерживая их финансово или материально.
Комментарии:
paulina 9 мая 2024 19:08
Каким бы одиозным ни был Окамура - его мать чешка, следовательно, он изначально мог претендовать на чешское гражданство, так что перевод стрелок на него не прокатит. И даже если бы в Чехию мигрировали сплошь японские бизнесмены - это можно было бы только приветствовать. Но речь идет в основном не о людях, получающих трудовые карты или ВНЖ на законном основании работы или учебы, а после много лет бегающих с бумажками в ожидании ПМЖ, и даже не об украинских беженцах, а о нелегальных мигрантах, экономических переселенцах и охотниках за пособиями из определенных стран. В их случае статистика внутри стран ЕС неумолима: преступность растет, потребление различных пособий растет, а вот участие в экономической деятельности страны - нет. Чехия - одна из немногих стран с адекватным и жестким отношением к бесконтрольной миграции, и это одна из главных причин, почему я живу здесь, а не в другой стране ЕС. Поэтому, естественно, на выборах буду голосовать за любого кандидата, продвигающего антимигрантскую политику. Не хочу, чтобы Чехия превращалась в помесь Зимбабве с Афганистаном и платить за содержание дармоедов. Проще совсем их не принимать. И не будет проблем.
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