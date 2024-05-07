«Они предали чешских граждан», — осудил правительство Бабиш за новый миграционный пакт

Против пакета проголосовали Венгрия и Польша. Одобренная сегодня позиция стран — членов блока является итоговой, и новые правила миграции и предоставления убежища будут официально утверждены министрами ЕС в понедельник, 13 мая, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).



«Мы должны препятствовать тому, чтобы нелегальные мигранты вообще приезжали в Европу. Решение заключается в более строгой процедуре предоставления убежища перед въездом в ЕС, более быстром возвращении за пределы ЕС, а также в других мерах, предложения по которым мы сейчас готовим. Чехия стала одним из основателей группы стран, которые хотят решительно бороться с нелегальной миграцией», — сказал премьер-министр.



Сегодня Ракушан заявил ČTK, что окончательный пакет мер более бюрократичен и ослабляет обязательную процедуру пересечения границы по сравнению с первоначальным предложением. Но это важный первый шаг к эффективной борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, он вводит обязательное задержание, проверку мигрантов и устанавливает обязательства государств-членов.



Чешская Республика хочет пойти дальше в деле защиты европейского пространства и активно работает над последующими шагами, сказал Ракушан. «Вместе с Данией, Австрией, Нидерландами и другими странами мы готовим конкретные предложения о том, как быть с процедурами предоставления убежища уже в третьих странах, мерами против контрабандистов и улучшениями процесса возвращения», — добавил он.



«Все это произошло по вине правительства Фиалы и особенно Вита Ракушана во время председательства Чехии (во второй половине 2022 года), когда они готовили почву и зазывали мигрантов в Европу», — сказал Бабиш. «Тот факт, что они сейчас воздержались, в конечном итоге ничего не меняет, они должны были быть против, как и вся V4», — сказал он. Венгрия и Польша не смогли убедить другие государства сформировать блокирующее меньшинство вместе. Словакия отвергла две части пакта и воздержалась по остальным.



«Они предали чешских граждан, и теперь нам нужно добиться успеха на европейских выборах, чтобы изменить ситуацию», — добавил бывший премьер-министр Бабиш. Выборы в Европейский парламент состоятся примерно через месяц.



Томио Окамура, председатель оппозиционного движения SPD, назвал это очередным предательством правящей коалиции. «Вместо того чтобы проголосовать против, они воздержались в качестве оправдания. Движение SPD не хочет видеть здесь африканских и исламских мигрантов, мы не будем соблюдать миграционный пакт и, если мы окажемся в следующем правительстве, мы вновь откроем и отвергнем миграционный пакт на европейской земле», — заявил он Чешскому агентству новостей.



Иван Бартош, заместитель премьер-министра и председатель коалиции «Пираты», заявил, что миграция — это вызов, который Европа должна принять и найти общее решение. «Но пакт не предлагает фундаментального решения и пути продвижения вперед, а лишь усиливает бюрократию, даже несмотря на попытки двигаться вперед вместе. Именно поэтому даже наши евродепутаты не поддержали большинство», — сказал он в интервью ČTK. По его словам, пакет не решает, например, проблему длительных периодов ожидания решения в лагерях для беженцев, а наоборот, удлиняет их. «Но это никому не помогает: это увеличивает риск радикализации, это дороже для европейских граждан, а сами беженцы излишне страдают в негостеприимных условиях», — сказал он.



Бартош считает, что для «Пиратов» важно сделать акцент на европейском сотрудничестве, предотвращении миграции на местах, гуманитарной помощи и борьбе с организованной преступностью. «А не популистские выкрики и разжигание ненависти», — сказал он. «Мы отвергаем квоты и перераспределение. Солидарность и помощь другим странам могут быть реализованы через финансовую помощь и сотрудничество в защите общей границы», — добавил вице-премьер.



Серия норм предусматривает, в частности, более эффективные проверки мигрантов, а также ускоренное возвращение в страны происхождения тех, кто не смог получить убежище. Также вводится принцип, согласно которому те страны ЕС, которые перегружены миграционным давлением, будут солидарно помогать другим, либо забирая у них часть мигрантов, либо поддерживая их финансово или материально.