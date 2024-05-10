Будут тестировать на ДНК? Мигранты ввозят родственников, но у Австрии кончается терпение

Премьер-министр Народной партии объявил о более частом и качественном использовании генетических тестов для подтверждения родственных связей. Безусловно, лица, получившие убежище в Австрии, могут привезти с собой своего партнера или несовершеннолетних детей.





В настоящее время тесты ДНК используются только в отдельных случаях.



На вопрос Die Presse, в чем отличие от нынешней правовой ситуации, представители ответили, что в настоящее время тесты ДНК используются только в отдельных случаях. Закон гласит: «Если иностранец не может доказать предполагаемое родство с помощью неоспоримых документов или других подходящих и эквивалентных средств подтверждения, Федеральное ведомство или Федеральный административный суд по просьбе и за счет иностранца должны разрешить ему провести анализ ДНК».



«Однако теперь анализ ДНК придется проводить при малейших сомнениях — чтобы мы могли быть абсолютно уверены в отсутствии злоупотреблений», — сказал Нехаммер. Изначально расходы будут нести сами мигранты. Если родство будет подтверждено, им их компенсируют. Так называемый сертификат о родстве стоит около 200 евро (5 000 крон).



Новые инспекторы приступят к работе

Как сообщает газета Der Standard, в рамках воссоединения семей Австрия, согласно новому указу, также усилит проверки с помощью экспертов по документам и органов безопасности.



«Мы будем ограничивать воссоединение семей с помощью жесткого контроля», — сказал Нехаммер, не уточнив, насколько распространено мошенничество в этих процедурах на данный момент.



Министру внутренних дел Герхарду Карнеру и министру иностранных дел Александру Шалленбергу (ÖVP) поручено «эффективно реализовать меры в ближайшие дни».



Кроме того, планируется еще более интенсивно задействовать специально обученных инспекторов по проверке документов и усилить проверки членов семей со стороны органов безопасности.



Нагрузка на Вену непосильна

Иммиграция близких родственников людей, получивших от австрийских властей статус беженца, осложнилась из-за пандемии ковида-19.



Столица испытывает особую нагрузку, поскольку многие просители убежища переезжают в столицу из других федеральных земель. Кристоф Видеркер (Neos), советник по образованию и заместитель мэра Вены, в конце апреля сообщил, что только за последний месяц венские школы приняли 350 новых детей по причине воссоединения семей. В связи с этим школы создают новые классы в строительных контейнерах.



В первом квартале Министерство внутренних дел Австрии зарегистрировало около 6 900 заявлений о предоставлении убежища. За весь прошлый год доля тех, кто прибыл в страну, приехав к родственникам, составила 16%.