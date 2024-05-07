Пенсионер в толстовке Z не совершил преступления, утверждает полиция

Изначально Z обозначала военную технику, которую армия Путина отправляла в Украину. Однако очень быстро эта буква стала символом тех, кто поддерживает путинскую оккупацию.





«Под надзором прокуратуры мы возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с отрицанием, одобрением и оправданием геноцида», — рассказала Андреа Музыкантова, пресс-секретарь полиции Пардубицкого края.





Собрав доказательства, полицейские пришли к выводу, что пенсионер совершил противоправное действие, но не совершил преступления. «Это поведение не отвечает признакам уголовного преступления. Поэтому в последние несколько дней дело было передано в компетентный административный орган для рассмотрения», — добавила пресс-секретарь.





Ранее СМИ сообщали, что один из участников антиправительственного протеста заключил сделку о признании вины. Его обвиняют в одобрении военных преступлений, поскольку он носил рюкзак с буквой Z и символикой группы «Вагнер».