Полиция объявила в розыск российского генерала, который руководил взрывами во Врбетице

По данным полиции, генерал руководил взрывами во Врбетице, а также отравлением агента Сергея Скрипаля в Великобритании.



Чешские следователи объявили в официальный розыск одного из высших офицеров российской военной разведки ГРУ.



По данным следствия, генерал Андрей Владимирович Аверьянов руководил операцией 2014 года, в ходе которой российские агенты взорвали склады с боеприпасами во Врбетице (Злинский край).



Информация о розыске Аверьянова появилась в пятницу утром на сайте полиции, включая фотографию офицера.



56-летний Аверьянов описан полицией как человек ростом 185 сантиметров, среднего телосложения и с карими глазами. В графе «Опасен» написано «Да».



Трехлетнее расследование взрывов, в результате которых погибли два человека и был нанесен ущерб на миллиарды, завершилось на прошлой неделе.



Аверьянов, который на момент взрывов был начальником специального диверсионного подразделения ГРУ, общался с Еленой и Николаем Шапошниковыми, российскими шпионами, получившими чешское гражданство, согласно полицейским доказательствам.



Николай Шапошников был сотрудником оружейной компании Imex Group, чьи боеприпасы взорвались во Врбетице.



Следователи документально подтвердили, что российская военная разведка располагала подробной информацией от Шапошниковых о деятельности Imex Group. Незадолго до первого из двух взрывов Шапошниковы также встречались с генералом Аверьяновым в Лиссабоне.



По данным криминалистов, Шапошниковы оформили документы на приезд во Врбетице агентов Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, скорее всего, и взорвали склады. Агенты действовали по поддельным паспортам и меняли имена.



Аверьянов находился в Словакии вместе с другими агентами российской разведки в октябре 2014 года, когда произошел взрыв во Врбетице.



Британцы тоже ведут поиски

Шансы поймать Аверьянова, Мишкина и Чепигу невелики. Все трое находятся в России, а власти этой страны, что вполне предсказуемо, отказались сотрудничать со следствием. Именно поэтому полиция прекратила дело во Врбетице, не предъявив никаких обвинений.



Полицейские в Великобритании также разыскивают агентов Чепигу, Мишкина и Аверьянова. По мнению тамошних следователей, они ответственны за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.