Полиция объявила в розыск российского генерала, который руководил взрывами во Врбетице
10 мая 2024
21:00
304
Андрей Владимирович Аверьянов возглавлял специальное подразделение российской военной разведки — ГРУ. Сегодня он является заместителем директора.
По данным полиции, генерал руководил взрывами во Врбетице, а также отравлением агента Сергея Скрипаля в Великобритании.
Чешские следователи объявили в официальный розыск одного из высших офицеров российской военной разведки ГРУ.
По данным следствия, генерал Андрей Владимирович Аверьянов руководил операцией 2014 года, в ходе которой российские агенты взорвали склады с боеприпасами во Врбетице (Злинский край).
Информация о розыске Аверьянова появилась в пятницу утром на сайте полиции, включая фотографию офицера.
56-летний Аверьянов описан полицией как человек ростом 185 сантиметров, среднего телосложения и с карими глазами. В графе «Опасен» написано «Да».
Трехлетнее расследование взрывов, в результате которых погибли два человека и был нанесен ущерб на миллиарды, завершилось на прошлой неделе.
Аверьянов, который на момент взрывов был начальником специального диверсионного подразделения ГРУ, общался с Еленой и Николаем Шапошниковыми, российскими шпионами, получившими чешское гражданство, согласно полицейским доказательствам.
Николай Шапошников был сотрудником оружейной компании Imex Group, чьи боеприпасы взорвались во Врбетице.
Следователи документально подтвердили, что российская военная разведка располагала подробной информацией от Шапошниковых о деятельности Imex Group. Незадолго до первого из двух взрывов Шапошниковы также встречались с генералом Аверьяновым в Лиссабоне.
По данным криминалистов, Шапошниковы оформили документы на приезд во Врбетице агентов Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, скорее всего, и взорвали склады. Агенты действовали по поддельным паспортам и меняли имена.
Аверьянов находился в Словакии вместе с другими агентами российской разведки в октябре 2014 года, когда произошел взрыв во Врбетице.
Британцы тоже ведут поиски
Шансы поймать Аверьянова, Мишкина и Чепигу невелики. Все трое находятся в России, а власти этой страны, что вполне предсказуемо, отказались сотрудничать со следствием. Именно поэтому полиция прекратила дело во Врбетице, не предъявив никаких обвинений.
Полицейские в Великобритании также разыскивают агентов Чепигу, Мишкина и Аверьянова. По мнению тамошних следователей, они ответственны за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.
Чешские следователи объявили в официальный розыск одного из высших офицеров российской военной разведки ГРУ.
По данным следствия, генерал Андрей Владимирович Аверьянов руководил операцией 2014 года, в ходе которой российские агенты взорвали склады с боеприпасами во Врбетице (Злинский край).
Информация о розыске Аверьянова появилась в пятницу утром на сайте полиции, включая фотографию офицера.
56-летний Аверьянов описан полицией как человек ростом 185 сантиметров, среднего телосложения и с карими глазами. В графе «Опасен» написано «Да».
Трехлетнее расследование взрывов, в результате которых погибли два человека и был нанесен ущерб на миллиарды, завершилось на прошлой неделе.
Аверьянов, который на момент взрывов был начальником специального диверсионного подразделения ГРУ, общался с Еленой и Николаем Шапошниковыми, российскими шпионами, получившими чешское гражданство, согласно полицейским доказательствам.
Николай Шапошников был сотрудником оружейной компании Imex Group, чьи боеприпасы взорвались во Врбетице.
Следователи документально подтвердили, что российская военная разведка располагала подробной информацией от Шапошниковых о деятельности Imex Group. Незадолго до первого из двух взрывов Шапошниковы также встречались с генералом Аверьяновым в Лиссабоне.
По данным криминалистов, Шапошниковы оформили документы на приезд во Врбетице агентов Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, скорее всего, и взорвали склады. Агенты действовали по поддельным паспортам и меняли имена.
Аверьянов находился в Словакии вместе с другими агентами российской разведки в октябре 2014 года, когда произошел взрыв во Врбетице.
Британцы тоже ведут поиски
Шансы поймать Аверьянова, Мишкина и Чепигу невелики. Все трое находятся в России, а власти этой страны, что вполне предсказуемо, отказались сотрудничать со следствием. Именно поэтому полиция прекратила дело во Врбетице, не предъявив никаких обвинений.
Полицейские в Великобритании также разыскивают агентов Чепигу, Мишкина и Аверьянова. По мнению тамошних следователей, они ответственны за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
10 МАЯ 2024
1184
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
19:30
10 МАЯ 2024
1295
Украине необходим каждый мужчина в борьбе с российскими захватчиками. Но некоторые из них бежали в Германию, и в стране все чаще раздаются голоса о том, что Федеративная Республика должна помочь...
18:00
10 МАЯ 2024
527
В выходные в Чешской Республике снова можно будет наблюдать полярное сияние. Причиной тому — чрезвычайно бурная активность Солнца в последние дни, сообщил сегодня корреспонденту ČTK Петр Горалек из...
16:30
10 МАЯ 2024
682
Украина подходит к тому моменту, когда ограничивающими факторами станут человеческие ресурсы, а также поддержка украинского населения, заявил президент Петр Павел в интервью телеканалу ARD....
15:00
10 МАЯ 2024
964
Депутат Ондржей Коларж из TOP 09 хочет, чтобы военнообязанные украинцы, которые находятся в Чехии, вернулись домой. Украина страдает от нехватки людей на фронте, а украинский министр иностранных...
12:00
10 МАЯ 2024
658
После прибытия украинских беженцев чешским властям и судам приходится сталкиваться с особенностями украинского законодательства. В Украине, например, отец должен быть указан в свидетельстве о...
10:30
10 МАЯ 2024
514
Сегодня утром президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом в Украину. Ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец заявил об этом ČTK, но не стал сразу сообщать подробности...
09:30
10 МАЯ 2024
875
Тысячи людей и компаний до сих пор не получили свои вклады из обанкротившегося банка Sberbank CZ. Городской суд Праги продлил им срок еще на 30 дней, до 14 июня. Если они не обратятся до его...
08:00
10 МАЯ 2024
1123
Чешская крона в ходе торгов 9 мая преодолела психологическую отметку в 25 крон за евро. Этому способствует уверенность рынка в том, что ЧНБ продолжит снижать ставки медленнее, чем первоначально...
21:00
9 МАЯ 2024
618
Несмотря на снижение ставок Чешским национальным банком, значительного удешевления ипотечных кредитов не происходит. Средняя ставка предложения по ипотечному кредиту в начале мая снизилась лишь...
19:30
9 МАЯ 2024
1390
Женщина была найдена мертвой на крыше ресторана, принадлежащего отелю в районе Прага 6 в среду вечером. Добраться до нее полицейским удалось с помощью пожарной автолестницы.
18:00
9 МАЯ 2024
2600
TOP 09 хочет поднять тему возвращения боеспособных мужчин в Украину на следующем заседании коалиции.
16:30
9 МАЯ 2024
631
Представители стран — членов Европейского союза договорились сегодня в Брюсселе использовать доходы от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины и восстановление...
15:00
9 МАЯ 2024
1579
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает необходимым выйти за рамки миграционного пакта и вообще не поощрять нелегальных мигрантов приезжать в Европу. Об этом говорится в заявлении, предоставленном...
13:00
9 МАЯ 2024
1023
Следователи завершили расследование дела 63-летнего мужчины, который в апреле находился в центре Пардубице в толстовке с буквой Z.