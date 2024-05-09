Чешские СМИ: Пламя охватило крупный торговый центр в Варшаве

Огонь охватил весь торговый комплекс, цитирует WP представителя пожарных Богдана Смотера. По имеющейся на данный момент информации, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Пожарные признали, что обстоятельства пожара были необычными. Это очень странная ситуация, когда через несколько минут такая большая площадь уже была охвачена огнем, сказал WP начальник пожарной охраны Польши Мариуш Фелтыновский.





Возможно, скопившиеся товары способствовали быстрому распространению огня. через одиннадцать минут редко когда такая большая площадь охвачена огнем, добавил он. Однако он отказался сказать, мог ли причиной пожара стать поджог. Полиция все еще расследует причину пожара, отметил Фелтыновски.





Масштабы пожара, вспыхнувшего до 4 утра, видны на кадрах, опубликованных в социальных сетях. На них видно, что крыша торгового центра охвачена пламенем, а над Варшавой поднимаются большие столбы дыма. По словам пожарных, крыша комплекса обрушилась.





Власти призвали жителей Варшавы ограничить физическую активность на улице и не открывать окна. Причина пожара расследуется.