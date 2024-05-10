В Чехии заметили медведя. Полиция просит людей быть осторожными

Перемещение взрослого медведя в окрестностях Злина, о котором сообщил случайный свидетель до полудня субботы, было подтверждено его следами, сообщает городская полиция. Они были обнаружены неподалеку от места предполагаемой встречи охотника со зверем. Полицейские в Злине призывают людей быть осторожными. В зависимости от размера следов, вес особи достигает 200 килограммов, а рост — 180 сантиметров.



В воскресенье тот же медведь, по-видимому, был пойман фотоловушкой между Уездом и Высоким Полем под Визовицами. Кроме того, утром один из очевидцев видел медведицу и ее детеныша в деревне Држкова, расположенной в двадцати пяти километрах от Высокого Поля. По словам охотников, это два разных взрослых медведя.



«Невозможно, чтобы один медведь находился в двух местах в одно и то же время. Это два разных зверя. Медведь, которого запечатлела наша фотоловушка, в субботу находился над Злином и перешел через Визовицкие горы к нам по хребту», — пояснил Станислав Трчка, председатель Уездного охотничьего общества. Его фотоловушка, расположенная под Сучьим врхом недалеко от Уезда, смогла сфотографировать медведя три раза с интервалом в десять секунд. Медведь нашел под камнем кукурузу, которую охотники приготовили для кабанов.



«Самку медведя с детенышем видели на лугах в местечке Маёва в направлении от Држковой до Подкопной Лоты. Это было не одно животное, а взрослая особь и детеныш», — сообщил Давид Флам, командир добровольной пожарной команды в Држкове.



Опасения жителей Злинского района, живущих на лугах, вполне обоснованы. Взрослое животное находилось в непосредственной близости от скотоводов. «У нас четверо детей. Самые маленькие были напуганы. Медведь появился в тех местах, где люди часто просто гуляют», — рассказал Попелка.



В окрестностях Злина медведь появился всего в нескольких сотнях метров от обычной автобусной остановки и примерно в километре от первой остановки системы общественного транспорта Злина, которая доставляет пассажиров в центр города.



«Животноводам, в частности, следует быть начеку. Но пока я не знаю никого, кто бы сказал, что медведь напал на их овец, коз или коров. Но я должен признать, что, кроме лис, это первый крупный зверь, который прошел здесь за долгое время», — сказал Вильям Микушинец из злинского поселка Пиндула. Он добавил, что последний раз медведь был в этом районе сорок лет назад.



Охотники должны передавать информацию о возможных встречах с медведями из фотоловушек в муниципалитеты, которые смогут быстрее отреагировать и предупредить граждан о потенциальной опасности.



Павел Яник, заместитель начальника муниципальной полиции Злина, советует людям соблюдать особую осторожность при передвижении в лесных массивах. «Избегайте неухоженных и густо заросших участков, а если с вами собака, всегда держите ее на поводке. Конечно же, при себе необходимо иметь заряженный мобильный телефон, чтобы в случае необходимости вызвать помощь», — пояснил Яник.