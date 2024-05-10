До пятницы в нескольких районах Чехии есть угроза пожаров
13 мая 2024
15:00
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В некоторых районах Чешской Республики риск распространения огня будет максимальным со вторника по пятницу, согласно прогнозу, опубликованному и регулярно обновляемому учеными на сайте FireRisk. Это связано с низким содержанием влаги в древесине и бревнах в лесу, а также с ветреной погодой. Наихудшая ситуация сложится в Северной Чехии и северной половине Среднечешского края, а в некоторые дни наибольший риск будет также на юго-востоке Моравии или в некоторых частях Южной Чехии. На значительной части оставшейся территории риск распространения огня будет держаться на втором по величине уровне, сообщил Чешскому агентству новостей климатолог Павел Заградничек из Института исследований глобальных изменений CAS — CzechGlobe.
«Порывы ветра, которые значительно повышают риск, ожидаются в основном со среды по пятницу и могут достигать 15 метров в секунду», — добавил Заградничек. Хотя влажность на прошлой неделе значительно увеличилась после сильных дождей, они прошли по стране неравномерно, а в некоторых местах дождей не было вовсе, поэтому высыхание ландшафта продолжилось. По прогнозам, со вторника влажность природных горючих материалов в большинстве районов будет составлять от 5 до 10%. При таком высоком риске эксперты советуют подумать, стоит ли вообще разжигать огонь, и если да, то принять меры предосторожности, чтобы предотвратить его распространение. Высокий риск также означает возможность распространения огня, например, если выбросить окурок на открытом воздухе.
По прогнозам, высокий риск пожаров снизится в субботу из-за дождей. Последний раз такой высокий пожарный риск был в апреле-мае, примерно во время проведения праздника «сожжения ведьм».
В последние годы количество дней с высоким риском пожаров увеличивается. В некоторых районах страны разница между 1956-1985 и 1986-2015 годами составляет 20-25 дней, и эта статистика не учитывает последние десять лет, которые были еще более жаркими, а некоторые — очень сухими. «Мы видим значительное увеличение, например, в Среднечешском крае», — говорит Заградничек.
По прогнозам, высокий риск пожаров снизится в субботу из-за дождей. Последний раз такой высокий пожарный риск был в апреле-мае, примерно во время проведения праздника «сожжения ведьм».
В последние годы количество дней с высоким риском пожаров увеличивается. В некоторых районах страны разница между 1956-1985 и 1986-2015 годами составляет 20-25 дней, и эта статистика не учитывает последние десять лет, которые были еще более жаркими, а некоторые — очень сухими. «Мы видим значительное увеличение, например, в Среднечешском крае», — говорит Заградничек.
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