До пятницы в нескольких районах Чехии есть угроза пожаров

«Порывы ветра, которые значительно повышают риск, ожидаются в основном со среды по пятницу и могут достигать 15 метров в секунду», — добавил Заградничек. Хотя влажность на прошлой неделе значительно увеличилась после сильных дождей, они прошли по стране неравномерно, а в некоторых местах дождей не было вовсе, поэтому высыхание ландшафта продолжилось. По прогнозам, со вторника влажность природных горючих материалов в большинстве районов будет составлять от 5 до 10%. При таком высоком риске эксперты советуют подумать, стоит ли вообще разжигать огонь, и если да, то принять меры предосторожности, чтобы предотвратить его распространение. Высокий риск также означает возможность распространения огня, например, если выбросить окурок на открытом воздухе.



По прогнозам, высокий риск пожаров снизится в субботу из-за дождей. Последний раз такой высокий пожарный риск был в апреле-мае, примерно во время проведения праздника «сожжения ведьм».



В последние годы количество дней с высоким риском пожаров увеличивается. В некоторых районах страны разница между 1956-1985 и 1986-2015 годами составляет 20-25 дней, и эта статистика не учитывает последние десять лет, которые были еще более жаркими, а некоторые — очень сухими. «Мы видим значительное увеличение, например, в Среднечешском крае», — говорит Заградничек.