Будущее обязательного преподавания второго иностранного языка в начальной школе остается под вопросом

«Второй язык — это вопрос, который мы выносим на общественное обсуждение. Мы обсудим, что должно происходить при изучении первого, а потом второго иностранного языка, и должен ли второй язык быть обязательным, должны ли школы предлагать его всегда или только тем ученикам, которые в нем заинтересованы. Это вопрос для общественного обсуждения и политического решения», — заявил некоторое время назад глава Национального педагогического института (NPI) Иво Юпа.





Бывший министр образования Роберт Плага (в то время ANO), инициировавший пересмотр учебной программы, задался вопросом о подходе института.





«NPI должен представить, какому из вариантов он отдает предпочтение, и суметь его отстоять, опираясь на данные. Окончательное решение, конечно, зависит от сочетания профессиональных и политических факторов», — сказал он.





Однако, по словам нынешнего главы министерства, есть и другие вопросы, которые необходимо решить.





«Я посмотрю, каким будет ход общественных дебатов. Но также необходимо обсудить, какие языки мы будем предлагать, как мы обеспечим возможность преемственности преподавания в средних школах», — пояснил он.





«Мы должны спросить себя, должно ли предложение определяться тем, что в преподавательском составе есть квалифицированный учитель русского языка из ушедшей эпохи, или тем, что больше подходит для детей в современном мире», — добавил он.





По его словам, основное место должно быть отведено немецкому, французскому и испанскому языкам.





Данные Чешской школьной инспекции показывают, что в прошлом учебном году около 230 000 детей изучали немецкий язык на второй ступени начальной школы или в многолетних гимназиях, еще 60 000 — русский и около 9 000 — французский.





Лубош Зайич, глава Ассоциации директоров начальных школ, считает, что второй иностранный язык должен быть факультативным, но школы должны быть обязаны его предлагать.





«Будет лучше, если ученики, у которых есть проблемы с первым языком, часто родным, будут совершенствовать свой первый иностранный язык, чтобы говорить на нем достойно, потому что на английском можно говорить достойно везде в Европе. Это лучше, чем не знать ни одного иностранного языка», — сказал он.





По мнению лингвиста Ольги Надворниковой с философского факультета Карлова университета, это было бы ошибкой.





«Если второй иностранный язык будет необязательным, во многих местах он полностью исчезнет. И это абсурдно, потому что две основных задачи направлены на развитие компетенций и подготовку к будущему и на сокращение социально-экономических различий между детьми. Отмена обязательного образования противоречит обеим этим основным целям», — сказала она.





По ее словам, первые трудности возникнут в сельской местности, где и так сложно найти учителей, а родителям сложно найти курсы.





«Согласно исследованию, это особенно ударит по Карловарскому и Устецкому краям, где второй язык — это преимущество для детей. Если они будут знать немецкий язык хотя бы на базовом уровне, они не будут бояться, если им предложат работать в Германии на грузовике», — пояснила она.





По ее словам, базовое знание языка облегчает изучение любого другого иностранного языка.