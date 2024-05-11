В четверг начнется разбирательство по делу о крупнейшем лесном пожаре в истории Чехии
14 мая 2024
18:00
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Краевой суд в Усти-над-Лабем в четверг откроет дело о крупнейшем в истории Чехии лесном пожаре, который произошел летом 2022 года в национальном парке «Чешская Швейцария». Прокуратура обвиняет бывшего добровольного лесничего заповедника, которому грозит до 15 лет тюрьмы, если его вина будет доказана. Обвиняемый в общей угрозе и нанесении ущерба имуществу предположительно стал причиной еще нескольких небольших пожаров, например, прошлогоднего пожара на смотровой башне на Влчи-горе в Шлукновском предгорье. Он неоднократно отрицал обвинения. Под стражей он находится с мая прошлого года.
Прокурор обвиняет мужчину в том, что он умышленно развел огонь в местности Малиновый дул в Грженско в ночь с 23 на 24 июля 2022 года, в период продолжительной засухи, очень высоких температур и несмотря на неоднократные предупреждения метеорологов об опасности пожаров. По данным прокуратуры, он принес с собой спиртное, зажигалку и хворост. Возникший пожар впоследствии распространился не менее чем на 1 100 гектаров. По данным прокуратуры, пламя уничтожило по меньшей мере 11 зданий, в основном в поселке Мезна. Для тушения пожара потребовалось «массовое задействование подразделений комплексной системы спасения, более 400 единиц пожарной техники и средств воздушного пожаротушения в рамках международной помощи», говорится в обвинительном заключении. Из-за пожара были эвакуированы минимум 532 человека. Прокурор напомнил, что сложная операция продолжалась 21 день и нанесла ущерб на сумму около 270 миллионов крон.
Согласно заявлению заместителя регионального прокурора Катержины Доушовой, обвиняемый сначала частично признался в преступлении, но позже заявил журналистам через своего адвоката, что не он вызвал крупный пожар в национальном парке. Согласно обвинительному заключению, впоследствии, в апреле 2023 года, мужчина поджег смотровую башню в районе Дечина.
В комплексной ликвидации гигантского пожара, произошедшего почти два года назад, приняли участие 6 000 пожарных. На борьбу с огнем были направлены профессиональные и добровольные пожарные со всей страны, а также большое количество техники, включая вертолеты с запасами воды и самолеты, причем даже из-за рубежа. В тушении помогали полицейские, солдаты, медики, представители местных властей и добровольцы. Около 60 пожарных получили травмы, некоторые попали в больницу. Жителей нескольких деревень пришлось эвакуировать.
Согласно заявлению заместителя регионального прокурора Катержины Доушовой, обвиняемый сначала частично признался в преступлении, но позже заявил журналистам через своего адвоката, что не он вызвал крупный пожар в национальном парке. Согласно обвинительному заключению, впоследствии, в апреле 2023 года, мужчина поджег смотровую башню в районе Дечина.
В комплексной ликвидации гигантского пожара, произошедшего почти два года назад, приняли участие 6 000 пожарных. На борьбу с огнем были направлены профессиональные и добровольные пожарные со всей страны, а также большое количество техники, включая вертолеты с запасами воды и самолеты, причем даже из-за рубежа. В тушении помогали полицейские, солдаты, медики, представители местных властей и добровольцы. Около 60 пожарных получили травмы, некоторые попали в больницу. Жителей нескольких деревень пришлось эвакуировать.
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