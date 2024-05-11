Двухместный самолет разбился в районе Луки-над-Йиглавоу, погиб человек
14 мая 2024
19:30
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Двухместный самолет разбился сегодня днем недалеко от Луки-над-Йиглавоу. Погиб человек — по предварительной информации, это был пилот. По всей видимости, он летел в самолете один.
Пресс-секретарь полиции Михаэла Леброва сообщила ČTK, что полиция получила сообщение об авиакатастрофе в окрестностях Луки-над-Йиглавой. На место отправились оперативная группа службы криминальной полиции, а также представители Пражского института по расследованию авиакатастроф.
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