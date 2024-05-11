Двухместный самолет разбился в районе Луки-над-Йиглавоу, погиб человек

Анастасия Князева 14 мая 2024 19:30 164

Двухместный самолет разбился сегодня днем недалеко от Луки-над-Йиглавоу. Погиб человек — по предварительной информации, это был пилот. По всей видимости, он летел в самолете один.