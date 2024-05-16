Долгое ожидание закончилось. Неизлечимо больные получают пособие по уходу автоматически
19 мая 2024
17:00
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Людям, находящимся на последних стадиях неизлечимого заболевания, будет гораздо проще получить пособие по уходу. Они будут получать его автоматически, и им не придется долго ждать и проверять, имеют ли они вообще на него право. Сейчас они часто его не получают.
Министерство труда планирует изменить это в поправке к Закону о социальных услугах. Право на пособие должно относиться к пособию третьего уровня. Сейчас оно составляет 13 900 крон в месяц.
«Я не хочу, чтобы люди, чья болезнь неизлечима, например, некоторые онкологические больные, проходили бессмысленный круг обследований, а хочу, чтобы пособие им назначалось автоматически на основании заключения онколога», — сказал министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Согласно пояснительной записке к поправкам, процедура, которая длится от трех до пяти месяцев, настолько затягивается, что значительная часть заявителей не доживает до назначения пособия.
«Хотя пособия по уходу могут выплачиваться задним числом, они могут быть выплачены только после проведения так называемого социального расследования, когда бюро по трудоустройству изучает случай пациента. Но в стационарных хосписах уход длится в среднем три-четыре недели, а на дому — около десяти дней», — говорит Роберт Хунеш, президент Ассоциации хосписов, оказывающих паллиативную помощь.
Если пособие предоставляется задним числом, хосписы и ухаживающие родственники ощущают снижение доходов из-за длительности процедуры. «Поэтому хосписы часто приходится финансировать за счет сборов», — говорит Хунеш.
Поправке еще предстоит пройти процедуру комментариев и быть одобренной правительством и парламентом. Она должна вступить в силу с апреля следующего года.
«Я не хочу, чтобы люди, чья болезнь неизлечима, например, некоторые онкологические больные, проходили бессмысленный круг обследований, а хочу, чтобы пособие им назначалось автоматически на основании заключения онколога», — сказал министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Согласно пояснительной записке к поправкам, процедура, которая длится от трех до пяти месяцев, настолько затягивается, что значительная часть заявителей не доживает до назначения пособия.
«Хотя пособия по уходу могут выплачиваться задним числом, они могут быть выплачены только после проведения так называемого социального расследования, когда бюро по трудоустройству изучает случай пациента. Но в стационарных хосписах уход длится в среднем три-четыре недели, а на дому — около десяти дней», — говорит Роберт Хунеш, президент Ассоциации хосписов, оказывающих паллиативную помощь.
Если пособие предоставляется задним числом, хосписы и ухаживающие родственники ощущают снижение доходов из-за длительности процедуры. «Поэтому хосписы часто приходится финансировать за счет сборов», — говорит Хунеш.
Поправке еще предстоит пройти процедуру комментариев и быть одобренной правительством и парламентом. Она должна вступить в силу с апреля следующего года.
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