Чешским военным нужно больше данных о людях и компаниях для ускорения мобилизации

Всем процессом цифровизации руководит генерал Петр Шнайдарек, директор отдела коммуникаций и информационных систем Министерства обороны. По его словам, в мирное время армия будет обрабатывать только анонимизированные данные из регистров, что облегчит оборонное планирование и ускорит возможную мобилизацию. «Мы не сможем собирать данные только во время чрезвычайных ситуаций. Это будет слишком поздно», — сказал генерал в интервью.



Армия получила право обрабатывать данные о людях и компаниях в соответствии с поправкой к Закону об обороне, принятой в прошлом году.



Хотя командование армии предпочло бы восстановить административный призыв даже в мирное время, политики не хотят идти на этот столь нежелательный шаг, поэтому Министерство обороны, по крайней мере, внесло поправки в закон о призыве.



Благодаря этому армейское командование теперь может получать данные о населении, его образовании и здоровье, а также, например, о наличии грузовиков, кранов и другой техники у чешских компаний.



Армия узнает, сколько человек в каждом регионе и муниципалитете с расширенными полномочиями может быть призвано на защиту страны. Призыв в армию распространяется на всех мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть мобилизованы правительством в случае военного кризиса.



В частности, они должны получить информацию о том, сколько мужчин и женщин проживает в данном населенном пункте, в какой возрастной категории, каковы их род занятий и образование, есть ли у них водительские права или разрешение на ношение огнестрельного оружия, а также информацию о том, сколько из них по медицинским показаниям пригодны или не пригодны к военной службе.



«Это ускорит весь процесс, потому что мы больше не будем рассылать письма по мере необходимости, а также призывать тех, кто не может служить по медицинским показаниям. Это сэкономит много труда людей, которым пришлось бы заполнять бумажные формы вручную и рассылать их в конвертах», — сказал генерал. Он добавил, что это также должно облегчить жизнь людей, поскольку им не придется сообщать информацию, которую государство уже знает о них.



В настоящее время процесс мобилизации, то есть призыва на военную службу, является трудоемким и длительным. «Если мы не получим доступ к реестру транспортных средств, будет трудно получить мобилизационное обязательство по бланкам 1983 года или кран грузоподъемностью более 40 тонн, которого у армии нет», — говорит Шнайдарек.



Скоро появятся данные о здравоохранении и образовании

Армия получит доступ к реестру населения и водителей. «Мы будем знать, сколько водителей в данном регионе находятся в определенном возрастном диапазоне и имеют, например, права типа С, а также подлежат ли они призыву», — добавил он. Военнослужащие также теперь смогут в режиме онлайн просматривать данные о государственном материальном резерве, судимости и транспортных средствах. «До сих пор у нас не было права доступа к реестру транспортных средств, но теперь мы будем знать, сколько грузовиков зарегистрировано, например, в данном регионе и какого типа», — сказал Шнайдарек.



В случае военного кризиса армия сможет приказать владельцам этих автомобилей — если у нее будет нехватка техники — предоставить их в военное пользование.



В перспективе военные также хотели бы, чтобы Министерство образования предоставляло им информацию об образовании людей. Министерство здравоохранения также должно делиться с военными данными о состоянии здоровья людей. «Мы получим доступ к данным о здоровье к концу 2025 года», — отметил генерал. В мирное время солдаты будут знать только о том, сколько человек в том или ином районе пригодны или непригодны к службе. «Только в условиях кризиса или войны мы сможем обращаться к регистрам и целенаправленно набирать людей», — добавил генерал. Но даже в этом случае с медицинской картой сможет ознакомиться только военный врач, входящий в состав призывной комиссии. «Это ускорит весь процесс, и граждан не будут беспокоить лишними вопросами об информации, которая уже есть у государства», — отметил Шнайдарек.



«Никакого большого брата»

Доступ к данным будет специально отображен, чтобы проследить, кто и что искал. Не будет никакого «большого брата». Доступ к данным будет только у избранных специалистов. Мы не увидим, что у человека есть какие-то заболевания, но мы узнаем, что, например, в Оломоуцком крае очень много IT-специалистов, и им от 30 до 35 лет, и у них нет никаких ограничений по здоровью«, — объясняет Шнайдарек.



В то же время система должна быть устойчива к атакам извне. По словам генерала, они участвуют в проекте BIVOJ, который готовит кибернетическое ведомство NÚKIB и который должен защитить государственную инфраструктуру от кибератак.



Солдаты разрабатывают всю систему вместе с Министерством внутренних дел, в частности с Национальным агентством связи и информационных технологий (NAKIT). Бюджет пока минимальный — 12 миллионов крон.



Разрабатывается приложение для оповещения о пожарах и ракетах

После оцифровки реестров военные и МВД хотели бы создать систему раннего предупреждения и мобильное приложение, подобное тому, что используется в Израиле против террористических атак и ракет, летящих из сектора Газа или Ливана.



По словам генерала Шнайдарека, они уже могут отправлять текстовые сообщения с предупреждением в кризисный штаб Интегрированной системы спасения. В течение двух лет они хотели бы создать приложение, с помощью которого и сотрудники кризисных служб, и граждане могли бы получать подробную информацию о возможных угрозах. «Современная система оповещения необходима, потому что если бы мы столкнулись с нападением и прилетели бы ракеты, никто бы уже не реагировал на сирены», — сказал Шнайдарек. Он добавил, что армия позаимствовала опыт Израиля или Украины, где люди получают сообщение на мобильное приложение о приближении ракеты и о том, где им лучше всего спрятаться. Подобная система есть в Прибалтике и готовится в Польше.



Министерство иностранных дел Чехии, например, имеет аналогичное приложение. Система DROZD может отправлять зарегистрированным в Чехии туристам предупреждения и важную информацию о стране, через которую они проезжают.



По словам генерала, система также будет предупреждать в случае стихийных бедствий, таких как торнадо в Моравии или пожар в Грженско. Объединение и совместное использование регистров пойдет на пользу всей интегрированной системе спасения. «Это позволит государству знать, чем оно владеет на всех уровнях и к кому и к чему оно может обратиться, а также сможет связаться с владельцами необходимого оборудования. Сейчас мы их не знаем, и в случае кризиса придется кропотливо выяснять и обзванивать всех», — отметил генерал.



По его словам, оказание поддержки проходящим союзным войскам, называемое Host Nation Support, также должно быть проще. «Для этого нам также необходимо взаимодействие с гражданскими силами, но это сотрудничество очень запутанное. Теперь будет проще доводить до кризисных штабов муниципалитетов и регионов информацию о том, что по их территории будет перемещаться военная техника и какие меры они должны предпринять», — сказал он.



Военные хотят подключиться к индивидуальным реестрам в начале следующего года. Приложение, которое должно подробно предупреждать граждан, может быть создано в 2026 году, по словам генерала.



У Шнайдарека есть опыт оцифровки государственной повестки дня, полученный еще в период Ковида, когда он помогал создавать в министерстве систему «Умный карантин» и приложение Tečka. «Как и сейчас, в начале ковида медицинские пункты работали в бумажном формате, потому что тогда данные вообще не поддавались цифровой обработке, и в каждом регионе они были разными», — вспоминает Шнайдарек.