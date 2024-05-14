Опрос: 60% родителей в Чехии осуждают наказание детей ремнем, однако пощечины не так сильно их беспокоят

«Согласно результатам недавнего опроса, более половины родителей в Чехии используют телесные наказания в качестве воспитательного средства, и это тревожный вывод. Они передаются, как эстафетная палочка, из поколения в поколение», — говорит Ева Петрова, председатель правительственного Комитета по правам ребенка.





«Те, кого били родители, обычно также подвергаются избиениям. Однако благодаря исследованиям мы теперь знаем, что телесные наказания не работают и не способствуют психическому здоровью детей», — добавила она.





Половина отцов и матерей не возражают против шлепков своего ребенка, в то время как четверть родителей считают их проблематичными.





«Большинство наказаний менее приемлемы для матерей, родителей моложе 44 лет, родителей с высшим образованием, живущих в больших городах», — оценила Дарья Бергман из STEM/MARK.





Для большинства бить ребенка ремнем, толкать его под холодный душ или угрожать — это табу. Это неприемлемо для трех пятых опрошенных. В опросе приняли участие 1011 взрослых, 693 из которых имеют детей.





Матери более либеральны в воспитании детей, чем отцы. Большинство из них не видят проблемы в запрете сотовых телефонов и телевизоров, домашнем аресте или шлепках по попе и руке. Родители чаще всего решают проблемы дома с близкими людьми или ищут информацию в Интернете.





Поэтому государство должно предоставлять семьям телефоны доверия, профессиональные консультации или выездных нянь, считает уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова. Это будет мотивировать их к изменению сложившихся стереотипов воспитания.





Помочь должна и поправка к Гражданскому кодексу, которая находится на обсуждении в правительстве.





Сегодня родители могут использовать только те «воспитательные средства», которые соответствуют обстоятельствам, не угрожают здоровью ребенка и не затрагивают его человеческое достоинство. Однако поправка предполагает, что телесные наказания нарушают достоинство.





В прошлом году министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил, что родители должны сохранить за собой право в исключительной ситуации дать своему отпрыску пощечину или «отшлепать», чем вызвал критику.





По его словам, важно отличать непропорциональное насилие от установления границ.