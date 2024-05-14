Почему полиция не преследует российских агентов? Прямые доказательства отсутствуют, суд оправдал бы их

С конца апреля чешская полиция не может понять, кто стоит за разрушительными взрывами боеприпасов в Врбетице, в результате которых погибли два человека.





После трехлетнего международного расследования детективы закрыли дело, придя к выводу, что два склада были взорваны в 2014 году сотрудниками российской военной разведки. Скорее всего, это были элитные агенты Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые сейчас базируются в Москве.





На этом дело и закончилось: как и ожидалось, Россия отказалась сотрудничать с чешскими криминалистами. Так что, по мнению полиции, агентам не могли быть предъявлены даже «отдаленные» обвинения — как беглецам.





Но издание Seznam Zprávy, которое уже две недели привносит в дело новую информацию, выяснило, что существует еще одна причина, которая не позволила привлечь россиян к уголовной ответственности, а также заочно судить их впоследствии в Чехии.





Чешские детективы с помощью зарубежных коллег и спецслужб собрали десятки веских доказательств причастности России и ее сотрудников к разведке. Они также смогли составить карту их передвижений по территории Чехии. Они также выяснили, от кого агенты получали секретную информацию о боеприпасах, хранящихся на объекте в Врбицах.





Однако, по словам надежных источников в силовых структурах, полиции не удалось найти никаких улик, напрямую связывающих Мишкина и Чепигу со взрывами. Это, например, фотография или показания о том, что они проникли на территорию комплекса и установили взрывное устройство на складах 12 и 16.





В непубличном апрельском постановлении о прекращении дела офицеры — пусть и в несколько округлой форме — признают это. Они ссылаются на то, что не смогли допросить агентов и получить другие доказательства.





“Поскольку подозреваемые находятся в России, а российские власти отказались выполнить просьбы Чешской Республики об оказании международной правовой помощи, невозможно получить необходимую дополнительную информацию, провести допросы подозреваемых или получить сведения, которыми располагают российские военные и разведывательные службы, возможности получения дополнительных доказательств в Чешской Республике или в странах, удовлетворивших чешские запросы о правовой помощи, исчерпаны”, — сообщает Seznam Zprávy об окончательном решении, которым полиция прекратила дело в конце апреля.





Улики были, но...





В ходе расследования детективы связали длинную цепочку улик, указывающих на Россию и агентов Мишкина и Чепигу.





Перед первым взрывом 16 октября 2014 года агенты, используя поддельные паспорта, проверяли боеприпасы, хранившиеся на складах компании Imex Group во Врбетице. Они также остановились в отеле в Остраве (хотя на назначенный осмотр складов они не прибыли). В это время в Словакии находились и другие сотрудники спецслужб.





Полицейские также установили, что сотрудник Imex Group Николай Шапошников и его жена Елена долгое время предоставляли российской разведке информацию об оружейных сделках чешской компании. Одна из них завершилась в 2011 году взрывом в Болгарии — рядом снова оказались сотрудники российской военной разведки.





«На основании проведенных расследований полицейское ведомство считает доказанным, что взрывы двух складов в Врбетице были осуществлены сотрудниками ГРУ, которые не только имели мотив и, несомненно, средства для совершения взрывов, но и располагали подробной информацией о товарах, их перемещении и конечном потребителе», — говорится в сообщении полиции.





Кто был в машине?





Как агенты Мишкин и Чепига попали на склад в Врбетице и как они взорвали боеприпасы, предназначенные для экспорта, преступники, однако, точно не знают.





Из постановления о прекращении расследования следует, что они подозревали владельца Imex Group Петра Бернатика, который, по их мнению, вел себя подозрительно перед взрывом. Детективы работали с версией, что Бернатик мог тайно провести агентов в помещение за день до взрыва (что Бернатик категорически отрицает), когда приехал на своей машине, чтобы осмотреть боеприпасы.





«Была предпринята попытка зафиксировать вид охранника на въезжающий и выезжающий автомобиль, была проведена фото- и видеосъемка, и было доказано, что охранник не мог видеть людей в подъезжающем или выезжающем автомобиле со своего места в проходной, откуда он управлял шлагбаумом, аналогичная ситуация была бы даже в том случае, если бы он стоял в дверях проходной», — говорится в документе об отложении дела.





Адвокат и бывший прокурор Ян Вучка также считает, что это ключевое «белое пятно», без заполнения которого у дела вряд ли были бы шансы в суде.





«В полицейском расследовании есть один существенный пробел: оно не смогло установить, были ли в машине, прибывшей на склад в критический день, другие пассажиры, кроме водителя, и кто они. Таким образом, полиция может говорить о подозрениях, но не о фактических доказательствах того, что в тот день на складе находились посторонние лица. В суде обвинение, скорее всего, не добьется успеха с таким утверждением», — говорит адвокат Вучка.





Адвокат Imex Group Радек Ондруш добавляет еще одно обстоятельство, которое могло убедить сыщиков не преследовать россиян дистанционно — в роли лиц, уклоняющихся от уголовного преследования. «После предъявления обвинения Мишкин и Чепига имели бы право доступа к материалам следствия, — поясняет Ондруш. Это фактически означало бы передачу ценной и зачастую конфиденциальной информации враждебной России».





С другой стороны, Мишкин и Чепига преследуются в Великобритании, где, по мнению властей, они пытались отравить бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь в 2018 году.





В Чехии продолжается официальная охота на этих двух агентов, которая началась в апреле 2021 года, когда полиция впервые заявила, что связывает взрывы в Врбетице с Россией. На прошлой неделе в публичную базу данных разыскиваемых лиц был также внесен Андрей Аверьянов, бывший глава специального разведывательного подразделения и координатор взрывов.