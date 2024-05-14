Почему полиция не преследует российских агентов? Прямые доказательства отсутствуют, суд оправдал бы их
17 мая 2024
11:30
217
В ходе трехлетнего расследования детективам не удалось получить ключевые доказательства того, что агенты проникли на склад в Врбетице и установили там взрывное устройство. Хотя десятки других улик указывают на Россию.
С конца апреля чешская полиция не может понять, кто стоит за разрушительными взрывами боеприпасов в Врбетице, в результате которых погибли два человека.
После трехлетнего международного расследования детективы закрыли дело, придя к выводу, что два склада были взорваны в 2014 году сотрудниками российской военной разведки. Скорее всего, это были элитные агенты Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые сейчас базируются в Москве.
На этом дело и закончилось: как и ожидалось, Россия отказалась сотрудничать с чешскими криминалистами. Так что, по мнению полиции, агентам не могли быть предъявлены даже «отдаленные» обвинения — как беглецам.
Но издание Seznam Zprávy, которое уже две недели привносит в дело новую информацию, выяснило, что существует еще одна причина, которая не позволила привлечь россиян к уголовной ответственности, а также заочно судить их впоследствии в Чехии.
Чешские детективы с помощью зарубежных коллег и спецслужб собрали десятки веских доказательств причастности России и ее сотрудников к разведке. Они также смогли составить карту их передвижений по территории Чехии. Они также выяснили, от кого агенты получали секретную информацию о боеприпасах, хранящихся на объекте в Врбицах.
Однако, по словам надежных источников в силовых структурах, полиции не удалось найти никаких улик, напрямую связывающих Мишкина и Чепигу со взрывами. Это, например, фотография или показания о том, что они проникли на территорию комплекса и установили взрывное устройство на складах 12 и 16.
В непубличном апрельском постановлении о прекращении дела офицеры — пусть и в несколько округлой форме — признают это. Они ссылаются на то, что не смогли допросить агентов и получить другие доказательства.
“Поскольку подозреваемые находятся в России, а российские власти отказались выполнить просьбы Чешской Республики об оказании международной правовой помощи, невозможно получить необходимую дополнительную информацию, провести допросы подозреваемых или получить сведения, которыми располагают российские военные и разведывательные службы, возможности получения дополнительных доказательств в Чешской Республике или в странах, удовлетворивших чешские запросы о правовой помощи, исчерпаны”, — сообщает Seznam Zprávy об окончательном решении, которым полиция прекратила дело в конце апреля.
Улики были, но...
В ходе расследования детективы связали длинную цепочку улик, указывающих на Россию и агентов Мишкина и Чепигу.
Перед первым взрывом 16 октября 2014 года агенты, используя поддельные паспорта, проверяли боеприпасы, хранившиеся на складах компании Imex Group во Врбетице. Они также остановились в отеле в Остраве (хотя на назначенный осмотр складов они не прибыли). В это время в Словакии находились и другие сотрудники спецслужб.
Полицейские также установили, что сотрудник Imex Group Николай Шапошников и его жена Елена долгое время предоставляли российской разведке информацию об оружейных сделках чешской компании. Одна из них завершилась в 2011 году взрывом в Болгарии — рядом снова оказались сотрудники российской военной разведки.
«На основании проведенных расследований полицейское ведомство считает доказанным, что взрывы двух складов в Врбетице были осуществлены сотрудниками ГРУ, которые не только имели мотив и, несомненно, средства для совершения взрывов, но и располагали подробной информацией о товарах, их перемещении и конечном потребителе», — говорится в сообщении полиции.
Кто был в машине?
Как агенты Мишкин и Чепига попали на склад в Врбетице и как они взорвали боеприпасы, предназначенные для экспорта, преступники, однако, точно не знают.
Из постановления о прекращении расследования следует, что они подозревали владельца Imex Group Петра Бернатика, который, по их мнению, вел себя подозрительно перед взрывом. Детективы работали с версией, что Бернатик мог тайно провести агентов в помещение за день до взрыва (что Бернатик категорически отрицает), когда приехал на своей машине, чтобы осмотреть боеприпасы.
«Была предпринята попытка зафиксировать вид охранника на въезжающий и выезжающий автомобиль, была проведена фото- и видеосъемка, и было доказано, что охранник не мог видеть людей в подъезжающем или выезжающем автомобиле со своего места в проходной, откуда он управлял шлагбаумом, аналогичная ситуация была бы даже в том случае, если бы он стоял в дверях проходной», — говорится в документе об отложении дела.
Адвокат и бывший прокурор Ян Вучка также считает, что это ключевое «белое пятно», без заполнения которого у дела вряд ли были бы шансы в суде.
«В полицейском расследовании есть один существенный пробел: оно не смогло установить, были ли в машине, прибывшей на склад в критический день, другие пассажиры, кроме водителя, и кто они. Таким образом, полиция может говорить о подозрениях, но не о фактических доказательствах того, что в тот день на складе находились посторонние лица. В суде обвинение, скорее всего, не добьется успеха с таким утверждением», — говорит адвокат Вучка.
Адвокат Imex Group Радек Ондруш добавляет еще одно обстоятельство, которое могло убедить сыщиков не преследовать россиян дистанционно — в роли лиц, уклоняющихся от уголовного преследования. «После предъявления обвинения Мишкин и Чепига имели бы право доступа к материалам следствия, — поясняет Ондруш. Это фактически означало бы передачу ценной и зачастую конфиденциальной информации враждебной России».
С другой стороны, Мишкин и Чепига преследуются в Великобритании, где, по мнению властей, они пытались отравить бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь в 2018 году.
В Чехии продолжается официальная охота на этих двух агентов, которая началась в апреле 2021 года, когда полиция впервые заявила, что связывает взрывы в Врбетице с Россией. На прошлой неделе в публичную базу данных разыскиваемых лиц был также внесен Андрей Аверьянов, бывший глава специального разведывательного подразделения и координатор взрывов.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
17 МАЯ 2024
174
ОПРОС: 60% РОДИТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ОСУЖДАЮТ НАКАЗАНИЕ ДЕТЕЙ РЕМНЕМ, ОДНАКО ПОЩЕЧИНЫ НЕ ТАК СИЛЬНО ИХ БЕСПОКОЯТ
Наказание ребенка ремнем неприемлемо для большинства родителей. Три пятых опрошенных осуждают это. Однако терпимость к шлепкам или пощечинам гораздо выше, свидетельствует опрос, проведенный...
09:30
17 МАЯ 2024
254
Представители Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS) сегодня на брифинге дадут комментарии по поводу отмененной демонстрации, которая должна была состояться во вторник, 21 мая, на...
21:00
16 МАЯ 2024
1230
В украинском обществе существует мнение, что мобилизация не совсем справедлива и что ее можно избежать, заявил посол Чехии в Украине Радек Пех, который был гостем подкаста «Ненужная война» в Киеве...
16:30
16 МАЯ 2024
1538
36-летний мужчина из Украины, которого судят в Пльзене за попытку убийства жены, признался, что в сентябре прошлого года поджег петарду во влагалище своей жены. Но он утверждает, что это было не...
15:00
16 МАЯ 2024
519
Европейский союз и НАТО призвали Грузию отозвать свой спорный закон об иностранных агентах, который был окончательно утвержден парламентом во вторник, несмотря на протесты десятков тысяч людей на...
14:00
16 МАЯ 2024
943
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенесет еще одну операцию на тазобедренном суставе, сообщает словацкая газета Pravda. Pravda также сообщила, что кровотечение в брюшной полости уже...
09:00
16 МАЯ 2024
1196
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СЛОВАКИИ РОБЕРТА ФИЦО ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
Заместитель премьер-министра Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба считает, что Роберт Фицо переживет покушение. «На данный момент его состояние стабилизировано, его жизни ничего не...
21:00
15 МАЯ 2024
1842
Министерство финансов США направило в Raiffeisen Bank International (RBI) письмо, в котором предупредило, что компания может потерять доступ к американской финансовой системе, а значит, и к...
20:05
15 МАЯ 2024
3771
Следите за развитием событий в режиме онлайн. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу на вертолете. Пресс-секретарь Министерства...
19:30
15 МАЯ 2024
7865
Во вторник правительство одобрило помощь беженцам, которые хотят вернуться домой в Украину по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. В рамках пилотной программы помощь получат 430...
16:30
15 МАЯ 2024
1206
Показания сына Шапошниковых, которые являются одними из главных подозреваемых: сын не верит, что его родители сотрудничали с Россией. «Они были беженцами, мы жили в нищете», — говорит он.
15:00
15 МАЯ 2024
4033
Армия планирует цифровую революцию. По закону она должна быть готова мобилизовать население и технику в случае военного кризиса, но сейчас ей не хватает данных для эффективного призыва нужных людей...
14:00
15 МАЯ 2024
772
СНАЧАЛА ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ ВОЙНА, ПОТОМ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ ВОПРОС О ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В НАТО, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ
Пока в регионе идет война и нет мира, невозможно принять Украину в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, было бы наивно полагать, что...
09:30
15 МАЯ 2024
1611
ДЕЛО УКРАИНЦА, ОСУЖДЕННОГО ЗА ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ДЕВУШКИ, НАКАЛЯЕТ СТРАСТИ. 15 ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОММЕНТАРИИ, РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ
Дело 19-летнего украинского юноши Виктора Веселовского, которого в прошлом месяце суд приговорил к 19 годам лишения свободы за изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней девушки,...
22:00
14 МАЯ 2024
1907
Страны — члены ЕС на встрече в Брюсселе 14 мая окончательно одобрили ранее согласованный миграционный пакет. Пакет состоит из десяти пунктов, причем представители Чехии воздержались по всем из них....