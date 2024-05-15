На озеленение можно будет получить до 50 000 крон. Заявки принимают до конца июля

Анастасия Князева 17 мая 2024 16:30 306

Ассоциации, некоммерческие организации, товарищества собственников жилья, кооперативы, школы и муниципалитеты смогут получить до 50 000 крон на посадку деревьев и кустарников. Кроме того, еще 50 000 можно получить на адаптационные мероприятия, такие как восстановление грунтовых дорог, создание газонов или ремонт водотоков и колодцев, а также на уход за посаженными деревьями в течение трех лет.