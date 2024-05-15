На озеленение можно будет получить до 50 000 крон. Заявки принимают до конца июля
17 мая 2024
16:30
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Ассоциации, некоммерческие организации, товарищества собственников жилья, кооперативы, школы и муниципалитеты смогут получить до 50 000 крон на посадку деревьев и кустарников. Кроме того, еще 50 000 можно получить на адаптационные мероприятия, такие как восстановление грунтовых дорог, создание газонов или ремонт водотоков и колодцев, а также на уход за посаженными деревьями в течение трех лет.
В рамках акции «Вырастим будущее» Фонд партнерства предоставит нужные финансовые ресурсы. «Цель — повысить устойчивость наших ландшафтов и городов к последствиям изменения климата», — говорит Анна Поледнякова, руководитель инициативы.
В рамках проекта будет выделено до 2 миллионов крон, причем деньги поступят от небольших спонсоров и корпоративных партнеров фонда. Заявки можно подавать в электронном виде через онлайн-систему Grantys на сайте www.nap.grantys.cz до 31 июля.
При этом не имеет значения, отправлена ли заявка сейчас или в конце июля. По словам представителей фонда, это не влияет на решение. Результаты будут опубликованы в середине сентября. Подробности — на сайте www.nadacepartnerstvi.cz.
«Для тех, кто интересуется другими экологическими темами, мы также подготовили AI Čendu: чат-бота, который с помощью искусственного интеллекта подготовит индивидуальное предложение по гранту», — добавили в фонде.
В рамках проекта будет выделено до 2 миллионов крон, причем деньги поступят от небольших спонсоров и корпоративных партнеров фонда. Заявки можно подавать в электронном виде через онлайн-систему Grantys на сайте www.nap.grantys.cz до 31 июля.
При этом не имеет значения, отправлена ли заявка сейчас или в конце июля. По словам представителей фонда, это не влияет на решение. Результаты будут опубликованы в середине сентября. Подробности — на сайте www.nadacepartnerstvi.cz.
«Для тех, кто интересуется другими экологическими темами, мы также подготовили AI Čendu: чат-бота, который с помощью искусственного интеллекта подготовит индивидуальное предложение по гранту», — добавили в фонде.
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