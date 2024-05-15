Чешские протесты фермеров под вопросом из-за ситуации в Словакии
17 мая 2024
15:00
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Сегодня днем фермеры обсудят возможную отмену акций протеста, запланированных на среду 22 мая в Праге. Причина — напряженная ситуация в Словакии. Уже в четверг профсоюзы отменили демонстрацию, запланированную на вторник, заявив, что хотят помочь успокоить ситуацию после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в среду. На утренний запрос Чешского агентства новостей профсоюз фермеров ответил, что подготовка к протестам заняла много времени и что фермеры все еще рассчитывают на их проведение. Позже агентство сообщило о встрече во второй половине дня.
Президент Аграрной палаты Ян Долежал ранее заявил, что протесты будут массовыми и, возможно, не последними. По его словам, правительство не решает сложную ситуацию в отрасли, а скорее усугубляет ее своими действиями. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) ответил, что протесты фермеров не принесут пользы в сложившейся ситуации. Он сказал, что старается сделать все возможное для фермеров и что ему непонятны действия Аграрной палаты.
В четверг Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов отменила демонстрацию, которая должна была состояться во вторник 21 мая на Малостранской площади Праги. Профсоюзные активисты хотели выразить протест против планов правительства по изменению Трудового кодекса и пенсий. Однако после консультаций со словацкими коллегами они отменили мероприятие, поскольку хотят внести свой вклад в успокоение ситуации после покушения на Фицо.
Сельскохозяйственный союз Чешской Республики, который, согласно его пресс-релизу, является инициатором и главным организатором сельскохозяйственных протестов, заявил сегодня утром, отвечая на вопрос Чешского агентства печати, что не будет отменять протесты. Однако позже профсоюз заявил, что его представители обсудят отмену сегодня днем из-за напряженной ситуации в Словакии, как и другой организатор мероприятия, Аграрная палата. ČTK уточняет это заявление.
В четверг Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов отменила демонстрацию, которая должна была состояться во вторник 21 мая на Малостранской площади Праги. Профсоюзные активисты хотели выразить протест против планов правительства по изменению Трудового кодекса и пенсий. Однако после консультаций со словацкими коллегами они отменили мероприятие, поскольку хотят внести свой вклад в успокоение ситуации после покушения на Фицо.
Сельскохозяйственный союз Чешской Республики, который, согласно его пресс-релизу, является инициатором и главным организатором сельскохозяйственных протестов, заявил сегодня утром, отвечая на вопрос Чешского агентства печати, что не будет отменять протесты. Однако позже профсоюз заявил, что его представители обсудят отмену сегодня днем из-за напряженной ситуации в Словакии, как и другой организатор мероприятия, Аграрная палата. ČTK уточняет это заявление.
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