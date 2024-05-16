Российские пропагандисты в Чехии используют покушение на убийство премьер-министра Фицо в своих целях

Предупреждение директора контрразведки BIS Михала Коуделки сбывается — ложь и пророссийские манипуляции, распространяемые словацкими агентами дезинформации после покушения на убийство премьера Словакии, перетекают в Чехию.





Протагонисты чешской дезинформационной сцены также используют инцидент, в котором в среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен четырьмя выстрелами киллера.





Об этом свидетельствуют данные опроса. Сразу после убийства, например, интернет-телеканал Raptor TV начал распространять ложь о том, что за терактом мог стоять украинец. «Террорист задержан, есть предположения о его украинской национальности», — написал Raptor TV в Facebook. Это вполне в духе целей российской пропаганды, которая пытается разгадать отношение чешского общества к украинцам — о чем неоднократно предупреждали спецслужбы.





За страницей Raptor TV, за которой только в Facebook следят 126 000 человек, стоит Зарко Йованович, активист с давними связями с путинским режимом. В прошлом его материалы появлялись на российском военном телеканале «Звезда» или на другом российском пропагандистском канале, ВГТРК. Йованович неоднократно ездил в Россию и фотографировался с российскими солдатами после вторжения России в Крым.





Как обычно бывает у пророссийских активистов, Йованович также пытается монетизировать свою деятельность. С 2010 года он находится в состоянии многомиллионного банкротства, и если бы он работал на нормальной работе, ему пришлось бы отдавать большую часть своего дохода только на погашение долгов. Но Йованович избегает такой ситуации, утверждая, что у него нет доходов. Имущество оформлено на его 84-летнюю мать. На ее имя также зарегистрировано общество, и Йованович собирает пожертвования от поклонников и сторонников.





Обремененный долгами организатор демонстраций: мы должны бороться





Когда после стрельбы СМИ быстро выяснили, что исполнителем был гражданин Словакии Юрай Ц., пророссийская сцена попыталась представить убийцу как сторонника оппозиции, несмотря на отсутствие доказательств. С другой стороны, это подтверждает утверждение некоторых политиков словацкого правительства о том, что в нападении на местного премьер-министра виноваты СМИ, которые сообщают о подозрениях вокруг него и его политических современников.





Ладислав Врабель также начал указывать на журналистов, полицию и суды, которые в последние месяцы рассматривали случаи угроз или противоправных действий со стороны некоторых «торговцев страхом», как на виновников словацкого инцидента. Он является организатором антиправительственных демонстраций, который в прошлом году отделался от суда штрафом за распространение алармистских сообщений о том, что Чехия может напасть на Россию с ядерным оружием.





«Пока мы боимся, они будут продолжать нас бить. Чем больше мы будем отступать, тем сильнее они будут нас бить. В конце концов они могут убить нас. Пока мы не выступим против них и не победим их», — призывает общественность после убийства Фицо осужденный дезинформатор, которому в прошлом удалось созвать десятки тысяч людей в центр Праги на акции протеста, и который дал интервью сербской версии российского пропагандистского СМИ Sputnik.





Как ранее выяснили журналисты, Врабель имеет миллионные долги и пытался избежать их выплаты, собрав со сторонников более миллиона крон на счет своей сербской жены. На ее имя он также оформил недвижимость.





После разоблачений журналистов суды отменили его банкротство и обязали использовать деньги, собранные со сторонников, для погашения долгов, а также купленные им золотые слитки, хотя он утверждал, что не имеет средств к существованию.





Врабель уже давно повторяет тезисы российской пропаганды и называет украинцев нацистами. Он даже завершил свой пост об убийстве в Словакии восхвалением Путина. «Этот В. Путин понимал, поэтому и пошел воевать с нацистами. Однажды и нам придется встать, как Роберт Фицо, и пойти в бой», — призывает своих сторонников Врабель.





За последние два месяца он собрал еще более полумиллиона сторонников для своего нового политического движения.





«Чешские пророссийские пропагандисты и торговцы страхом используют убийство Роберта Фицо так же, как и стрельбу на философском факультете. В обоих случаях они сразу же начали распространять информацию о том, что преступник — украинец», — говорит Роман Маца, эксперт по анализу дезинформации, о деятельности местных пророссийских пропагандистов.





«Когда в обоих случаях оказалось, что это не так, они все равно попытались использовать это событие для достижения своих целей, будь то политические или финансовые», — добавляет он.





«Доминирует мнение, что нападение на Роберта Фицо — это результат поляризации общества и разжигания ненависти, особенно со стороны оппозиции и основных СМИ. Однако сама горячая риторика политиков словацкой коалиции не тематизируется на сайтах», — резюмируют представители организации Čeští elfové («Чешские эльфы»).





Словацкая оппозиция, либералы и СМИ также подвергаются мощным атакам со стороны сервера Protiproud, которым управляет бывший пресс-секретарь президента Вацлава Клауса Петр Гаек.





После вторжения России на Украину Protiproud был заблокирован военной разведкой на том основании, что он «участвует в гибридной деятельности в пользу агрессивных действий Российской Федерации».





Затем в прошлом году Seznam Zprávy выяснили, что десятки миллионов крон были направлены в бизнес Петра Гаека компаниями, контролируемыми осужденным мошенником, который также финансировал других соратников Путина. Они компенсировали потери, торгуя требованиями российского банка, находящегося под санкциями. Сегодня, однако, движение Protiproud снова открыто





Преемник Sputnik





Вскоре после убийства на ту же линию встал канал в зашифрованном приложении Telegram под названием neČT24.





По данным МВД, он является преемником чешской версии российского пропагандистского сайта Sputnik, который был запрещен ЕС после вторжения России на Украину. У него около 23 000 подписчиков. Анонимные операторы продолжают распространять пророссийскую пропаганду, публикуя посты, в которых пытаются предположить, что за нападением на Роберта Фицо может стоять Украина.





Например, в одном из выложенных видео выступает Александр Степанов, который, по данным российских источников, является программным директором Академии политических наук и главным научным сотрудником Института Латинской Америки РАН. В записи дебатов он утверждает, что политические убийства больше не совершаются одинокими волками, поэтому этот «процесс», скорее всего, был «срежиссирован извне».





«Необходимо анализировать тенденции, выяснять, какие процессы происходят, кто может быть прокси-исполнителем, для которого сейчас характерны кровавые нападения, иностранные акции и терроризм». Я имею в виду Главное управление разведки Украины«, — заявляет на записи российский политолог, не приводя ни одного доказательства. Тем временем министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что полиция считает стрелявшего Юрая Ц. «одиноким волком, который не был членом какой-либо политической группы».





В другом репортаже, призванном разжечь антиукраинские настроения, телеканал neČT24 написал, что «подавляющее большинство украинцев приветствует трагический инцидент в Словакии». Он доказывает это несколькими сфотографированными комментариями из социальной сети, написанными кириллицей, которые якобы принадлежат украинским пользователям. Однако вопрос о том, являются ли их аккаунты подлинными или нет, не рассматривается.





Видео с российским водяным знаком





Группа «Чешские эльфы» также отмечает, насколько быстрой была реакция дезинформационной сцены в социальных сетях. Например, телеграм-канал Selský rozum, за которым следят почти 14 000 человек, разместил видео с места преступления менее чем через полчаса после появления первой информации о расстреле словацкого премьер-министра. Однако оно было снабжено русским водяным знаком.





«Мы были шокированы тем, что в этот момент на нем уже присутствовал водяной знак официального российского и (находящегося под санкциями) канала Russia Today», — говорится в анализе эльфов.





Таким образом, пророссийская сцена нашла несколько «виновных» в убийстве словацкого премьер-министра. По мнению аналитика Романа Маца, существует своего рода «двойственность» в зависимости от целевой группы. «В то время как в Словакии и на родине в убийстве обвиняют политические течения, не симпатизирующие Кремлю и СМИ, в России пропаганда заявляет, что нападавшим руководили ЦРУ и украинская военная разведка ГУР. Каждая целевая группа просто получает от пропагандистов что-то свое, — говорит Маца.





И похоже, что убийство Роберта Фицо еще долго будет оставаться темой на пророссийской сцене.





«Поскольку убийство премьер-министра Фико имеет значительный резонанс и вызывает сильные эмоции, очевидно, что пророссийские пропагандисты и торговцы страхом будут продолжать использовать его в своих личных интересах, будь то политические или финансовые», — заключил эксперт. Он видит парадокс в том, что те, кто долгое время призывал к насилию, вдруг заявляют, что агрессию провоцируют другие.