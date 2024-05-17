Чешские СМИ: Финляндия и Литва планируют запретить россиянам покупать недвижимость

Согласно проекту, лицу, имеющему гражданство страны, которая нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, будет запрещено приобретать недвижимость. Запрет также будет распространяться на лицо, проживающее на территории такого государства, и на компанию, находящуюся в собственности или под контролем такого государства, сообщает агентство ТАСС.





Более подробные положения о странах, на которые распространяется действие закона, будут даны в постановлении правительства.





Запрет на покупку недвижимости не будет распространяться на лиц с двойным гражданством, сообщает сайт iltalehti.fi.





По словам представителей Министерства обороны, это намерение вызвано ухудшением ситуации в сфере безопасности в результате наступательной войны России и опасениями враждебного влияния на Финляндию. В Финляндии уже несколько лет действуют более строгие правила в отношении покупки недвижимости россиянами и гражданами стран, не входящих в ЕС.





В последний раз правила были ужесточены в начале 2023 года, в результате чего Министерство обороны получило широкие полномочия по расследованию того, откуда поступают деньги на сделки с недвижимостью, а правительство получило преимущественное право на покупку недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от военных или пограничных комплексов.





10 января этого года министр обороны Хяккянен объявил, что он запретил три сделки с недвижимостью и в отношении этих сделок ведется расследование.





Литва готовит аналогичный закон





Литва также готовится запретить россиянам покупать недвижимость в стране. Законопроект прошел второе чтение в литовском парламенте, за него проголосовали 113 депутатов, против — ни одного, девять воздержались, сообщает сайт lrt.lt.





Исключения коснутся тех россиян, которые получили временный вид на жительство в Литве из-за преследований на родине.





«Покупки недвижимости в Литве компаниями или гражданами государства, совершающего агрессию, постоянно растут. В долгосрочной перспективе это может представлять риск для национальной безопасности», — сказал Лауринас Кащюнас, депутат парламента, представивший эту норму. По его словам, закон поможет снизить потенциальные риски.