Турбулентность на рейсе Лондон — Сингапур: один погибший и десятки раненых

Об инциденте сообщила авиакомпания Singapore Airlines, выполнявшая рейс SQ321.









«Мы можем подтвердить, что на борту самолета Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Singapore Airlines выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении перевозчика в социальных сетях.





«Наша приоритетная задача - оказать всю возможную помощь всем пассажирам и членам экипажа. Мы сотрудничаем с властями Таиланда для оказания необходимой медицинской помощи. Мы направляем нашу команду в Бангкок для оказания дополнительной помощи в случае необходимости», — заверили в авиакомпании.





Самолет вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 22:17 по местному времени в понедельник. Во время полета он столкнулся с сильной турбулентностью, сообщила авиакомпания Singapore Airlines без дальнейших уточнений.





Турбулентность возникла примерно в полутора часах полета от воздушного пространства Сингапура. В настоящее время в этом районе бушуют сильные тропические штормы.





По данным Mirror, диспетчеры перенаправили самолет в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, где он совершил экстренную посадку в 15:45 по местному времени. Первоначально самолет должен был приземлиться в сингапурском аэропорту Чанги в 18:10 по местному времени.









Телевизионные камеры запечатлели многочисленные машины скорой помощи, съехавшиеся на взлетно-посадочную полосу бангкокского аэропорта. Новостной сервер LBC сообщил, что число раненых достигло трех десятков. Власти пока не предоставили информацию о гражданстве погибших и пострадавших.





На фотографиях изнутри самолета видно, что на полу палубы лежит еда и различные предметы.