Платформа Mint Living в Чехии предлагает сотни квартир в аренду

В настоящее время на сайте представлено около 500 полностью меблированных квартир в трех проектах: в комплексе Vysočanský mlýn в Праге, в комплексе Campus в Брно и в Skvrňany в Пльзене.





Vysočany были куплены фондом у Metrostav — всего 241 квартира, которые оснащены современными технологиями, такими как рекуперация с подогревом и последующим охлаждением. Комплекс также украшен крупнейшей коллекцией произведений искусства в общественном пространстве в рамках проекта Odkolekce. Здание расположено на месте бывшей пекарни Odkolek.





Жилой фонд MINT приобрел у компании Trigema здание Skvrňany. Это 107 квартир, расположенных в нескольких минутах ходьбы от остановки трамвая в западной части города. Заполняемость здания составляет 97%.





Campus в Брно стал первым приобретением фонда в 2020 году. В нем 120 квартир, около 40% мест занимают офисы и торговые площади. Проект находится в непосредственной близости от современного кампуса Масарикова университета, университетской больницы Брно, торгового центра Campus Square и офисного комплекса Campus Science.





Фонд уже присматривается и к другим объектам. Например, девелоперская группа Finep имеет обширные планы по перепланировке пражского района Глоубетин, где ей принадлежит часть территории бывшей фабрики ламп Elektra. Именно там возводится проект Nová Elektra, первая часть которого уже строится, а строительство второй вот-вот начнется — первые жильцы должны въехать в 2026 году. А в конце прошлого года комплекс, представляющий собой бывшее промышленное здание, был куплен жилым фондом MINT. «Мы спасаем бывший склад Veltex, внутри которого будет 168 исключительно оборудованных квартир с ежедневным ресепшеном, техническим управлением зданием и охраной», — говорит инвестиционный менеджер Эрик Яновский, перечисляя параметры предстоящего строительства.





«Сейчас мы управляем 636 квартирами, но в течение 2024 года мы хотели бы добавить к ним не менее 500. А в течение десяти лет мы хотим предложить до 10 000 квартир», — добавляет Яновский, добавляя, что фонд делает ставку на долгосрочную тенденцию роста арендного жилья в Чешской Республике, как это произошло в Западной Европе и других развитых странах.