Немке почти 40 лет, и она никогда не работала. После двух часов труда она была на грани полного истощения
23 мая 2024
13:00
1306
Кароле из Кельна 39 лет, и она никогда в жизни не работала. Она прекрасно ориентируется в системе социальной помощи и различных пособиях. Сейчас она переживает шок. Ее приговорили к 145 часам общественных работ за вождение автомобиля без прав. После всего двух часов работы она находится на грани полного истощения, сообщает сайт еженедельника Focus.
Ежедневная жизнь Каролы состоит из долгого сна, тусовок, выпивки и курения. «Когда мы приходим домой, мы варим кофе или пьем пиво, слушаем радио, а когда нам хочется спать, мы ложимся спать», — рассказала Карола в интервью телеканалу RT, который снял документальный фильм «Бедная Германия — штамп или труд?»
Женщина живет на пособие уже 13 лет и не собирается менять свой образ жизни. За исключением стажировки, она до сих пор ни разу в жизни не работала. Сейчас власти заставили ее работать. Женщину приговорили к 145 часам общественных работ в приходе за вождение без прав. По данным сайта Focus Weekly, уже через два часа работы Карола находится на грани срыва, совершенно измотанная.
«Только не говорите мне, что вы работаете каждый месяц, это невозможно. Не говорите мне этого», — удивленно говорит Карола и продолжает: «Вчера я была так измотана, что после еды мне пришлось лечь». Ей понадобилось всего два часа работы, чтобы полностью выдохнуться. Она не понимает, как можно работать полный рабочий день по восемь часов.
Чистка картофеля и садоводство совершенно вымотали ее. Она скучает по ежедневной рутине. «Обычно я сижу дома или гуляю», — вспоминает она со слезами на глазах.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
23 МАЯ 2024
184
Количество небольших магазинов в Чешской Республике в прошлом году еще больше сократилось по сравнению с предыдущим годом — на 137 до 11 701. За последние четыре года таких магазинов площадью до...
16:30
23 МАЯ 2024
562
Американская пищевая компания Mondelez International была оштрафована в Евросоюзе на 337,5 млн евро (8,3 млрд чешских крон). Об этом сегодня сообщила Европейская комиссия (ЕК), по мнению которой...
15:00
23 МАЯ 2024
427
Нападавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что не намеревался убивать политика. Однако к нападению он подготовился и извинился за это перед Фицо. Так говорится в постановлении...
14:00
23 МАЯ 2024
313
ЖЕНЩИНА В КИОСКЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВАЛА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ДЕТЯМ. ЕЙ ГРОЗИТ ШТРАФ ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ КРОН
Полицейские в Ческе-Будеевице во вторник задержали 53-летнюю женщину, продававшую электронные сигареты детям. Ей грозит штраф в размере до 2 миллионов крон и запрет на предпринимательство на 2 года.
09:40
23 МАЯ 2024
869
Спасатели, полиция и пожарные ликвидируют последствия серьезной аварии, произошедшей в четверг утром в Праге 4, где автобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, пострадали 12...
22:00
22 МАЯ 2024
898
Министерство иностранных дел Беларуси назвало Чехию, Польшу и государства Балтии самыми агрессивными странами по отношению к Беларуси. Ведомство обвинило их в попытке возглавить «антибелорусскую...
21:00
22 МАЯ 2024
655
Теории, утверждающие, что информация об изменении климата является результатом заговора, в последние годы пользуются популярностью среди тех, кто отрицает изменение климата. Об этом рассказал...
18:00
22 МАЯ 2024
1309
После непродолжительного спада объем займов чехов снова растет, причем сейчас они берутся в основном на потребление. Однако на ипотеку по-прежнему приходится самая большая доля долгов — 83%. Рост...
16:30
22 МАЯ 2024
713
Министерство обороны РФ предложило пересмотреть границы территориальных вод России в Балтийском море, сообщает сегодня Reuters со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Финляндия...
15:00
22 МАЯ 2024
1532
Чехия, страна в самом сердце Европы, известна не только своей потрясающей архитектурой, богатой историей и вкуснейшим пивом, но и процветающей игорной индустрией. Чешские казино предлагают...
14:00
22 МАЯ 2024
1635
Жилой фонд MINT запустил портал Mint Living. Новая онлайн-платформа предлагает сотни современных квартир в аренду не только в Праге, но и в Пльзене и Брно.
10:30
22 МАЯ 2024
904
Спонсорство конкретных политиков и предвыборных кампаний, как и лоббирование, присуще не только американской политике, но и корпоративному этикету в американском бизнесе. Чешские компании активно...
19:30
21 МАЯ 2024
477
Государство определится со своей позицией по поводу дивидендов энергетической группы ČEZ не позднее чем за десять дней до июньского общего собрания акционеров компании. Пока что Министерство...
18:00
21 МАЯ 2024
1100
Южночешские криминалисты предъявили обвинение в мошенничестве 47-летнему мужчине, который работал на мясной магазин, продавая его продукты в киоске в одном из торговых центров Праги. Работник...
16:30
21 МАЯ 2024
836
Следователи предложили выдвинуть обвинения против 14 человек, которых они подозревают в организации нелегальной миграции из Турции в Чехию или в другие страны ЕС. Все обвиняемые остаются под...