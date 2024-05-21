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Немке почти 40 лет, и она никогда не работала. После двух часов труда она была на грани полного истощения

Новости 420on
23 мая 2024
13:00
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Кароле из Кельна 39 лет, и она никогда в жизни не работала. Она прекрасно ориентируется в системе социальной помощи и различных пособиях. Сейчас она переживает шок. Ее приговорили к 145 часам общественных работ за вождение автомобиля без прав. После всего двух часов работы она находится на грани полного истощения, сообщает сайт еженедельника Focus.
Ежедневная жизнь Каролы состоит из долгого сна, тусовок, выпивки и курения. «Когда мы приходим домой, мы варим кофе или пьем пиво, слушаем радио, а когда нам хочется спать, мы ложимся спать», — рассказала Карола в интервью телеканалу RT, который снял документальный фильм «Бедная Германия — штамп или труд?»

Женщина живет на пособие уже 13 лет и не собирается менять свой образ жизни. За исключением стажировки, она до сих пор ни разу в жизни не работала. Сейчас власти заставили ее работать. Женщину приговорили к 145 часам общественных работ в приходе за вождение без прав. По данным сайта Focus Weekly, уже через два часа работы Карола находится на грани срыва, совершенно измотанная.

«Только не говорите мне, что вы работаете каждый месяц, это невозможно. Не говорите мне этого», — удивленно говорит Карола и продолжает: «Вчера я была так измотана, что после еды мне пришлось лечь». Ей понадобилось всего два часа работы, чтобы полностью выдохнуться. Она не понимает, как можно работать полный рабочий день по восемь часов.

Чистка картофеля и садоводство совершенно вымотали ее. Она скучает по ежедневной рутине. «Обычно я сижу дома или гуляю», — вспоминает она со слезами на глазах.
Чехия Германия работа пособия

Комментарии:
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paylina 23 мая 2024 13:29
Тот случай, когда социальная помощь и пособия - зло. Вот потому Германия и притягивает к себе цветных нелегалов, халявщиков и маргиналов всех мастей. Можно жить за счет государства и не работать.
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