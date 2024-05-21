Ежедневная жизнь Каролы состоит из долгого сна, тусовок, выпивки и курения. «Когда мы приходим домой, мы варим кофе или пьем пиво, слушаем радио, а когда нам хочется спать, мы ложимся спать», — рассказала Карола в интервью телеканалу RT, который снял документальный фильм «Бедная Германия — штамп или труд?»





Женщина живет на пособие уже 13 лет и не собирается менять свой образ жизни. За исключением стажировки, она до сих пор ни разу в жизни не работала. Сейчас власти заставили ее работать. Женщину приговорили к 145 часам общественных работ в приходе за вождение без прав. По данным сайта Focus Weekly, уже через два часа работы Карола находится на грани срыва, совершенно измотанная.





«Только не говорите мне, что вы работаете каждый месяц, это невозможно. Не говорите мне этого», — удивленно говорит Карола и продолжает: «Вчера я была так измотана, что после еды мне пришлось лечь». Ей понадобилось всего два часа работы, чтобы полностью выдохнуться. Она не понимает, как можно работать полный рабочий день по восемь часов.





Чистка картофеля и садоводство совершенно вымотали ее. Она скучает по ежедневной рутине. «Обычно я сижу дома или гуляю», — вспоминает она со слезами на глазах.