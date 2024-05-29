Опасные ошибки люди при установке солнечных батарей. Чего остерегаться?

Следует обратить внимание на то, не были ли панели механически повреждены во время установки. Например, тем, что монтажник неосторожно встал на них коленями. На первый взгляд это может показаться незаметным.



В результате поврежденный участок не вырабатывает электричество, а просто перегревается, особенно если панель затенена.



«В крайних случаях температура затененных участков панели может достигать значений более 100 градусов Цельсия, что граничит с риском возгорания», — говорит Мартин Долежал, технический директор компании DroneTech, предоставляющей услуги по осмотру и анализу фотоэлектрических станций. «Такие ситуации относительно редки, но мы с ними сталкивались», — добавляет он.



Представитель пожарно-спасательной службы Йиржи Фролих недавно сообщил, что в прошлом году было несколько десятков случаев, когда пожар в доме был вызван фотоэлектрическими установками.



В прошлом некоторые чехи также сталкивались с компаниями, которые хотели заработать на популярности фотовольтаики. Однако они не выполнили своих обязательств. По словам Алеша Градецкого, главы Объединения фотовольтаики и аккумулирования, поэтому следует выбирать более крупные компании, имеющие многолетний опыт работы. Они, скорее всего, продолжат свою деятельность в будущем и не обанкротятся при первых же проблемах.



Небольшая тень может стоить тысячи

Но даже надежная компания и квалифицированные монтажники не являются гарантией безупречной работы установки. Также часто допускаются ошибки при проектировании, где и как разместить панели. Проблемы возникают, если домовладельцы и монтажники не обращают внимания на объекты или деревья, расположенные поблизости. Из-за тени некоторые панели производят меньше электроэнергии, чем могли бы.



Даже незначительное затенение может нанести заметный вред. Долежал и его коллега Ондржей Станек рассказывают об этом на примере промышленного здания в районе Злина, где не заметили ручку приставной лестницы, ведущей на крышу. Относительно небольшой объект большую часть дня создавал тень, которая проходила через панели.



«В данном случае потери составили 0,3% от мощности завода на одну панель. Кажется, что это ужасно мало, но это примерно 4 500 крон в год», — говорит Станек. «А теперь представьте себе спутниковую антенну, которая может затенять две или три панели», — добавляет Долежал.



Следите за углом наклона крыши и пыльцой

Эксперты также рекомендуют обращать внимание на другие факторы, такие как наклон крыши или тень, создаваемая окружающими домами в течение некоторой части дня. Если панели установлены без учета этих факторов, владелец может в очередной раз недополучить мощность электростанции. В то же время это приводит к необходимости установки большего количества панелей.



Кроме того, необходимо следить за грязью, которая прилипает к панелям. Например, проблемой является пыльца. Она стекает после дождя и начинает скапливаться на нижней стороне панели, снижая ее производительность.