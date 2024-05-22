Президент Чехии Петр Павел получил травму, катаясь на мотоцикле

«Президент республики получил травму во время езды на мотоцикле. Травмы несерьезные, но потребуют кратковременного наблюдения в Институте внутренней медицины», — сообщила канцелярия президента республики в четверг вечером в сети X.





Пока неясно, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай, сказал пресс-секретарь президента Вит Коларж.





Однако полиция заявила, что не расследует это происшествие, поскольку оно произошло не на дороге, а на закрытой спортивной трассе.





Вечером Центральный военный госпиталь через своего пресс-секретаря Йитку Зинке подтвердил, что там была оказана помощь президенту республики, пострадавшему при езде на мотоцикле. Он остается в больнице под наблюдением. По словам Зинке, травмы президента не являются серьезными.





Павел известен своей страстью к мотоциклам. Он не бросал свое увлечение (например, у него есть туристический эндуро BMW GS1250) даже когда был председателем военного комитета НАТО и после избрания президентом республики.





И это несмотря на то, что как глава государства он должен быть защищен охраной даже в этой ситуации, что сложнее при езде на мотоцикле и предъявляет повышенные тактические и логистические требования к телохранителям. В поездках его сопровождают полицейские на мотоциклах.





В августе прошлого года СМИ обратили внимание на проступок Павела, когда во время одной из поездок он сел на мотоцикл без шлема после того, как накачал шины на заправке. Впоследствии президент извинился за свою ошибку.





«Это была полуторакилометровая поездка по малозагруженной дороге, и мне пришлось съехать с главной дороги на несколько десятков метров. Это было глупо. Я понимаю, что президент должен подавать пример соблюдения правил», — покаялся Павел и пожертвовал несколько тысяч крон мотоциклистам, оказавшимся в инвалидном кресле по чужой вине.