Опрос: доверие к президенту Чехии Петру Павелу упало
31 мая 2024
14:00
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Доверие к президенту Петру Павелу резко упало. Если в начале его полномочий ему доверяли 60% людей, то сейчас — 53% респондентов текущего опроса STEM. Большинство людей высоко оценивают то, как Павел представляет Чешскую Республику за рубежом, и считают, что он не слишком вмешивается во внутриполитические дела.
«Петр Павел начал свой президентский срок с относительно сильным доверием населения, составляющим три пятых (60%). Спустя более года президент Павел по-прежнему пользуется поддержкой чуть более половины населения (53%)», — говорится в сообщении агентства с уточнением, что он пользуется значительно большим доверием среди тех, кто поддержал его на президентских выборах (88%). В отличие от этого, только пятая часть избирателей его оппонента Андрея Бабиша и 38% не избирателей доверяют ему.
35% считают, что президент слишком много вмешивается во внутреннюю политику, в то время как 65% респондентов придерживаются противоположного мнения.
«Эта оценка отличается от мнения населения о предшественнике Павела: в начале его второго президентского срока половина населения считала, что Милош Земан слишком много вмешивается в политические события в стране», — напомнил STEM.
67% считают президента хорошим представителем за рубежом, а 55% полагают, что он внес существенный вклад в повышение престижа должности президента. То, что президент должен иметь большее влияние на политическую жизнь, считают 52%.
Уже давно сложилось так, что около двух третей людей рассматривают президентскую должность как представительную, а одна треть — скорее как службу гражданам.
Опрос проводился с 9 по 18 мая, в нем приняли участие 1 053 респондента.
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