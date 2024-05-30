Странный пьяный мужчина загадочным образом попал в здание Сената Чехии

Меня проинформировала полиция об этом инциденте», — подтвердил Seznam Zprávy председатель Сената Милош Выстрчил (ODS).



«Все произошло рано утром в четверг, 16 мая, когда Сенат был еще пуст. Как выяснил Seznam Zprávy из двух источников, полицейская служба безопасности пропустила мужчину в здание, хотя у этого незваного гостя, по понятным причинам, не было чип-карты. Сенаторы, сотрудники и служащие не могут попасть внутрь без нее.



Они приняли его за повара



На стойке регистрации также регулярно проверяют посетителей через рамку безопасности. Однако охрана решила, что этот человек — один из сотрудников Сената, возможно, повар. И пропустила его.



«По мнению полиции, это, вероятно, индивидуальный проступок сотрудника службы безопасности, который не проверил указанного мужчину должным образом и пропустил его в здание», — сказала пресс-секретарь Сената Лада Фалдынова.



Мужчина, который прошел мимо охраны, чтобы попасть в Сенат, был затем запечатлен на камерах наблюдения, когда пытался выбраться из здания через окно.



«Через несколько минут человек, у которого были признаки алкогольного опьянения, был задержан. Он не смог объяснить причину своих действий, и последующий тест на выдыхаемый воздух подтвердил наличие 2,5 миллилитров алкоголя в крови», — сказал Томаш Прохазка, пресс-секретарь службы безопасности.



Полицейский понесет наказание



Мужчина не был вооружен, но полиция обыскала сенат, а пиротехники проверили, не пронес ли он в здание взрывчатку. Это было сделано еще и потому, что Чехия в то время переживала покушение на убийство премьер-министра Словакии, и силы безопасности не хотели недооценивать это дело.



По словам пресс-секретаря Прохазки, полицейский из службы охраны был переведен на другую должность и ожидает наказания в рамках так называемого дисциплинарного разбирательства.



На прошлой неделе газета Seznam Zprávy рассказала о другом, более давнем инциденте, связанном с мерами безопасности вокруг политиков. В прошлом году во время позднего ночного заседания палаты представителей охранник обнаружил в зале заседаний листок бумаги с остатками белого порошка. Тест показал, что порошок, найденный в мужских туалетах, был кокаином.



Руководство службы безопасности никому не сообщило о наркотике — информацию не получили ни спикер палаты Маркета Адамова Пекарова (TOP09), ни канцлер Мартин Плишек. Служба защиты утверждает, что для этого не было причин: никто из членов парламента не подвергался опасности. Впрочем, то же самое служба защиты официально говорит и об инциденте в Сенате, о котором она сразу же сообщила своему главе Выстрчилу.



Канцлер Палаты общин Плисек встретился в четверг с директором Службы защиты Иржи Коморусом. Достигнута договоренность о том, что отныне полиция будет сообщать Палате о каждом подобном инциденте.



По словам полиции, выяснить, кто мог нюхать кокаин в туалете, не удалось. В полиции говорят, что загрузили записи с камер видеонаблюдения. Но поскольку это оживленное место, где проходит много людей, она не смогла выделить никого подозрительного.