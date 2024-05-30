Странный пьяный мужчина загадочным образом попал в здание Сената Чехии
3 июня 2024
08:00
295
На следующий день после нападения со стрельбой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в чешском Сенате произошел инцидент, который сильно встревожил политиков и полицейских. По данным издания Seznam Zprav, в здание верхней палаты парламента проник пьяный мужчина — он беспрепятственно прошел через турникеты, охраняемые полицейскими. В течение нескольких минут он свободно перемещался по историческому дворцу, расположенному на Малой Стране Праги.
Меня проинформировала полиция об этом инциденте», — подтвердил Seznam Zprávy председатель Сената Милош Выстрчил (ODS).
«Все произошло рано утром в четверг, 16 мая, когда Сенат был еще пуст. Как выяснил Seznam Zprávy из двух источников, полицейская служба безопасности пропустила мужчину в здание, хотя у этого незваного гостя, по понятным причинам, не было чип-карты. Сенаторы, сотрудники и служащие не могут попасть внутрь без нее.
Они приняли его за повара
На стойке регистрации также регулярно проверяют посетителей через рамку безопасности. Однако охрана решила, что этот человек — один из сотрудников Сената, возможно, повар. И пропустила его.
«По мнению полиции, это, вероятно, индивидуальный проступок сотрудника службы безопасности, который не проверил указанного мужчину должным образом и пропустил его в здание», — сказала пресс-секретарь Сената Лада Фалдынова.
Мужчина, который прошел мимо охраны, чтобы попасть в Сенат, был затем запечатлен на камерах наблюдения, когда пытался выбраться из здания через окно.
«Через несколько минут человек, у которого были признаки алкогольного опьянения, был задержан. Он не смог объяснить причину своих действий, и последующий тест на выдыхаемый воздух подтвердил наличие 2,5 миллилитров алкоголя в крови», — сказал Томаш Прохазка, пресс-секретарь службы безопасности.
Полицейский понесет наказание
Мужчина не был вооружен, но полиция обыскала сенат, а пиротехники проверили, не пронес ли он в здание взрывчатку. Это было сделано еще и потому, что Чехия в то время переживала покушение на убийство премьер-министра Словакии, и силы безопасности не хотели недооценивать это дело.
По словам пресс-секретаря Прохазки, полицейский из службы охраны был переведен на другую должность и ожидает наказания в рамках так называемого дисциплинарного разбирательства.
На прошлой неделе газета Seznam Zprávy рассказала о другом, более давнем инциденте, связанном с мерами безопасности вокруг политиков. В прошлом году во время позднего ночного заседания палаты представителей охранник обнаружил в зале заседаний листок бумаги с остатками белого порошка. Тест показал, что порошок, найденный в мужских туалетах, был кокаином.
Руководство службы безопасности никому не сообщило о наркотике — информацию не получили ни спикер палаты Маркета Адамова Пекарова (TOP09), ни канцлер Мартин Плишек. Служба защиты утверждает, что для этого не было причин: никто из членов парламента не подвергался опасности. Впрочем, то же самое служба защиты официально говорит и об инциденте в Сенате, о котором она сразу же сообщила своему главе Выстрчилу.
Канцлер Палаты общин Плисек встретился в четверг с директором Службы защиты Иржи Коморусом. Достигнута договоренность о том, что отныне полиция будет сообщать Палате о каждом подобном инциденте.
По словам полиции, выяснить, кто мог нюхать кокаин в туалете, не удалось. В полиции говорят, что загрузили записи с камер видеонаблюдения. Но поскольку это оживленное место, где проходит много людей, она не смогла выделить никого подозрительного.
«Все произошло рано утром в четверг, 16 мая, когда Сенат был еще пуст. Как выяснил Seznam Zprávy из двух источников, полицейская служба безопасности пропустила мужчину в здание, хотя у этого незваного гостя, по понятным причинам, не было чип-карты. Сенаторы, сотрудники и служащие не могут попасть внутрь без нее.
Они приняли его за повара
На стойке регистрации также регулярно проверяют посетителей через рамку безопасности. Однако охрана решила, что этот человек — один из сотрудников Сената, возможно, повар. И пропустила его.
«По мнению полиции, это, вероятно, индивидуальный проступок сотрудника службы безопасности, который не проверил указанного мужчину должным образом и пропустил его в здание», — сказала пресс-секретарь Сената Лада Фалдынова.
Мужчина, который прошел мимо охраны, чтобы попасть в Сенат, был затем запечатлен на камерах наблюдения, когда пытался выбраться из здания через окно.
«Через несколько минут человек, у которого были признаки алкогольного опьянения, был задержан. Он не смог объяснить причину своих действий, и последующий тест на выдыхаемый воздух подтвердил наличие 2,5 миллилитров алкоголя в крови», — сказал Томаш Прохазка, пресс-секретарь службы безопасности.
Полицейский понесет наказание
Мужчина не был вооружен, но полиция обыскала сенат, а пиротехники проверили, не пронес ли он в здание взрывчатку. Это было сделано еще и потому, что Чехия в то время переживала покушение на убийство премьер-министра Словакии, и силы безопасности не хотели недооценивать это дело.
По словам пресс-секретаря Прохазки, полицейский из службы охраны был переведен на другую должность и ожидает наказания в рамках так называемого дисциплинарного разбирательства.
На прошлой неделе газета Seznam Zprávy рассказала о другом, более давнем инциденте, связанном с мерами безопасности вокруг политиков. В прошлом году во время позднего ночного заседания палаты представителей охранник обнаружил в зале заседаний листок бумаги с остатками белого порошка. Тест показал, что порошок, найденный в мужских туалетах, был кокаином.
Руководство службы безопасности никому не сообщило о наркотике — информацию не получили ни спикер палаты Маркета Адамова Пекарова (TOP09), ни канцлер Мартин Плишек. Служба защиты утверждает, что для этого не было причин: никто из членов парламента не подвергался опасности. Впрочем, то же самое служба защиты официально говорит и об инциденте в Сенате, о котором она сразу же сообщила своему главе Выстрчилу.
Канцлер Палаты общин Плисек встретился в четверг с директором Службы защиты Иржи Коморусом. Достигнута договоренность о том, что отныне полиция будет сообщать Палате о каждом подобном инциденте.
По словам полиции, выяснить, кто мог нюхать кокаин в туалете, не удалось. В полиции говорят, что загрузили записи с камер видеонаблюдения. Но поскольку это оживленное место, где проходит много людей, она не смогла выделить никого подозрительного.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:40
3 ИЮНЯ 2024
24
Сильные грозы с ливневыми дождями могут обрушиться на Чехию сегодня, а во вторник возможны сильные дожди, в основном на востоке страны. С середины этой недели количество осадков уменьшится, небо...
19:40
2 ИЮНЯ 2024
1287
Восемнадцать человек пострадали в результате удара молнии в воскресенье в Либерецком районе в городе Вратиславице-над-Нисоу, сообщил пресс-секретарь скорой помощи Михал Георгиев. В связи с...
16:00
2 ИЮНЯ 2024
742
Чешские компании в основном приветствовали бы введение единой европейской валюты в Чехии. К преимуществам евро они относят прежде всего устранение курсового риска и снижение транзакционных...
12:30
1 ИЮНЯ 2024
1744
Чешские банки выступают в качестве буфера на случай плохих времен. Политики, предлагающие ввести налог на банки, используют аргументы, которые не выдерживают критики, пишет в своем комментарии...
09:30
1 ИЮНЯ 2024
475
Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в прошлом году получил операционную прибыль в размере 3,1 миллиарда чешских крон. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 900 миллионов крон. На такие...
19:30
31 МАЯ 2024
1129
Солнечные батареи в последние годы стали популярным средством сэкономить на электроэнергии. Только в прошлом году в Чехии монтажники установили почти 83 000 фотоэлектрических станций. Но...
18:00
31 МАЯ 2024
1043
Украина может использовать немецкое оружие против целей в России. Это следует из заявления пресс-секретаря канцлера Германии, который сослался на международное право.
14:00
31 МАЯ 2024
1381
Доверие к президенту Петру Павелу резко упало. Если в начале его полномочий ему доверяли 60% людей, то сейчас — 53% респондентов текущего опроса STEM. Большинство людей высоко оценивают то, как...
11:00
31 МАЯ 2024
884
Пражская «Спарта» утверждена победителем конкурса и сможет построить новую арену на 35 000 мест в пражском районе Страгов на месте полуразрушенного стадиона «Эвжен Рошицкий».
09:00
31 МАЯ 2024
794
Пражская транспортная компания (DPP) прикрепила первую из трех пояснительных табличек к бронзовой скульптуре с надписью Москва — Прага в вестибюле станции метро Anděl на линии B у выхода Na Knížecí.
21:00
30 МАЯ 2024
1049
ЛЮДИ В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПОПАДАТЬ В ТЮРЬМУ ЗА МЕЛКИЕ КРАЖИ. РЕШИТСЯ ПРОБЛЕМА ПЕРЕПОЛНЕННЫХ ТЮРЕМ
Готовящаяся поправка к уголовному кодексу предлагает более мягкие или альтернативные наказания за повторные кражи. Однако есть сомнения, сможет ли правительство ее одобрить.
19:30
30 МАЯ 2024
1212
БЛИНКЕН И СТОЛТЕНБЕРГ В ПРАГЕ ПОХВАЛИЛИ ЧЕШСКУЮ ПОМОЩЬ И ВЫСКАЗАЛИСЬ ПО ПОВОДУ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Госсекретарь США и глава НАТО в Праге высоко оценили роль Чешской Республики в оказании помощи Украине. В частности, они отметили чешскую инициативу, на основании которой в скором времени ожидается...
18:00
30 МАЯ 2024
1018
Европейские спецслужбы встревожены возможным дополнительным оружием в военном арсенале России — поджогами и диверсиями. Причина — серия загадочных пожаров в странах Балтии, Германии и...
16:30
30 МАЯ 2024
907
37-летний мужчина из города Злин убедился, что рядом с картой нельзя указывать PIN-код. Недавно он потерял бумажник, все документы и кредитную карту. Нашедший ее нечестный человек снял с его счета...
11:00
30 МАЯ 2024
1199
Сексуальный контакт без согласия теперь будет считаться изнасилованием, даже если не было насильственного принуждения. Более строгое определение, основанное на принципе «нет — значит нет», будет...