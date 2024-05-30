С середины недели в Чехии будет меньше осадков и потеплеет до 27°C

Также Чехию ждет потепление, особенно на юго-востоке, до 27 градусов по Цельсию. Это следует из текущего еженедельного прогноза погоды Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).





Сегодня будет облачно или пасмурно, позже небо может проясниться. На большей части территории пройдут ливни или временами дождь. Как и в воскресенье, есть риск сильных и медленно движущихся локальных гроз с ливнями. Самые высокие дневные температуры составят от 18 до 22 градусов Цельсия, в Моравии и Силезии — до 24 градусов Цельсия.





Во вторник будет облачно на востоке страны, местами пройдут дожди. Грозы будут возникать крайне редко. К вечеру количество осадков уменьшится, а облаков станет меньше. Дневные максимумы поднимутся до 19-23 градусов.





Среда будет солнечной с редкими дождями и температурой от 21 до 25 градусов, на юго-востоке и востоке до 27 градусов. В четверг и пятницу метеорологи ожидают отчасти облачную или пасмурную погоду, возможны локальные дожди. Температура воздуха в основном будет немного выше 20 градусов, в южной Моравии она снова поднимется до 27 градусов Цельсия.





В выходные дни ожидается облачная погода, местами пройдут дожди и грозы. Температура воздуха после полудня составит от 22 до 27 градусов.





В субботу в Чехии прошли сильные дожди, а в воскресенье — сильные грозы. Сильные дожди подняли уровень воды в реках, главным образом на юго-западе Чехии. Несмотря на то, что ситуация постепенно успокаивается, сегодня днем они могут снова подняться после ожидаемых гроз с проливным дождем.