Не укладывается в голове: люди до последнего не узнают, когда им выходить на пенсию
3 июня 2024
16:30
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Немыслимо, что люди узнают, когда выйдут на пенсию, только в 50 лет. Об этом заявила экономист Яна Матесова в дискуссионной программе «Вопросы Вацлава Моравца» (OVM). Она добавила, что это может иметь несправедливые последствия для тех поколений, которые, например, пережили стихийное бедствие или пандемию. Министр транспорта Мартин Купка (ODS), напротив, считает корректировку справедливой и заявил в эфире программы, что правительство не отступит от этого плана. Чешское демографическое общество на неделе прокомментировало политические дебаты о пенсионной реформе, предложив повышать пенсионный возраст медленнее, чем правительство, а также регулярно, на один месяц в год.
Пенсионный возраст в Чехии повышается каждый год, и ожидается, что в 2030-х годах он достигнет 65 лет. Люди, родившиеся после 1966 года, должны уже начинать выходить на пенсию позже этого срока, согласно обсуждаемой правительственной поправке. Возрастная группа этого года должна выходить на пенсию в 65 лет и два месяца. Каждый последующий год будет выходить на пенсию максимум на два месяца позже, согласно увеличению продолжительности жизни. О времени выхода на пенсию можно будет узнать людям в возрасте 50 лет. Пенсия будет длиться в среднем 21,5 года.
По словам Матесовой, она согласна с демографами и считает предложенные определения выхода на пенсию бессмыслицей. «Гораздо лучше было бы сразу сказать, что в ближайшие 20 лет, начиная с 2031 года, он (порог выхода на пенсию) будет увеличиваться на один месяц за каждый год», — сказала она. По ее словам, особенно критичными будут 40-е и 50-е годы, а после этого ситуация должна улучшиться.
«Когда случается такая ситуация, как стихийное бедствие или пандемия, люди, которые выживают, оказываются в несправедливом преимуществе на три-шесть лет, потому что продолжительность жизни падает. И это несправедливо скажется на людях, которые в это время приближаются к выходу на пенсию, по сравнению с теми, кто придет на три года позже», — говорит Матесова. Но Купка считает, что такое преимущество справедливо: «Ведь те поколения тоже были обременены тем, через что им пришлось пройти».
Йозеф Стржедула, представитель профсоюза, возразил против предложенной системы расчета пенсии. По его словам, правительство также недостаточно и слабо рассматривает возможность досрочного выхода на пенсию для людей сложных профессий.
В четверг Палата общин поддержала предложение правительства о более масштабных изменениях в пенсионном обеспечении. Первоначальные дебаты по спорной пенсионной реформе заняли у членов парламента 32 часа чистого времени и три дня заседаний. В них преобладала критика со стороны оппозиции. Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Комитет по социальным вопросам.
Предлагаемые десять изменений должны быть поэтапно введены со следующего года и, по словам правительства, призваны сделать систему более устойчивой. Цель — удержать дефицит бюджета, связанный с пенсионными расходами, на уровне одного процента от валового внутреннего продукта, то есть около 70 миллиардов крон.
По словам Матесовой, она согласна с демографами и считает предложенные определения выхода на пенсию бессмыслицей. «Гораздо лучше было бы сразу сказать, что в ближайшие 20 лет, начиная с 2031 года, он (порог выхода на пенсию) будет увеличиваться на один месяц за каждый год», — сказала она. По ее словам, особенно критичными будут 40-е и 50-е годы, а после этого ситуация должна улучшиться.
«Когда случается такая ситуация, как стихийное бедствие или пандемия, люди, которые выживают, оказываются в несправедливом преимуществе на три-шесть лет, потому что продолжительность жизни падает. И это несправедливо скажется на людях, которые в это время приближаются к выходу на пенсию, по сравнению с теми, кто придет на три года позже», — говорит Матесова. Но Купка считает, что такое преимущество справедливо: «Ведь те поколения тоже были обременены тем, через что им пришлось пройти».
Йозеф Стржедула, представитель профсоюза, возразил против предложенной системы расчета пенсии. По его словам, правительство также недостаточно и слабо рассматривает возможность досрочного выхода на пенсию для людей сложных профессий.
В четверг Палата общин поддержала предложение правительства о более масштабных изменениях в пенсионном обеспечении. Первоначальные дебаты по спорной пенсионной реформе заняли у членов парламента 32 часа чистого времени и три дня заседаний. В них преобладала критика со стороны оппозиции. Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Комитет по социальным вопросам.
Предлагаемые десять изменений должны быть поэтапно введены со следующего года и, по словам правительства, призваны сделать систему более устойчивой. Цель — удержать дефицит бюджета, связанный с пенсионными расходами, на уровне одного процента от валового внутреннего продукта, то есть около 70 миллиардов крон.
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