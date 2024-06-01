ФОТО: В Пардубицком крае на городской площади убита женщина, преступника искали помощью вертолета



Пресс-секретарь полиции Маркета Яновска сообщила, что расследование ведется с 18:30. Ночью десятки полицейских искали преступника с помощью вертолета, добавила она.

В связи с преступлением полиция просит население предоставить информацию о передвижениях 34-летнего Петра Грыца из Бланско. «Мы просим вас звонить по номеру 158, не пытайтесь его задержать», — сказала Яновска одновременно с публикацией фотографии.









«После оценки всей имеющейся информации, которую мы получили на данный момент, вышеуказанный разыскиваемый мужчина стал нашим главным подозреваемым в убийстве», — заявила полиция в среду утром в сети X.

Tn.cz сообщает, что женщина умерла на автобусной остановке на местной площади. Там потом приземлился вертолет спасателей. На записях с городских веб-камер видно, что на площадь приехали несколько машин медиков.



