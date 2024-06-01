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ФОТО: В Пардубицком крае на городской площади убита женщина, преступника искали помощью вертолета

Новости 420on
5 июня 2024
09:00
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Криминалисты Пардубицкого края расследуют насильственную смерть женщины, которая произошла во вторник, 5 июня, в городе Евичко (Свитавы). Об этом полиция сообщила в сети X. По словам очевидцев, женщина была убита прямо на площади. Полиция опубликовала фоторобот мужчины, которого разыскивают в связи с нападением.
Пресс-секретарь полиции Маркета Яновска сообщила, что расследование ведется с 18:30. Ночью десятки полицейских искали преступника с помощью вертолета, добавила она.
В связи с преступлением полиция просит население предоставить информацию о передвижениях 34-летнего Петра Грыца из Бланско. «Мы просим вас звонить по номеру 158, не пытайтесь его задержать», — сказала Яновска одновременно с публикацией фотографии.

Согласно описанию, опубликованному в базе данных разыскиваемых лиц, мужчине на вид от 25 до 30 лет, его рост составляет от 175 до 180 сантиметров.

«После оценки всей имеющейся информации, которую мы получили на данный момент, вышеуказанный разыскиваемый мужчина стал нашим главным подозреваемым в убийстве», — заявила полиция в среду утром в сети X.
Tn.cz сообщает, что женщина умерла на автобусной остановке на местной площади. Там потом приземлился вертолет спасателей. На записях с городских веб-камер видно, что на площадь приехали несколько машин медиков.

полиция убийство Чехия спасатели Пардубицкий край

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