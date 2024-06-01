ФОТО: В Пардубицком крае на городской площади убита женщина, преступника искали помощью вертолета
5 июня 2024
09:00
687
Криминалисты Пардубицкого края расследуют насильственную смерть женщины, которая произошла во вторник, 5 июня, в городе Евичко (Свитавы). Об этом полиция сообщила в сети X. По словам очевидцев, женщина была убита прямо на площади. Полиция опубликовала фоторобот мужчины, которого разыскивают в связи с нападением.
Пресс-секретарь полиции Маркета Яновска сообщила, что расследование ведется с 18:30. Ночью десятки полицейских искали преступника с помощью вертолета, добавила она.
В связи с преступлением полиция просит население предоставить информацию о передвижениях 34-летнего Петра Грыца из Бланско. «Мы просим вас звонить по номеру 158, не пытайтесь его задержать», — сказала Яновска одновременно с публикацией фотографии.
Согласно описанию, опубликованному в базе данных разыскиваемых лиц, мужчине на вид от 25 до 30 лет, его рост составляет от 175 до 180 сантиметров.
«После оценки всей имеющейся информации, которую мы получили на данный момент, вышеуказанный разыскиваемый мужчина стал нашим главным подозреваемым в убийстве», — заявила полиция в среду утром в сети X.
Tn.cz сообщает, что женщина умерла на автобусной остановке на местной площади. Там потом приземлился вертолет спасателей. На записях с городских веб-камер видно, что на площадь приехали несколько машин медиков.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
4 ИЮНЯ 2024
376
Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет попросить об отмене льготы на импорт российской нефти, как только...
18:00
4 ИЮНЯ 2024
2438
Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и...
16:30
4 ИЮНЯ 2024
709
Когда 14 лет назад чехи рассчитывали на снижение процентных ставок по ипотеке, банки ответили новинкой. Так называемые переменные, или плавающие ипотечные кредиты, ставка по которым меняется каждый...
15:00
4 ИЮНЯ 2024
1254
Ондржей Прокоп, глава пражской партии ANO, решил доказать свое голословное утверждение о том, что в Чехии находится миллион украинских беженцев. Поскольку это было не единственное его спорное...
12:30
4 ИЮНЯ 2024
932
Федеральное ведомство по уголовным делам шокировало общественность статистикой о групповых изнасилованиях, произошедших в Германии в прошлом году. Цифры показывают, что каждый день происходит два...
09:00
4 ИЮНЯ 2024
1208
Немецкое туристическое агентство FTI столкнулось с проблемами и подало заявление о банкротстве. Компании не удалось достаточно быстро заключить сделку с инвестором, а правительство в Берлине...
08:00
4 ИЮНЯ 2024
505
В мае государственный бюджет Чехии утвержден с третьим худшим результатом за всю историю страны. По словам министра Збынека Станюры, июнь и июль должны быть лучше благодаря сбору налогов.
21:00
3 ИЮНЯ 2024
3100
Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского...
16:30
3 ИЮНЯ 2024
6537
Немыслимо, что люди узнают, когда выйдут на пенсию, только в 50 лет. Об этом заявила экономист Яна Матесова в дискуссионной программе «Вопросы Вацлава Моравца» (OVM). Она добавила, что это может...
13:00
3 ИЮНЯ 2024
718
В связи с ожидаемым повышением уровня реки Влтавы до первого уровня паводка часть набережных в Праге, а также канал на реке Чертовка с 3 июня будут закрыты. Работа паромов будет также временно...
09:40
3 ИЮНЯ 2024
514
Сильные грозы с ливневыми дождями могут обрушиться на Чехию сегодня, а во вторник возможны сильные дожди, в основном на востоке страны. С середины этой недели количество осадков уменьшится, небо...
08:00
3 ИЮНЯ 2024
880
На следующий день после нападения со стрельбой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в чешском Сенате произошел инцидент, который сильно встревожил политиков и полицейских. По данным издания...
19:40
2 ИЮНЯ 2024
1763
18 человек пострадали в результате удара молнии в воскресенье в Либерецком крае в городе Вратиславице-над-Нисоу, сообщил пресс-секретарь скорой помощи Михал Георгиев. В связи с инцидентом в...
16:00
2 ИЮНЯ 2024
1032
Чешские компании в основном приветствовали бы введение единой европейской валюты в Чехии. К преимуществам евро они относят прежде всего устранение курсового риска и снижение транзакционных...
12:30
1 ИЮНЯ 2024
1869
Чешские банки выступают в качестве буфера на случай плохих времен. Политики, предлагающие ввести налог на банки, используют аргументы, которые не выдерживают критики, пишет в своем комментарии...