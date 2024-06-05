Метеорологи предупредили о сильных грозах. Они пройдут по всей стране

По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), в четверг днем грозы будут формироваться спорадически. Ближе к полудню появится полоса сильных гроз.





Грозы будут опасны главным образом из-за порывов ветра от 65 до 80 километров в час. Из-за заболачивания местности существует опасность падения деревьев на дороги.





«В меньшей степени будут наблюдаться град и кратковременные ливни до 25 миллиметров, которые могут привести к локальному затоплению низменных территорий, а в сильно насыщенных водой районах — к разливу небольших ручьев», — сообщили метеорологи.







Предупреждение действует с 17:00 четверга до 2:00 пятницы и распространяется на Высочину, Южную Богемию, Пардубице, Оломоуц, Моравию-Силезию и некоторые районы Пльзенского, Центральночешского, Градец-Краловского, Южноморавского и Злинского регионов.





