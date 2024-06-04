Пражский врач сравнила вакцинацию против ковида с отправкой евреев в газовую камеру

«Это уже было здесь во время Второй мировой войны, когда евреев травили газом», — сказала она и сравнила тестирование на наличие ковида и вакцинацию от него с Холокостом 40-х годов.





По ее словам, ее высказывания были направлены на то, чтобы предостеречь людей от вакцинации, но, по ее словам, они были ослеплены.

«Это было высокоразвитое биологическое оружие, поэтому я считаю, что термин „геноцид“ вполне уместен, и его используют авторитетные ученые», — заявила Кржижова. — Вакцина «Ковид-19» была разработана как биологическое оружие. Были нарушены все санитарные нормы... Здесь были соблюдены все элементы состава преступления — распространение заразной болезни человека», — утверждала обвиняемая в суде в среду.





Она добавила, что смертность людей после вакцинации была огромной, а рождаемость, напротив, упала, и количество абортов увеличилось.





Она неоднократно использовала термин «геноцид». «Конечно, и не только пожилых людей. Это относится ко всему населению», — ответила она на вопрос судьи, считает ли она, что в связи с этим имел место «геноцид пожилых людей с использованием вакцин в качестве биологического оружия».





В начале 2021 года Кржижова уже публиковала заявления о ковидных вакцинах в своем профиле в социальной сети, в Интернете в различных видеороликах и сообщениях, а также в письме, адресованном ряду государственных чиновников. Окружной суд Праги 4 рассматривает их с января прошлого года.





Однако после ряда слушаний в течение года, когда Кржижова представила «доказательства» в виде видеозаписей различных ученых и общественных деятелей, якобы подтверждающих ее слова о множестве умерших после прививок людей и, таким образом, о «вакцинном холокосте и геноциде», судья Яна Кноблохова в ноябре прошлого года объявила, что 31 декабря уходит на пенсию. Поэтому она не закончила рассмотрение дела и не успела вынести свой вердикт.





В этом году дело перешло к новому судье Симоне Герановой, которая хотела продолжить рассмотрение дела в среду. Но Кржижова заявила, что хочет начать основной процесс с самого начала из-за смены председателя палаты. У нее есть на это законное право, поэтому суд удовлетворил ее просьбу и начал новое слушание в среду с повторного чтения обвинительного заключения и допроса Кржижовой.





Ей грозит от двух лет до восьми лет тюрьмы за распространение тревожных новостей, поскольку она опубликовала свои заявления во время чрезвычайного положения, когда наказания более суровы.





«Я ни в коем случае не чувствую себя виноватой и не согласна с юридической квалификацией. Я считаю обвинительное заключение политическим делом, в котором я являюсь жертвой», — сказала Кржижова в начале своего нового допроса, добавив, что чувствует себя заложницей в суде. Она также отрицала, что совершила какое-либо преступление.





Кржижова рассказала, что более 20 лет проработала врачом, имеет сертификаты по общей и профессиональной медицине (гигиене труда), а также сертификаты по эстетической медицине, некоторое время руководила частной клиникой, специализирующейся в этой области.





Однако в мае прошлого года в ходе одного из основных судебных процессов она заявила, что утратила медицинскую пригодность к врачебной практике из-за психического заболевания. Но в среду она объявила, что снова занимается врачебной практикой.





«Я обычно лечу, хотя и неполный рабочий день. И я думаю, что вполне успешно, у меня есть довольные пациенты», — отметила она. «Я работаю врачом на полставки. В основном у меня иностранные пациенты, подавляющее большинство из них — украинцы, беженцы. Я работаю в частном медицинском учреждении», — уточнила она, отвечая на вопрос суда.





Однако она признала наличие проблем с властями. «Сейчас они лишили меня пенсии по инвалидности, потому что я не прошла психологическую экспертизу», — отметила Кржижова, готовясь вновь представить суду ряд документальных и мультимедийных доказательств. По ее словам, основной судебный процесс так просто не закончится.