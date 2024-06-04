Пожилых людей в Чехии будет больше, чем ожидалось
6 июня 2024
16:30
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К середине столетия число пожилых людей будет примерно на 200 000 больше, чем прогнозировалось пять лет назад. Оно может превысить 3,3 миллиона человек. Это будет почти на миллион больше, чем сейчас, показал новый отчет о состоянии пенсионной системы и ее ожидаемом развитии, который представил сегодня на пресс-конференции министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, нынешние данные доказывают, что пенсионная реформа необходима. Согласно докладу, без изменений дефицит пенсионной системы после середины века будет составлять 5% ВВП в год, то есть в сегодняшних значениях около 382 миллиардов чешских крон. По словам Юречки, прошлогоднее замедление темпов валоризации и сокращение досрочных пенсий, запланированные изменения в реформе с отсрочкой пенсионного возраста и высокая занятость должны привести к тому, что дефицит снизится до 1% ВВП.
«Прогноз, который был сделан, сдвигается. Количество пенсионеров по старости будет еще больше. На это влияет изменение продолжительности жизни. Положительной новостью является то, что мы будем доживать до более старшего возраста. Будет значительное увеличение числа людей, получающих пенсию по старости», — сказал Юречка.
Сейчас пенсию по старости получают около 2,4 миллиона человек. Это число значительно вырастет после того, как на пенсию выйдет поколение «детей Гусака» из 1970-х годов. Рост начнется с середины следующего десятилетия. Согласно новому отчету, число пенсионеров в 30-х годах будет расти быстрее, чем ожидалось пять лет назад. Трехмиллионная отметка будет преодолена на несколько лет раньше — примерно в середине 40-х годов. К 2060 году она должна превысить 3,3 миллиона. После того как «дети Гусака» уйдут из жизни, она начнет снижаться. Но и это снижение должно быть гораздо меньшим, чем прогнозируется.
«Эта информация подчеркивает тот факт, что пенсионная реформа нужна и необходима. Говорить о том, что события чудесным и непредсказуемым образом изменятся в пользу пенсионной системы так, что дефицит начнет снижаться, — этой информации в отчете нет», — сказал министр.
Прошлый год пенсионная система закончила с самым большим за всю историю дефицитом в 72,8 миллиарда крон. Это около 1% ВВП. Без изменений в середине века дефицит составил бы 5% ВВП. В новом отчете баланс улучшен, дефицит составляет около 3% ВВП. «5% ВВП — это без прошлогодних изменений, 3% — после. При дальнейших изменениях и реформах мы дойдем до 1% ВВП», — сказал Юречка.
В прошлом году правительство настаивало на возвращении к более медленной индексации пенсий на треть от реального роста зарплаты вместо половины или на ужесточении условий для досрочных пенсий. В обсуждаемой реформе сдвиг пенсионного возраста и снижение расчета новых пенсий должны улучшить состояние системы. Высокая занятость и приток иностранцев, в том числе беженцев из Украины, также способствуют сохранению дефицита системы на уровне 1% от ВВП, добавил Юречка.
Пенсионный возраст уже увеличивается. Для мужчин — на два месяца в год, а для женщин, как правило, на четыре месяца. В 30-х годах рубеж должен достигнуть 65 лет. Согласно предложению реформы, затем он должен ежегодно устанавливаться для людей, которым скоро исполнится 50 лет, в соответствии с их ожидаемой продолжительностью жизни. Он мог бы сдвигаться максимум на два месяца в год и будет повышаться нерегулярно — на месяц в одни годы, на два месяца в другие или не повышаться вовсе. Демографы предлагают более медленный и регулярный рост — на один месяц в год. Но тогда расходы на систему будут выше. Дефицит может увеличиться с предполагаемого процента ВВП к середине века на несколько десятых процента, или, в сегодняшнем выражении, на несколько десятков миллиардов крон. Точные последствия сейчас подсчитывает Министерство труда.
Юречка по-прежнему хочет обсудить форму реформы не только в коалиции, но и с работодателями, профсоюзными деятелями и оппозицией в июне и июле. Он не исключил возможности внесения корректировок. Оппозиционное движение SPD хочет провести дебаты, в то время как ANO их отвергло.
Сейчас пенсию по старости получают около 2,4 миллиона человек. Это число значительно вырастет после того, как на пенсию выйдет поколение «детей Гусака» из 1970-х годов. Рост начнется с середины следующего десятилетия. Согласно новому отчету, число пенсионеров в 30-х годах будет расти быстрее, чем ожидалось пять лет назад. Трехмиллионная отметка будет преодолена на несколько лет раньше — примерно в середине 40-х годов. К 2060 году она должна превысить 3,3 миллиона. После того как «дети Гусака» уйдут из жизни, она начнет снижаться. Но и это снижение должно быть гораздо меньшим, чем прогнозируется.
«Эта информация подчеркивает тот факт, что пенсионная реформа нужна и необходима. Говорить о том, что события чудесным и непредсказуемым образом изменятся в пользу пенсионной системы так, что дефицит начнет снижаться, — этой информации в отчете нет», — сказал министр.
Прошлый год пенсионная система закончила с самым большим за всю историю дефицитом в 72,8 миллиарда крон. Это около 1% ВВП. Без изменений в середине века дефицит составил бы 5% ВВП. В новом отчете баланс улучшен, дефицит составляет около 3% ВВП. «5% ВВП — это без прошлогодних изменений, 3% — после. При дальнейших изменениях и реформах мы дойдем до 1% ВВП», — сказал Юречка.
В прошлом году правительство настаивало на возвращении к более медленной индексации пенсий на треть от реального роста зарплаты вместо половины или на ужесточении условий для досрочных пенсий. В обсуждаемой реформе сдвиг пенсионного возраста и снижение расчета новых пенсий должны улучшить состояние системы. Высокая занятость и приток иностранцев, в том числе беженцев из Украины, также способствуют сохранению дефицита системы на уровне 1% от ВВП, добавил Юречка.
Пенсионный возраст уже увеличивается. Для мужчин — на два месяца в год, а для женщин, как правило, на четыре месяца. В 30-х годах рубеж должен достигнуть 65 лет. Согласно предложению реформы, затем он должен ежегодно устанавливаться для людей, которым скоро исполнится 50 лет, в соответствии с их ожидаемой продолжительностью жизни. Он мог бы сдвигаться максимум на два месяца в год и будет повышаться нерегулярно — на месяц в одни годы, на два месяца в другие или не повышаться вовсе. Демографы предлагают более медленный и регулярный рост — на один месяц в год. Но тогда расходы на систему будут выше. Дефицит может увеличиться с предполагаемого процента ВВП к середине века на несколько десятых процента, или, в сегодняшнем выражении, на несколько десятков миллиардов крон. Точные последствия сейчас подсчитывает Министерство труда.
Юречка по-прежнему хочет обсудить форму реформы не только в коалиции, но и с работодателями, профсоюзными деятелями и оппозицией в июне и июле. Он не исключил возможности внесения корректировок. Оппозиционное движение SPD хочет провести дебаты, в то время как ANO их отвергло.
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