Пожары в Европе по указанию России? Вокруг задержанного в Праге иностранца много вопросов
9 июня 2024
18:00
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Полицейские пока не раскрывают, в чем именно они обвиняют иностранца из Южной Америки, из-за чего полиция ввела повышенные меры безопасности на выходных. Однако Высшая государственная прокуратура Праги заявила, что «по факту поджога начато уголовное преследование». Между тем, в последнее время крупные пожары в Европе связывают с Россией.
«Подозреваемый был задержан полицией, и в настоящее время ведется предварительное следствие в связи с поджогом в Праге 9», - сказал представитель прокуратуры Мартин Билы.
По его словам, более подробная информация пока не может быть предоставлена.
Газета Deník N сообщила в воскресенье со ссылкой на четыре своих источника, что этот человек был членом группы в Telegram, в которой пользователи писали о поджогах. Сейчас следователи выясняют, кто стоял за телеграм-группой и не ведет ли след в Россию.
Пожары по всей Европе
Тем временем в последние недели по всей Европе были ликвидированы крупные пожары. Возникли предположения, что за ними может стоять Россия. В последний день мая польская газета Rzeczpospolita сообщила, что «Россия набирает людей для организации пожаров в крупных польских городах за предложение от 10 000 до 15 000 евро (247 000-370 000 чешских крон)».
Премьер-министр Польши Дональд Туск 21 мая заявил, что русские, скорее всего, причастны к недавнему пожару в торговом центре в Варшаве. Ранее Туск сообщил об аресте девяти человек, подозреваемых в причастности к диверсиям, в частности к поджогам, и эти люди, как предполагается, устроили пожар по указанию российской разведки.
В конце мая новостной сайт The Guardian сообщил, что поджоги и диверсии — потенциально новое оружие России. По данным сайта, следователи предположили возможную причастность России к поджогу на востоке Лондона, пожару в Польше, попытке диверсии в Баварии и антисемитским граффити, появившимся в Париже.
Хотя нет никаких доказательств того, что эти инциденты на континенте были скоординированы, спецслужбы считают, что они могут быть частью систематических усилий Москвы по дестабилизации Запада, который поддерживает Украину, пишет The Guardian.
Убийство и изнасилование
В пятницу полиция объявила розыск опасного южноамериканского иностранца, который был пойман в воскресенье. Тогда, не уточняя подробностей, правоохранительные органы заявили, что подозревают мужчину в особо тяжком преступлении.
По закону к особо тяжким преступлениям относятся убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование и похищение.
Несмотря на то что опасный незнакомец был задержан, в Праге по-прежнему действуют повышенные меры безопасности. «Профилактические повышенные меры безопасности в местах повышенного скопления людей продолжаются, непосредственной опасности нет», — заявил в воскресенье министр внутренних дел Вит Ракушан.
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