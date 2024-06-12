Скрытые скидки на звонки и интернет позволяют сэкономить тысячи

Ежегодно можно экономить тысячи крон, особенно при совмещении сразу нескольких услуг, например мобильного тарифа с фиксированным интернетом дома.



«К сожалению, в нашей стране приходится много торговаться. У меня тариф с Vodafone, все безлимитно: данные без лимита и без ограничения скорости плюс тысяча бесплатных минут для звонков на номера за границей. Просто скажите, что переходите к конкуренту», — написал пользователь MD_DomPablo в сети X. Он платит 759 крон в месяц за неограниченные звонки, SMS и данные. Согласно прайс-листу, такой тариф стоил бы 1 307 крон.



Мобильные операторы не любят рассказывать о скидках, а O2 и Vodafone не захотели комментировать вопрос о сниженных ценах, заявив, что это конфиденциальная информация.



«Наша компания представляет свои предложения без скрытых условий. Мы отвечаем на индивидуальные запросы различными специальными преимуществами, такими как скидки в рамках приобретений и акционных предложений, дополнительные данные, дополнительные минуты, акции по пополнению кредитов на предоплаченных картах и так далее», — сказала представитель T-Mobile Патриция Шедива.



По словам Яна Штепаника из портала Ušetřeno.cz, более половины клиентов в Чехии пользуются тарифами по ценам ниже прейскурантных. «Они используют корпоративные тарифы, объединение номеров под друзьями, а также сравнение цен», — говорит Штепаник.



По словам Мартина Тинела из Kalkulátor.cz, в случае с домашним интернетом можно получить скидку до 70% в зависимости от местоположения. «А если речь идет обо всем домохозяйстве, то есть о двух-трех телефонных номерах, домашнем интернете и интернет-телевидении, то речь идет об экономии от тысячи до десятков тысяч крон в год», — резюмировал он.



Штепаник также подтвердил, что на интернет можно получить 70-процентную скидку, но она распространяется не на всех.



«Она распространяется исключительно на новые постройки, где оператор недавно установил оптоволокно и хочет быстро предоставить клиентам свои возможности подключения. Исключительным примером может быть интернет со скоростью один гигабит в секунду и интернет-телевидение за 229 крон в месяц», — отметил он.



В результате суммарная скидка составляет почти 80% — на интернет на два года и на ТВ на шесть месяцев.



Скидки часто меняются

По словам Штепаника, скидки, которые может предложить покупателям программа сравнения цен, обычно достигают 25-30%. «Эти скидки обычно не ограничены во времени», — отметил он. «А если у клиента уже есть более старое предложение, скидка иногда может превышать 40%», — добавил он.



Семьи, которые пользуются несколькими услугами одного оператора с более разнообразным выбором тарифных планов, получают самые большие скидки. В остальных случаях выбор ограничен, но даже здесь можно получить скидку до 30%.



«Примером может служить тариф с безлимитными звонками и SMS с 4 гигабайтами данных, на который можно получить скидку до 20%. В отличие от этого, тариф с шестью или тремя гигабайтами данных можно приобрести со скидкой до 30%», — добавил он.



По словам Штепаника, скидки, действующие в рамках акции, очень часто меняются в связи с промоакциями операторов.