Скрытые скидки на звонки и интернет позволяют сэкономить тысячи
15 июня 2024
13:00
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Цены на услуги мобильной связи многим кажутся завышенными. Их можно существенно снизить: опыт клиентов подтверждает, что, когда они угрожают прекратить использование услуг своего оператора, тот часто предлагает им лучшие условия и скидки на несколько десятков процентов. Также можно воспользоваться сайтами сравнения цен, которые предлагают бесплатные предложения от операторов.
Ежегодно можно экономить тысячи крон, особенно при совмещении сразу нескольких услуг, например мобильного тарифа с фиксированным интернетом дома.
«К сожалению, в нашей стране приходится много торговаться. У меня тариф с Vodafone, все безлимитно: данные без лимита и без ограничения скорости плюс тысяча бесплатных минут для звонков на номера за границей. Просто скажите, что переходите к конкуренту», — написал пользователь MD_DomPablo в сети X. Он платит 759 крон в месяц за неограниченные звонки, SMS и данные. Согласно прайс-листу, такой тариф стоил бы 1 307 крон.
Мобильные операторы не любят рассказывать о скидках, а O2 и Vodafone не захотели комментировать вопрос о сниженных ценах, заявив, что это конфиденциальная информация.
«Наша компания представляет свои предложения без скрытых условий. Мы отвечаем на индивидуальные запросы различными специальными преимуществами, такими как скидки в рамках приобретений и акционных предложений, дополнительные данные, дополнительные минуты, акции по пополнению кредитов на предоплаченных картах и так далее», — сказала представитель T-Mobile Патриция Шедива.
По словам Яна Штепаника из портала Ušetřeno.cz, более половины клиентов в Чехии пользуются тарифами по ценам ниже прейскурантных. «Они используют корпоративные тарифы, объединение номеров под друзьями, а также сравнение цен», — говорит Штепаник.
По словам Мартина Тинела из Kalkulátor.cz, в случае с домашним интернетом можно получить скидку до 70% в зависимости от местоположения. «А если речь идет обо всем домохозяйстве, то есть о двух-трех телефонных номерах, домашнем интернете и интернет-телевидении, то речь идет об экономии от тысячи до десятков тысяч крон в год», — резюмировал он.
Штепаник также подтвердил, что на интернет можно получить 70-процентную скидку, но она распространяется не на всех.
«Она распространяется исключительно на новые постройки, где оператор недавно установил оптоволокно и хочет быстро предоставить клиентам свои возможности подключения. Исключительным примером может быть интернет со скоростью один гигабит в секунду и интернет-телевидение за 229 крон в месяц», — отметил он.
В результате суммарная скидка составляет почти 80% — на интернет на два года и на ТВ на шесть месяцев.
Скидки часто меняются
По словам Штепаника, скидки, которые может предложить покупателям программа сравнения цен, обычно достигают 25-30%. «Эти скидки обычно не ограничены во времени», — отметил он. «А если у клиента уже есть более старое предложение, скидка иногда может превышать 40%», — добавил он.
Семьи, которые пользуются несколькими услугами одного оператора с более разнообразным выбором тарифных планов, получают самые большие скидки. В остальных случаях выбор ограничен, но даже здесь можно получить скидку до 30%.
«Примером может служить тариф с безлимитными звонками и SMS с 4 гигабайтами данных, на который можно получить скидку до 20%. В отличие от этого, тариф с шестью или тремя гигабайтами данных можно приобрести со скидкой до 30%», — добавил он.
По словам Штепаника, скидки, действующие в рамках акции, очень часто меняются в связи с промоакциями операторов.
«К сожалению, в нашей стране приходится много торговаться. У меня тариф с Vodafone, все безлимитно: данные без лимита и без ограничения скорости плюс тысяча бесплатных минут для звонков на номера за границей. Просто скажите, что переходите к конкуренту», — написал пользователь MD_DomPablo в сети X. Он платит 759 крон в месяц за неограниченные звонки, SMS и данные. Согласно прайс-листу, такой тариф стоил бы 1 307 крон.
Мобильные операторы не любят рассказывать о скидках, а O2 и Vodafone не захотели комментировать вопрос о сниженных ценах, заявив, что это конфиденциальная информация.
«Наша компания представляет свои предложения без скрытых условий. Мы отвечаем на индивидуальные запросы различными специальными преимуществами, такими как скидки в рамках приобретений и акционных предложений, дополнительные данные, дополнительные минуты, акции по пополнению кредитов на предоплаченных картах и так далее», — сказала представитель T-Mobile Патриция Шедива.
По словам Яна Штепаника из портала Ušetřeno.cz, более половины клиентов в Чехии пользуются тарифами по ценам ниже прейскурантных. «Они используют корпоративные тарифы, объединение номеров под друзьями, а также сравнение цен», — говорит Штепаник.
По словам Мартина Тинела из Kalkulátor.cz, в случае с домашним интернетом можно получить скидку до 70% в зависимости от местоположения. «А если речь идет обо всем домохозяйстве, то есть о двух-трех телефонных номерах, домашнем интернете и интернет-телевидении, то речь идет об экономии от тысячи до десятков тысяч крон в год», — резюмировал он.
Штепаник также подтвердил, что на интернет можно получить 70-процентную скидку, но она распространяется не на всех.
«Она распространяется исключительно на новые постройки, где оператор недавно установил оптоволокно и хочет быстро предоставить клиентам свои возможности подключения. Исключительным примером может быть интернет со скоростью один гигабит в секунду и интернет-телевидение за 229 крон в месяц», — отметил он.
В результате суммарная скидка составляет почти 80% — на интернет на два года и на ТВ на шесть месяцев.
Скидки часто меняются
По словам Штепаника, скидки, которые может предложить покупателям программа сравнения цен, обычно достигают 25-30%. «Эти скидки обычно не ограничены во времени», — отметил он. «А если у клиента уже есть более старое предложение, скидка иногда может превышать 40%», — добавил он.
Семьи, которые пользуются несколькими услугами одного оператора с более разнообразным выбором тарифных планов, получают самые большие скидки. В остальных случаях выбор ограничен, но даже здесь можно получить скидку до 30%.
«Примером может служить тариф с безлимитными звонками и SMS с 4 гигабайтами данных, на который можно получить скидку до 20%. В отличие от этого, тариф с шестью или тремя гигабайтами данных можно приобрести со скидкой до 30%», — добавил он.
По словам Штепаника, скидки, действующие в рамках акции, очень часто меняются в связи с промоакциями операторов.
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