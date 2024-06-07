Безработица в Чехии в мае снизилась до 3,6%, вакансий стало меньше

В мае прошлого года уровень безработицы был ниже — 3,5%. На тот момент без работы оставались 253 893 человека, а вакансий было 285 692.





По сравнению с апрелем уровень безработицы снизился во всех 14 регионах и в 70 из 77 округов страны. Самый высокий уровень безработицы в мае был в Устецком крае, где он составил 5,9%. С другой стороны, самый низкий уровень безработицы был в Праге и Высочине — 2,7%.





Майский уровень безработицы снизился в основном благодаря продолжающимся сезонным работам в строительстве и началу туристического сезона. По данным Бюро по трудоустройству, количество вакансий не растет, на одного соискателя приходится примерно одна вакансия, наибольший спрос наблюдается на водителей и машинистов. Наибольший спрос на новых сотрудников зафиксирован в Праге, где имеется 80 468 вакансий.





Согласно статистике, доля соискателей, которые ищут работу более 12 месяцев, растет. По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число тех, кто проходит курсы переквалификации. «В этом году переобучение начали 17 019 человек, а в конце мая его прошли 4 689 человек, что на 83% больше, чем в прошлом году», — сказал Даниэль Криштоф, директор Чешского бюро труда.





С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до конца апреля этого года 425 902 украинца, получивших временную защиту в Чехии, получили работу, около 67% из них — женщины. Некоторые беженцы после этого вернулись на родину или оставили работу. К концу мая 121 247 из них работали в Чехии, большинство из них — в Среднечешском крае. Чаще всего они работали сборщиками изделий и оборудования или помощниками в строительстве, на производстве и транспорте, а также операторами машин и оборудования. «В некоторых областях работодатели таким образом получили сотрудников, в которых они так нуждались», — заявили в Бюро по трудоустройству.





Аналитики ожидали снижения уровня безработицы, видя в этом сезонные факторы



Снижение уровня безработицы на 0,1% в мае до 3,6% было ожидаемым и объяснялось сезонными факторами. Аналитики, опрошенные агентством ČTK, согласны с этим. Они отмечают, что доля безработных немного увеличилась по сравнению с прошлым годом, но рынок труда остается напряженным, и компаниям не хватает сотрудников. Они ожидают, что средний уровень безработицы в этом году составит 3,7% после 3,6% в прошлом году.





«Возобновившееся снижение уровня безработицы можно объяснить главным образом ростом спроса на рабочую силу в преддверии летнего сезона. Также существует спрос на сезонных работников, хотя экономическая ситуация привела к тому, что компании набирают их не так заблаговременно, как в предыдущие годы», — говорит Мартин Янски, генеральный директор Randstad ČR. «Еще одним фактором, связанным со снижением уровня безработицы, является весеннее повышение заработной платы, которое способствовало тому, что работники стали менее охотно менять работодателей», — добавил он.





«Майское снижение уровня безработицы — стандартное явление для Чешской Республики, связанное с началом сезонных работ. Однако нынешнее снижение на 0,1 процентного пункта все еще немного слабее, чем то, к которому мы привыкли до 2020 года, когда приход пандемии вызвал серию негативных экономических потрясений», — сказал экономист Cyrrus Вит Градил.





Экономист Deloitte Вацлав Франче отмечает, что компании по-прежнему испытывают трудности с наймом сотрудников. «На каждую вакансию приходится 1,03 безработного. Однако доступных безработных меньше, чем вакансий», — говорит он.





Аналитики не ожидают роста безработицы в ближайшие месяцы. «Мы не ожидаем, что безработица станет проблемой и в оставшуюся часть этого года. Хотя реальные зарплаты снова растут в годовом исчислении после двух с четвертью долгих лет, нормы прибыли в корпоративном секторе остаются высокими по историческим меркам, и, по крайней мере в секторе услуг, улучшение экономической ситуации уже налицо. Поэтому, на наш взгляд, компании смогут без особых проблем перенести рост заработной платы и продолжат конкурировать за рабочую силу», — сказал Градил.