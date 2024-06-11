Дело о насилии над детьми: чешка и украинец получили по 7 лет, мужчина сбежал в Украину

По меньшей мере два года дом двух братьев из небольшого городка в Среднечешском крае был местом, где им приходилось терпеть издевательства двух взрослых.



Мальчики, которым изначально было три и пять лет, рассказывали, как мать и ее сожитель жестоко избивали их по всему телу деревянной ложкой или лезвием ножа по подошвам ног. Как им приходилось спать в погребе на мешке сена или без одеял на полу в кухне, как им не разрешали играть и давали есть только хлеб и воду, хотя холодильник был полон лакомствами.



За эти тяготы суд осудил их мать, Ленку К. (приговор окончательный), а в среду также осудил ее спутника, Ивана Ф. (еще не окончательный). Правда, в отличие от осужденной женщины, он лично не слышал приговора — семь лет в тюрьме строгого режима. Он скрывается от правосудия в Украине, откуда родом.



«Он получил тот же срок, что и осужденная женщина, Ленка К.», — сказала Яна Новакова, председатель регионального суда в Праге. Она добавила, что осужденный мужчина был признан виновным в основном благодаря показаниям детей, а также экспертным заключениям и другим свидетельствам.



Суд также обязал Ивана Ф. разделить с осужденной матерью подвергшихся насилию мальчиков денежную компенсацию за нанесенный детям ущерб. Мать уже отбывает наказание в тюрьме.



На протяжении всего уголовного процесса Иван Ф. ни разу не прокомментировал обвинения или обвинительное заключение.



Когда обвинения были оглашены, он и его спутница, Ленка К., бежали в Украину. Хотя тамошние власти выдали женщину по запросу чешской стороны, своего гражданина они не выдали, сославшись на украинские законы.



Иван Ф. живет у себя на родине с трехлетней дочерью, которую они завели с Ленкой К. Поскольку в среду он не явился в суд в Праге, ему вынесли приговор как беглецу. Его адвокат подтвердил, что Иван знал о слушаниях. «Он связался со мной, сказав, что знает о том, что сегодня слушание, но не может явиться, потому что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины», — сказал адвокат подсудимого Матей Коза.



Мать впервые дала показания

Тем не менее 35-летняя мать мальчиков была доставлена в суд в среду с сопровождением и дала показания в качестве свидетеля. Это был первый раз, когда она заговорила с момента рассмотрения дела в суде. Она взяла всю вину на себя, заявив, что ее бойфренд никогда не поднимал руку на ее сыновей и даже не присутствовал, когда она их била.



«Это все я», — негромко отвечала на вопросы судьи миниатюрная длинноволосая женщина.



Она сказала, что у ее сыновей были «очень хорошие отношения» с ее обвиняемым спутником. Она отрицала, что детям не давали еды, и сказала, что никто не запирал их в подвале — как утверждало обвинение. Лишь однажды, по словам матери, случилось так, что старший мальчик запер младшего, и она узнала об этом только спустя час.



Женщина также объясняет тот факт, что у одного из мальчиков было сломано ребро, согласно медицинскому заключению, несчастным случаем — падением с велосипеда. «То, как я объясняю сломанное ребро, заключается в том, что он упал с велосипеда. Погода была еще хорошая, поэтому мы катались на велосипеде», — объяснила мать травму сына, обнаруженную врачами в январе 2021 года.



Однако мать не стала отрицать в суде, что била детей. «Меня тоже так воспитывали. Мне это казалось нормальным. Они всегда знали, за что я их наказывала, но я все равно извинялась перед ними за это», — заявила Ленка К., которая также сказала, что общается со своим украинским спутником по телефону и по-прежнему считает его своим партнером.



Прокурор, а затем и судья заявили, что не верят ее показаниям. «Я считаю, что сегодня она дала показания специально, чтобы не допустить осуждения подсудимого за преступную деятельность», — заявила прокурор Милослава Загарова в заключительном слове.



По словам прокурора, показания Ленки К. противоречат тому, что установили дети, их настоящий отец, а также врачи и другие эксперты.



Провал чиновников

Жестокое обращение с детьми было обнаружено в начале 2021 года, когда истощенное состояние старшего мальчика заметила его классная руководительница. Мальчик едва мог ходить из-за травм ног. Позже выяснилось, что на его теле было множество синяков и других повреждений, и его младший брат пострадал аналогичным образом.



Однако их отец, Франтишек Ш., подозревал, что мальчиков избивают дома, задолго до того, как это обнаружилось.



Несмотря на то, что он неоднократно указывал на это сотрудникам Управления социальной и правовой защиты детей (OSPOD) в Брандысе-над-Лабем, дети продолжали оставаться со своей теперь уже осужденной матерью. В ситуациях, когда дети должны были вернуться из пребывания у него к матери, у отца есть видеозаписи, на которых мальчики истерично плачут и кричат, что «не хотят возвращаться к матери». «Иван постоянно кричит на нас и бьет», — говорят они.



Делом бывших супругов Франтишека Ш. и Ленки К. и их сыновей занимались два сотрудника Брандысского управления социального обеспечения. Как выяснил Seznam Zprávy, ни один из них больше не работает в этом ведомстве. И согласно заявлению вышестоящей инстанции, которой является Среднечешское региональное управление, их бывшего непосредственного руководителя тоже больше нет.



И нынешний глава Брандысского OSPOD Ян Ванек, и пресс-секретарь городского управления Матоуш Кралик прошлой осенью заявили, что не могут комментировать это дело, так как связаны конфиденциальностью.



Его никто не слушал

Отец также обращался в полицию по поводу своих подозрений, что дети подвергаются жестокому обращению, а также доводил это до сведения суда, когда просил об организации поочередного ухода. Однако его никто не стал слушать. Напротив, судебные эксперты написали, что мать была «более качественным родителем», чем он.



«По сей день я не могу прийти в себя», — прокомментировал свою тщетную борьбу за детей Франтишек Ш., который также обратился в Министерство труда и социальных дел с просьбой о финансовой компенсации для своих сыновей.



Он хотел получить 1 миллион крон за неправильную официальную процедуру сотрудников OSPOD. Однако в министерстве ему ответили, что он должен предоставить доказательства. Отец надеется, что полицейское расследование поможет ему.



В феврале этого года криминальная полиция снова взялась за это дело. Как сообщила некоторое время назад в интервью Seznam Zprávy Власта Суханкова, пресс-секретарь среднечешской полиции, работу сотрудников социальных служб расследуют по подозрению в «возможном совершении уголовных преступлений в виде халатного препятствования выполнению задания должностного лица и неспособности предотвратить уголовное преступление».



Сейчас мальчикам 11 и 8 лет. Они живут с отцом, его нынешней женой и двумя братьями и сестрами. Они не обсуждают то, что произошло, когда они жили с матерью дома. Не исключено, что последствия этого они будут носить в себе всю жизнь.