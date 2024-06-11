Бедность в Чехии? Напротив. У чешского населения самый низкий риск бедности в ЕС
14 июня 2024
09:30
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В Чешской Республике самая низкая доля людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, в Европейском союзе. Это следует из данных европейского статистического бюро Eurostat за прошлый год. Однако, по мнению экономиста, опрошенного изданием Novinky, ситуация не столь радужна. Он отметил, что статистика во многом искажена.
В прошлом году в ЕС 94,6 миллиона человек, или 21,4% населения, находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Это означает, что люди жили в домохозяйствах, где преобладал хотя бы один из трех следующих рисков бедности и социальной изоляции: риск бедности, серьезные материальные и социальные лишения или проживание в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью труда, сообщил Eurostat в среду.
В худшем положении в Евросоюзе в прошлом году была Румыния, где почти треть населения подвергалась риску бедности или социальной изоляции, а также население Болгарии.
Напротив, самая низкая доля в ЕС была зафиксирована статистиками в Чешской Республике — 12%. За ней следуют Словения (14%), Финляндия и Польша (16%).
Женщины чаще попадали в группу риска, чем мужчины, а молодые люди — чаще, чем пожилые. Образование также сыграло свою роль: риску больше подвержены те, кто имеет более низкий уровень образования. Риск был особенно высок среди безработных.
«Неудивительно, что статус работы был одной из основных социально-экономических характеристик, влияющих на риск бедности или социальной изоляции. Если в 2023 году риск бедности или социальной изоляции в ЕС составлял 11,3% для работающих и 18,7% для пенсионеров, то для безработных он составлял почти две трети (66,3%), а для других неактивных лиц — 43,2%, то есть тех, кто не работает или не работает по другим причинам, кроме выхода на пенсию», — говорится в одном из выводов Евростата.
Искажение статистики
В Чешской Республике уже долгое время самый низкий уровень безработицы в ЕС, поэтому, вероятно, она и занимает первые места в статистике. Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, сказал, что очень низкий уровень безработицы — это, пожалуй, единственное объективное преимущество Чехии, которое снижает долю людей, подверженных риску бедности, по сравнению со среднеевропейскими показателями. В остальном, по его словам, статистика чрезмерно льстит Чехии, поскольку она искажена в некоторых аспектах.
«Во-первых, этот показатель считает бедными тех, кто зарабатывает меньше 60% от медианного уровня в своей стране», — говорит он. В Чешской Республике медианная зарплата в первом квартале этого года составляла 36 651 крону, согласно данным Чешского статистического управления. 60% от медианной зарплаты — это 21 991 крона.
Однако уровень жизни, обеспечиваемый доходом в 60% от медианной зарплаты, в разных государствах — членах ЕС существенно различается. «Например, гражданин богатого Люксембурга, зарабатывающий 60% от медианного дохода, гораздо богаче чеха, зарабатывающего 60% от медианного дохода в стране, даже с учетом разницы в уровне цен.
Однако и те, и другие попадают в статистику как люди, подверженные риску бедности. Этот показатель говорит не о реальной бедности, а о том, насколько эгалитарной является страна, говорит Градил.
Второй проблемой, ставящей чехов в невыгодное положение, которую статистика Eurostat не учитывает, он считает вычеты из налогооблагаемой базы, налагаемые на отдельных жителей. «Если в такой стране, как Чехия, высок уровень взысканий, то многие жители вроде бы получают приличные зарплаты, которые Eurostat включает в статистику, но часть этих зарплат конфискуется, что игнорируется властями», — добавил он.
Чехия доминировала в этой статистике в 2022 году, когда доля была даже немного ниже — 11,8%. Средний показатель по ЕС также был немного лучше, чем в 2022 году. Тогда под угрозой бедности или социальной изоляции находились 95,3 миллиона человек, что составляло 21,6% населения ЕС.
В худшем положении в Евросоюзе в прошлом году была Румыния, где почти треть населения подвергалась риску бедности или социальной изоляции, а также население Болгарии.
Напротив, самая низкая доля в ЕС была зафиксирована статистиками в Чешской Республике — 12%. За ней следуют Словения (14%), Финляндия и Польша (16%).
Женщины чаще попадали в группу риска, чем мужчины, а молодые люди — чаще, чем пожилые. Образование также сыграло свою роль: риску больше подвержены те, кто имеет более низкий уровень образования. Риск был особенно высок среди безработных.
«Неудивительно, что статус работы был одной из основных социально-экономических характеристик, влияющих на риск бедности или социальной изоляции. Если в 2023 году риск бедности или социальной изоляции в ЕС составлял 11,3% для работающих и 18,7% для пенсионеров, то для безработных он составлял почти две трети (66,3%), а для других неактивных лиц — 43,2%, то есть тех, кто не работает или не работает по другим причинам, кроме выхода на пенсию», — говорится в одном из выводов Евростата.
Искажение статистики
В Чешской Республике уже долгое время самый низкий уровень безработицы в ЕС, поэтому, вероятно, она и занимает первые места в статистике. Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, сказал, что очень низкий уровень безработицы — это, пожалуй, единственное объективное преимущество Чехии, которое снижает долю людей, подверженных риску бедности, по сравнению со среднеевропейскими показателями. В остальном, по его словам, статистика чрезмерно льстит Чехии, поскольку она искажена в некоторых аспектах.
«Во-первых, этот показатель считает бедными тех, кто зарабатывает меньше 60% от медианного уровня в своей стране», — говорит он. В Чешской Республике медианная зарплата в первом квартале этого года составляла 36 651 крону, согласно данным Чешского статистического управления. 60% от медианной зарплаты — это 21 991 крона.
Однако уровень жизни, обеспечиваемый доходом в 60% от медианной зарплаты, в разных государствах — членах ЕС существенно различается. «Например, гражданин богатого Люксембурга, зарабатывающий 60% от медианного дохода, гораздо богаче чеха, зарабатывающего 60% от медианного дохода в стране, даже с учетом разницы в уровне цен.
Однако и те, и другие попадают в статистику как люди, подверженные риску бедности. Этот показатель говорит не о реальной бедности, а о том, насколько эгалитарной является страна, говорит Градил.
Второй проблемой, ставящей чехов в невыгодное положение, которую статистика Eurostat не учитывает, он считает вычеты из налогооблагаемой базы, налагаемые на отдельных жителей. «Если в такой стране, как Чехия, высок уровень взысканий, то многие жители вроде бы получают приличные зарплаты, которые Eurostat включает в статистику, но часть этих зарплат конфискуется, что игнорируется властями», — добавил он.
Чехия доминировала в этой статистике в 2022 году, когда доля была даже немного ниже — 11,8%. Средний показатель по ЕС также был немного лучше, чем в 2022 году. Тогда под угрозой бедности или социальной изоляции находились 95,3 миллиона человек, что составляло 21,6% населения ЕС.
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