Бедность в Чехии? Напротив. У чешского населения самый низкий риск бедности в ЕС

В прошлом году в ЕС 94,6 миллиона человек, или 21,4% населения, находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Это означает, что люди жили в домохозяйствах, где преобладал хотя бы один из трех следующих рисков бедности и социальной изоляции: риск бедности, серьезные материальные и социальные лишения или проживание в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью труда, сообщил Eurostat в среду.



В худшем положении в Евросоюзе в прошлом году была Румыния, где почти треть населения подвергалась риску бедности или социальной изоляции, а также население Болгарии.



Напротив, самая низкая доля в ЕС была зафиксирована статистиками в Чешской Республике — 12%. За ней следуют Словения (14%), Финляндия и Польша (16%).



Женщины чаще попадали в группу риска, чем мужчины, а молодые люди — чаще, чем пожилые. Образование также сыграло свою роль: риску больше подвержены те, кто имеет более низкий уровень образования. Риск был особенно высок среди безработных.



«Неудивительно, что статус работы был одной из основных социально-экономических характеристик, влияющих на риск бедности или социальной изоляции. Если в 2023 году риск бедности или социальной изоляции в ЕС составлял 11,3% для работающих и 18,7% для пенсионеров, то для безработных он составлял почти две трети (66,3%), а для других неактивных лиц — 43,2%, то есть тех, кто не работает или не работает по другим причинам, кроме выхода на пенсию», — говорится в одном из выводов Евростата.



Искажение статистики



В Чешской Республике уже долгое время самый низкий уровень безработицы в ЕС, поэтому, вероятно, она и занимает первые места в статистике. Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, сказал, что очень низкий уровень безработицы — это, пожалуй, единственное объективное преимущество Чехии, которое снижает долю людей, подверженных риску бедности, по сравнению со среднеевропейскими показателями. В остальном, по его словам, статистика чрезмерно льстит Чехии, поскольку она искажена в некоторых аспектах.



«Во-первых, этот показатель считает бедными тех, кто зарабатывает меньше 60% от медианного уровня в своей стране», — говорит он. В Чешской Республике медианная зарплата в первом квартале этого года составляла 36 651 крону, согласно данным Чешского статистического управления. 60% от медианной зарплаты — это 21 991 крона.



Однако уровень жизни, обеспечиваемый доходом в 60% от медианной зарплаты, в разных государствах — членах ЕС существенно различается. «Например, гражданин богатого Люксембурга, зарабатывающий 60% от медианного дохода, гораздо богаче чеха, зарабатывающего 60% от медианного дохода в стране, даже с учетом разницы в уровне цен.



Однако и те, и другие попадают в статистику как люди, подверженные риску бедности. Этот показатель говорит не о реальной бедности, а о том, насколько эгалитарной является страна, говорит Градил.



Второй проблемой, ставящей чехов в невыгодное положение, которую статистика Eurostat не учитывает, он считает вычеты из налогооблагаемой базы, налагаемые на отдельных жителей. «Если в такой стране, как Чехия, высок уровень взысканий, то многие жители вроде бы получают приличные зарплаты, которые Eurostat включает в статистику, но часть этих зарплат конфискуется, что игнорируется властями», — добавил он.



Чехия доминировала в этой статистике в 2022 году, когда доля была даже немного ниже — 11,8%. Средний показатель по ЕС также был немного лучше, чем в 2022 году. Тогда под угрозой бедности или социальной изоляции находились 95,3 миллиона человек, что составляло 21,6% населения ЕС.