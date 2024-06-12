Метеорологи предупредили о сильных дождях и грозах
15 июня 2024
15:00
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Метеорологи выпустили предупреждение о сильных дождях и грозах в субботу, особенно для региона Моравия и Силезия. Через Чехию проходит холодный фронт, поэтому возможны грозы, особенно в Высочине, а также в южной и западной Моравии. По данным Чешского гидрометеорологического института, вечером ожидается сильный дождь.
«Сегодня возможны грозы, особенно в высокогорье и на юге/западе Моравии. Вечером они постепенно перейдут в более продолжительные и сильные дожди в Моравии и Силезии и останутся там до завтрашнего или следующего утра», — предупредили представители Чешского гидрометеорологического управления в сети X.
В связи с дождями с 16 часов субботы до 6 утра воскресенья на всей территории Моравии и Силезии было объявлено предупреждение о высокой опасности. С полудня субботы до воскресенья может выпасть до 70 миллиметров осадков.
В связи с обильными осадками с вечера субботы до 23 часов воскресенья действует низкий риск наводнений.
«В местах с повышенной насыщенностью почвы возможен быстрый сток воды с ландшафта или локальное затопление низменных участков», — предупреждает Чешское гидрологическое управление. В Высочине и на западе Южно-Моравского края уровень воды в реках в отдельных случаях может подняться до первой или второй ступени паводка.
В ближайшие дни ожидаются высокие температуры, превышающие 20 градусов Цельсия и приближающиеся к тропическим тридцати.
В связи с дождями с 16 часов субботы до 6 утра воскресенья на всей территории Моравии и Силезии было объявлено предупреждение о высокой опасности. С полудня субботы до воскресенья может выпасть до 70 миллиметров осадков.
В связи с обильными осадками с вечера субботы до 23 часов воскресенья действует низкий риск наводнений.
«В местах с повышенной насыщенностью почвы возможен быстрый сток воды с ландшафта или локальное затопление низменных участков», — предупреждает Чешское гидрологическое управление. В Высочине и на западе Южно-Моравского края уровень воды в реках в отдельных случаях может подняться до первой или второй ступени паводка.
В ближайшие дни ожидаются высокие температуры, превышающие 20 градусов Цельсия и приближающиеся к тропическим тридцати.
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