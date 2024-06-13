В Швейцарии начинается саммит по вопросам мира в Украине

«Это действительно первая возможность обсудить на максимально широкой платформе условия достижения прочного и справедливого мира в Украине», — сказал Павел, добавив, что он очень рад возможности принять участие в конференции. Он надеется, что на ней будет достигнут максимально широкий консенсус по основным принципам и отправным точкам. «Консенсуса по поводу того, как установить мир в Украине, конечно, не будет. Даже нет такой цели», — отметил чешский президент.



По словам Павла, переговоры будут разделены на три направления: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы. Президент считает их ключевыми областями, по которым большинство стран мира могут договориться. «В области ядерной безопасности, сопредседателем которой является Чешская Республика, на сегодняшний день достигнут наибольший прогресс», — считает Павел.



Переговоры в Швейцарии базируются в первую очередь на плане президента Украины Владимира Зеленского, в котором одним из условий мира назван вывод русских из оккупированных частей Украины, включая аннексированный Крым. При этом он выступает за то, чтобы до начала переговоров с россиянами сначала был разработан мирный план без участия России, имеющий широкую международную поддержку.



Участники со всего мира



Делегации из сотен стран и международных организаций прибыли на курорт на холме Бюргеншток, чтобы найти точки соприкосновения, причем около половины участников — из Европы, сообщили швейцарские организаторы. Соединенные Штаты также будут представлены, но президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии. Китай вообще пропустит это мероприятие.



Помимо президента Павла, Чешскую Республику представляют заместитель министра иностранных дел Ян Мариан и председатель Государственного управления по ядерной безопасности Дана Драбова. Ожидается, что ядерная безопасность станет одной из трех главных тем встречи, наряду с гуманитарными последствиями российской агрессии и продовольственной безопасностью. Чешская Республика, наряду с Францией и Швецией, возглавляет рабочую группу по ядерной и радиационной безопасности в Украине, заседание которой состоялось в Праге в апреле.



Встречи проходят на фоне продолжающихся боевых действий, в которых инициатива сейчас на стороне России. Москва раскритиковала саммит и заявила в пятницу, что ее войска прекратят нападения на украинские города и села только тогда, когда украинские солдаты покинут четыре украинских региона, которые Россия частично контролирует. Еще одним требованием российского лидера Владимира Путина является прекращение стремления Украины к членству в НАТО.