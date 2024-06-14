В ДТП с автобусом в Исландии пострадали 12 чехов
17 июня 2024
09:20
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В результате аварии автобуса на севере Исландии в пятницу пострадали 12 человек, пятеро из которых попали в реанимацию с серьезными травмами. Петр Новотный, директор компании CK Adventura, сообщил об этом Чешскому агентству новостей в воскресенье. В автобусе находились 20 чешских туристов с чешским гидом и водителем. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Девять туристов вернулись в Чехию в воскресенье вечером.
Пострадавшие были доставлены в больницы Рейкьявика и Акюрейри, некоторые — на вертолете. Туристов с незначительными травмами уже выписали. «На данный момент пять клиентов остаются в больницах, двое из них — в реанимации», — сказал директор. Члены семей находятся с ними на месте происшествия. Девять туристов вернулись в Прагу сегодня вечером, самолет с ними приземлился в 20:30. Новотный, который лично находился в аэропорту, не связывался ни с кем из них после их прибытия.
«Исландский Красный Крест организовал в Акюрейри центр помощи для других участников аварии», — сообщил ранее директор компании. У туристического агентства есть сотрудники в Исландии, один представитель вылетел в Исландию в воскресенье вечером, а ситуацией с отъездом других туристов в Чехию занимается агентство помощи на месте, добавил он.
Автобус разбился на дороге между городами Акюрейри и Скагастренд около 17:00 по местному времени в пятницу. Новотный не знает точных обстоятельств аварии. «Это произошло на сухопутной дороге, на прямом, чистом участке», — сказал он Чешскому агентству новостей. По данным исландских СМИ, причиной столкновения мог стать расплавленный асфальт из-за высокой температуры.
Агентство разбирается с ситуацией вместе с исландской полицией и чешским консульством.
«Наши дипломаты из посольства в Осло находятся в контакте с туристическим агентством и больницей, где консул посетила пострадавших граждан», — подтвердила Чешскому агентству новостей пресс-секретарь МИД Чехии Мариана Вернерова.
Последний раз авария с участием автобуса с чехами за границей произошла в мае. Чешский автобус с 42 пассажирами направлялся в Италию и разбился на автостраде А2 недалеко от города Бад-Вальтерсдорф на юго-востоке Австрии. Он столкнулся с грузовиком, перевозившим баллоны с жидким водородом. Четыре человека из группы чешских туристов, включая девятилетнего ребенка, получили легкие ранения. В ноябре прошлого года автобус с чешскими туристами разбился на Шри-Ланке, столкнувшись с поездом на переезде, сообщает местная газета The Morning. Двое туристов и водитель получили незначительные травмы.
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