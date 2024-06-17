Особняк за миллиарды крон не привлекает. Только два журналиста пришли на экскурсию для покупателей

Первая экскурсия по Штиржинскому замку, который правительство хочет продать, не привлекла ни одного инвестора. На повторную экскурсию, предназначенную для потенциальных покупателей, пришли только два журналиста и два фотокорреспондента.





Руководство Управления государственного представительства по имущественным вопросам (ÚZSVM), которое с прошлого года управляет барочным зданием с обширным замковым парком, пока не видит в этом проблемы.





«В замке Штиржин назначены четыре даты просмотра. Потенциальные посетители могут по своему усмотрению принимать участие в экскурсиях или нет. В прошлом у нас были случаи, когда покупатель не приходил на экскурсию», — ответила пресс-секретарь ведомства Алена Мюль на вопрос журналиста. Она подчеркнула, что при продаже этого «ненужного имущества» ведомство действует «абсолютно стандартно и прозрачно».





Управление по имуществу планирует провести с 11 по 13 сентября электронный аукцион по продаже пустующего объекта, который до конца 2022 года функционировал как конференц-центр Министерства иностранных дел.





Минимальная цена, которая должна учитывать предыдущие крупные инвестиции государства, установлена на уровне 3,3 миллиарда крон. Ранее эксперт оценивал рыночную стоимость примерно в 1,5 миллиарда крон. Любой потенциальный участник торгов должен предварительно внести залог в размере 30 миллионов крон. Это будет самый крупный аукцион, когда-либо организованный Министерством внутренних дел.





Аукцион, как пишет Seznam Zprávy, может быть осложнен неясной ситуацией с частью земли в замковом парке, где власти пытаются решить, является ли она продаваемым полем или «неотчуждаемым» земельным участком.





Само здание замка сейчас практически лишено инвентаря. Большая часть мебели и других предметов перешла в ведение Института национального наследия. Только замковая часовня сохранилась в своем первоначальном виде.





Как было отмечено во время экскурсии, за заброшенным зданием присматривают три рабочих и один садовник. За полем для гольфа ухаживает сторонняя компания. Ежемесячные расходы составляют сотни тысяч крон.





Дальнейшие экскурсии для тех, кто интересуется территорией замка, запланированы на июль, август и начало сентября.