Пьяный мужчина напал с ножом на шестерых человк на автозаправочной станции в Праге

Инцидент на автозаправочной станции на Аргентинской улице произошел около трех часов дня. На месте происшествия парамедики оказали помощь в общей сложности трем людям.



«Мы выехали на место нападения, и к нам поступил мужчина, получивший резаные раны верхней части тела. Он был вне опасности для жизни и доставлен в больницу в стабильном состоянии», — сообщила Новости пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.



Позже она добавила, что пострадавший 50-летний мужчина находится в состоянии «средней тяжести». Два других человека были осмотрены службой скорой помощи, но в госпитализации не нуждались.



«В настоящее время мы расследуем дело о нападении на шесть человек в Праге 7 на Аргентинской улице. Двое пострадавших были доставлены службой скорой помощи после нападения с ножом. Мы выясняем мотив, и сотрудники полиции задержали на месте преступления пятидесятидвухлетнего нападавшего», — говорится в сообщении полиции в социальной сети X без дополнительных подробностей.



«По неустановленным пока причинам мужчина напал с ножом на мотоциклиста на заправочной станции, нанеся ему резаные раны в области шеи. Расследуя этот случай, детективы выяснили, что до этого нападения мужчина напал еще на пять человек, сказал представитель полиции Ян Рыбанский.



По словам полицейских, мужчина родом из Праги 7 и во время нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. «Теперь мы можем исключить любые предположения о терроризме», — сказали в полиции.



Новостной сервер Aktu.cz сообщил, что нападение было совершено с применением ножа.