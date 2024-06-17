Сильные грозы обрушились на Чехию. Один человек погиб из-за упавшего дерева

«В связи с грозами, проходящими по Моравско-Силезскому краю, количество вызовов пожарных увеличивается. В настоящее время мы убираем поваленные деревья и откачиваем воду из затопленных подвалов домов. Всего зафиксировано около 600 происшествий, связанных с грозами», — сообщила 19 июня после 22:00 пресс-секретарь моравско-силезских пожарных Камила Лангерова.





«Один человек погиб, это произошло после падения дерева в городе Чески Тешине», — добавила она после 11 вечера. По данным Чешского телевидения, это был мужчина.





После урагана, пронесшегося над Моравско-Силезским краем, было приостановлено движение на нескольких железнодорожных линиях.





В Остраве между станциями Острава-Стржед и Острава-Кунчице движение поездов было остановлено примерно на час, в том числе из-за упавшего дерева. Часть станции Острава-Стржед была затоплена.





«Ситуацию усугубило прекращение подачи электроэнергии на воздушные линии со стороны ČEZ и непроходимость некоторых дорог», — сказал Мартин Кавка, представитель пожарной службы железнодорожной администрации.





Сильные грозы прошли и по южной Моравии, но, по словам пожарных, они не вызвали таких проблем, как на северо-востоке Чехии. Пожарные отреагировали на несколько инцидентов в Бланском и Вышковском районах, но это были лишь единичные случаи.