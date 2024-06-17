Сильные грозы обрушились на Чехию. Один человек погиб из-за упавшего дерева
20 июня 2024
09:30
39
Сильные грозы в восточной Моравии и Силезии вызвали затопление деревенских улиц и падение деревьев, что прервало движение на нескольких железнодорожных, трамвайных и троллейбусных линиях, а в ряде мест из-за них прервалось электроснабжение. В городе Чески Тешин падающим деревом был убит мужчина.
«В связи с грозами, проходящими по Моравско-Силезскому краю, количество вызовов пожарных увеличивается. В настоящее время мы убираем поваленные деревья и откачиваем воду из затопленных подвалов домов. Всего зафиксировано около 600 происшествий, связанных с грозами», — сообщила 19 июня после 22:00 пресс-секретарь моравско-силезских пожарных Камила Лангерова.
«Один человек погиб, это произошло после падения дерева в городе Чески Тешине», — добавила она после 11 вечера. По данным Чешского телевидения, это был мужчина.
После урагана, пронесшегося над Моравско-Силезским краем, было приостановлено движение на нескольких железнодорожных линиях.
В Остраве между станциями Острава-Стржед и Острава-Кунчице движение поездов было остановлено примерно на час, в том числе из-за упавшего дерева. Часть станции Острава-Стржед была затоплена.
«Ситуацию усугубило прекращение подачи электроэнергии на воздушные линии со стороны ČEZ и непроходимость некоторых дорог», — сказал Мартин Кавка, представитель пожарной службы железнодорожной администрации.
Сильные грозы прошли и по южной Моравии, но, по словам пожарных, они не вызвали таких проблем, как на северо-востоке Чехии. Пожарные отреагировали на несколько инцидентов в Бланском и Вышковском районах, но это были лишь единичные случаи.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
19 ИЮНЯ 2024
974
Полиция расследует дело о нападении на автозаправочную станцию в пражском районе Голешовице. На место происшествия прибыло большое количество полицейских патрулей. Преступник, который, по данным...
18:00
19 ИЮНЯ 2024
578
Самые дешевые краткосрочные займы можно найти с процентной ставкой около 30%. Это означает, что кредит в размере 20 000 крон в месяц будет стоить около 500. Однако такой дешевый кредит — скорее...
14:00
19 ИЮНЯ 2024
749
Управление государственного представительства по имущественным вопросам показало бывший конференц-центр в Штиржине первым «покупателям». Дальнейшие экскурсии перед предстоящей аукционной продажей...
13:00
19 ИЮНЯ 2024
667
Ипотеку, потребительские кредиты в банке или в небанковских учреждениях сегодня выплачивает почти половина трудоспособного населения Чехии. Чаще всего к ним прибегают люди с более высокими...
21:00
18 ИЮНЯ 2024
2106
Около 120 000 беженцев работают в Чехии и вносят деньги в чешскую пенсионную систему.
15:00
18 ИЮНЯ 2024
1055
Мужчина, обвиняемый в нападении на двух украинок на ярмарке в городе Пласы (Пльзеньский край) в прошлом году, не признал себя виновным. Окружной суд города Пльзень сегодня приступил к рассмотрению...
14:00
18 ИЮНЯ 2024
527
Инфляция в Европейском Союзе в мае составила 2,7%, что на десятую долю процентного пункта выше, чем в апреле. Статистическое управление Евростат сообщило об этом в своем отчете во вторник. В...
13:00
18 ИЮНЯ 2024
877
Двое граждан Чехии погибли в понедельник в результате несчастного случая при сплаве на рафте недалеко от деревни Эгюи во французских Альпах, сообщает BFM TV. Мужчину нашли уже мертвым на месте,...
09:30
18 ИЮНЯ 2024
980
Ремонт Баррандовского моста в Праге займет больше времени, чем ожидалось. Причина — ухудшение состояния консолей. Точная дата окончания ремонта пока не названа, но все же есть вероятность, что...
22:00
17 ИЮНЯ 2024
805
Министр обороны Яна Чернохова (ODS) исключила возможность того, что взрыв в военной зоне Либавы, в результате которого в понедельник погиб один солдат и восемь человек получили ранения, был...
21:00
17 ИЮНЯ 2024
904
Нанимать иностранцев для совершения преступлений, как это было в случае с человеком, подозреваемым в поджоге автобусного гаража пражской транспортной компании, — новая российская тактика, считает...
18:00
17 ИЮНЯ 2024
1248
На прошлой неделе иностранец решил немного проветриться на своей спортивной Audi на трассе D52 недалеко от Брно. К своему несчастью, он пронесся прямо мимо полицейского патруля, и стражи порядка...
16:30
17 ИЮНЯ 2024
1360
Проливные дожди и прохладная погода уступят место жаре. В Чехии наступает самая жаркая июньская неделя, когда дневные температуры поднимутся выше 30 градусов. В начале недели могут появиться грозы,...
15:00
17 ИЮНЯ 2024
821
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время альянс обсуждает вопрос о размещении дополнительного ядерного оружия в ответ на...
13:25
17 ИЮНЯ 2024
1861
Серьезный инцидент произошел на военном полигоне Либава (Оломоуцкий край), где около полудня взорвался пока неустановленный боеприпас, сообщил представитель чешской армии в сети Х. Спасатели...