Треть чехов готовы защищать свою страну с оружием

О готовности защищать страну от агрессора с оружием в руках чаще заявляют мужчины (44%), чем женщины (23%), свидетельствуют данные опроса. Исследование также показало, что люди, проголосовавшие за Петра Павела во втором туре президентских выборов (43%), значительно чаще отвечают на этот вопрос утвердительно, в то время как те, кто голосовал за Андрея Бабиша, защитили бы страну только в 27% случаев.





На вопрос о том, какой конец они хотели бы видеть в конфликте между Россией и Украиной, 7,4% чехов желают победы России, 43% — Украине, а 37,8% предпочитают временное примирение без победителей и проигравших. Остальные 11,8% респондентов выбрали ответ «не знаю» или «мне все равно».





Что касается окончания конфликта, 43% респондентов считают, что Европейский союз должен вести переговоры с Россией.





«Этот вариант был самым популярным среди людей, когда речь шла об их отношении к конфликту в Украине, причем мужчины (35%) чаще говорили об этом, чем женщины (25%) и люди с высшим образованием (38%). Кроме того, во втором туре президентских выборов его чаще упоминали избиратели Петра Павела (41%) по сравнению с избирателями Андрея Бабиша (20%)», — говорит Лукаш Кутил, аналитик центра CEDMO.





По мнению трети опрошенных (32%), ЕС должен и дальше усиливать антироссийские санкции. 30% респондентов считают, что ЕС должен оказать Украине невоенную поддержку, а 25% — военную.





Четверть людей считают, что ЕС должен занимать нейтральную позицию по отношению к агрессору и захватчику. В то же время 22% считают, что ЕС должен оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры.





В ходе опроса также выяснялось отношение к более тесному военному сотрудничеству между странами ЕС. 53% респондентов заявили, что страны ЕС не должны стремиться к более тесному военному сотрудничеству. Это тесно связано с тем, что 38% рассматривают его в первую очередь как гражданский и экономический проект. По мнению 15% чехов, европейская оборонная интеграция может подорвать функционирование Организации Североатлантического договора (НАТО). Из 47% тех, кто приветствует более тесное военное сотрудничество, 17% считают, что ЕС должен создать свою собственную армию. Остальные 30% считают, что военное сотрудничество между странами ЕС может работать параллельно с НАТО.





Опрос был проведен компанией Median для CEDMO (Central European Digital Media Observatory) с выборкой в 3 000 респондентов.