Хорватская полиция арестовала гражданина Чехии. Он позволил ребенку взять в руки гранату на военном полигоне
21 июня 2024
10:30
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Хорватская полиция ведет расследование в отношении 46-летнего чешского мужчины в связи со взрывом, в результате которого погиб девятилетний ребенок и еще три человека получили ранения. Он остановился на обозначенном военном полигоне и позволил ребенку взять в машину гранату, которую сын нашел на полигоне. Позже взрывное устройство, вероятно, было случайно приведено в действие.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк подтвердил информацию об аресте чеха.
Согласно заявлению хорватской полиции, мужчине предъявлено обвинение в создании общей опасности для жизни, имущества и безопасности. В среду днем в окрестностях города Книн он вместе со своей семьей и друзьями зашел на четко обозначенную территорию военного полигона. Там ребенок нашел «взрывное устройство», которое подозреваемый затем якобы лично поместил в автомобиль.
Через некоторое время ему пришлось сделать незапланированную остановку на окружной дороге в Билишанском районе из-за поломки автомобиля. Ребенок собирался выбросить гранату из машины и случайно активировал взрывное устройство. В результате взрыва ребенок погиб на месте, две женщины получили серьезные ранения, а еще один мужчина — легкие травмы.
Полиция все еще выясняет, что именно было взрывным устройством. На месте взрыва полиция собрала все обнаруженные следы, которые были доставлены в Загреб для проведения судебно-медицинской экспертизы. Однако, по предварительной информации, это должна была быть граната. После завершения расследования и возбуждения уголовного дела подозреваемого переведут в тюрьму Загреба.
«Я могу подтвердить арест гражданина Чехии в связи со взрывом, произошедшим в среду в округе Задар. В связи с тем, что в результате инцидента погиб ребенок, мы не будем предоставлять никакой информации», — заявил по этому поводу Дрейк. «Наше посольство находится в контакте со всеми соответствующими учреждениями», — добавил он.
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