Как подать заявление на страховые выплаты при наводнении в Чехии?
21 июня 2024
19:30
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За последние несколько дней наводнения нанесли ущерб на миллионы в районе Пльзеня и в других частях страны. Соответствующая страховка может помочь финансово возместить ущерб. Однако при обращении в страховую следует придерживаться рекомендаций.
Жителям следует следить за новостями во время наводнений и принимать меры предосторожности, которые могут предотвратить ущерб. Разумеется, им следует выполнять рекомендации властей. Все это облегчит последующее возмещение ущерба.
«Храните важные личные документы, включая страховые полисы, документы и ценные вещи в защищенном месте. То же касается документов на приобретение крупных предметов, электроники и тому подобного», — предупреждает Ева Свободова из страховой компании Uniqa.
Если наводнение станет настолько масштабным, что придется эвакуироваться, лучше взять необходимые документы с собой.
При затоплении подвалов следует измерить уровень затопления здания и пострадавшей территории и сделать как можно более подробную фотодокументацию ущерба.
«Как только наводнение отступит, позаботьтесь о том, чтобы вода была откачана, а грязь и мусор убраны как можно быстрее. И если возможно, сделайте фотодокументацию с помощью мобильного телефона», — сказала Свободова.
По ее словам, стоит собрать разрушенные и поврежденные вещи для последующего осмотра ликвидатором. Если позволяют санитарные условия, не следует ничего выбрасывать.
Быстрее всего сообщить об ущербе в страховые компании через их онлайн-формы. Это также можно сделать в отделениях или по телефону. Отчет должен включать список пострадавших вещей с указанием их возраста, степени повреждения и цены.
«Храните важные личные документы, включая страховые полисы, документы и ценные вещи в защищенном месте. То же касается документов на приобретение крупных предметов, электроники и тому подобного», — предупреждает Ева Свободова из страховой компании Uniqa.
Если наводнение станет настолько масштабным, что придется эвакуироваться, лучше взять необходимые документы с собой.
При затоплении подвалов следует измерить уровень затопления здания и пострадавшей территории и сделать как можно более подробную фотодокументацию ущерба.
«Как только наводнение отступит, позаботьтесь о том, чтобы вода была откачана, а грязь и мусор убраны как можно быстрее. И если возможно, сделайте фотодокументацию с помощью мобильного телефона», — сказала Свободова.
По ее словам, стоит собрать разрушенные и поврежденные вещи для последующего осмотра ликвидатором. Если позволяют санитарные условия, не следует ничего выбрасывать.
Быстрее всего сообщить об ущербе в страховые компании через их онлайн-формы. Это также можно сделать в отделениях или по телефону. Отчет должен включать список пострадавших вещей с указанием их возраста, степени повреждения и цены.
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