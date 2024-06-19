Как подать заявление на страховые выплаты при наводнении в Чехии?

Жителям следует следить за новостями во время наводнений и принимать меры предосторожности, которые могут предотвратить ущерб. Разумеется, им следует выполнять рекомендации властей. Все это облегчит последующее возмещение ущерба.



«Храните важные личные документы, включая страховые полисы, документы и ценные вещи в защищенном месте. То же касается документов на приобретение крупных предметов, электроники и тому подобного», — предупреждает Ева Свободова из страховой компании Uniqa.



Если наводнение станет настолько масштабным, что придется эвакуироваться, лучше взять необходимые документы с собой.



При затоплении подвалов следует измерить уровень затопления здания и пострадавшей территории и сделать как можно более подробную фотодокументацию ущерба.



«Как только наводнение отступит, позаботьтесь о том, чтобы вода была откачана, а грязь и мусор убраны как можно быстрее. И если возможно, сделайте фотодокументацию с помощью мобильного телефона», — сказала Свободова.



По ее словам, стоит собрать разрушенные и поврежденные вещи для последующего осмотра ликвидатором. Если позволяют санитарные условия, не следует ничего выбрасывать.



Быстрее всего сообщить об ущербе в страховые компании через их онлайн-формы. Это также можно сделать в отделениях или по телефону. Отчет должен включать список пострадавших вещей с указанием их возраста, степени повреждения и цены.