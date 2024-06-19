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В Чехии сотрудник пропал на две недели, а потом его нашли спящим рядом с 14 пустыми бутылками из-под водки

Новости 420on
22 июня 2024
15:30
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Сотрудник одной из брненских компаний, вероятно, может забыть о звании лучшего работника года. Сначала владелец компании не мог его найти в течение двух недель, а когда его наконец обнаружили в одной из боковых комнат в подсобном помещении компании, там валялось четырнадцать пустых бутылок из-под водки. Тест на наличие алкоголя в крови показал 5,43 промилле и его пришлось отвезти в больницу.
Когда владельцу компании удалось найти совершенно пьяного сотрудника, ему пришлось решать проблему, как его выпроводить. Он вызвал на помощь полицию.

«Они разбудили мужчину, усадили его, но вразумить его было практически невозможно. По его состоянию можно было предсказать неблагоприятный результат дыхательного теста, но значение алкоголя на дисплее удивило даже патруль муниципальной полиции. На приборе высветилось значение 5,43. Для многих людей с непривычки такой уровень может оказаться даже смертельным», — сказал Якуб Ганем, пресс-секретарь полиции.

Поэтому патруль немедленно вызвал парамедиков, которые отвезли мужчину, уроженца Йиглавы, в больницу. 
Чехия алкоголизм работа полиция

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