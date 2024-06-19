В Чехии сотрудник пропал на две недели, а потом его нашли спящим рядом с 14 пустыми бутылками из-под водки

Новости 420on 22 июня 2024 15:30 426

Сотрудник одной из брненских компаний, вероятно, может забыть о звании лучшего работника года. Сначала владелец компании не мог его найти в течение двух недель, а когда его наконец обнаружили в одной из боковых комнат в подсобном помещении компании, там валялось четырнадцать пустых бутылок из-под водки. Тест на наличие алкоголя в крови показал 5,43 промилле и его пришлось отвезти в больницу.