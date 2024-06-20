Я Брюс Спрингстин, и мне нужны деньги на новую гитару. Женщина в Чехии поверила и заплатила

Несколько месяцев назад она «отписалась» от его фотографии на Facebook. Вскоре после этого с ней связался через Messenger предполагаемый Брюс Спрингстин. Она начала общаться с ним. Женщина хотела встретиться с певцом лично, поэтому послушала его призыв о том, что для личной встречи ей нужно оплатить VIP-абонемент, описала начало истории представитель полиции Хомутова Мирослава Глоговска.





Следуя инструкциям предполагаемой звезды, женщина неоднократно снимала со своего банковского счета требуемые суммы в размере от 8 000 до 15 000 чешских крон и вносила их в биткоинмат.





«Таким образом она отправила более 80 000 крон. Жертва даже считала, что внесла часть этих сумм певцу на новую гитару», — сказала пресс-секретарь.





Женщина отправила еще несколько тысяч на банковский счет предполагаемого официального менеджмента певца. Опять же, это должны были быть деньги за так называемое VIP-членство. В ответ она получила фотографию своей VIP-карты.





Однако, чтобы активировать ее, ей пришлось отправить еще 2000 долларов, или более 46 000 крон. «Поскольку денег у собеседницы больше не было, она отказалась дальше общаться с мошенником и обратилась в полицию», — добавила Глоговска.





Полиция неоднократно призывала общественность всегда думать о том, стоит ли общаться с незнакомым человеком через Интернет.





«Однако если вы все-таки переписываетесь с подобным человеком, будьте осторожны. Особенно если он выдает себя за известного человека, который обещает личную встречу, или если он якобы врач, солдат на задании или другой человек из-за границы, который обещает серьезные отношения», — призывает граждан к осторожности пресс-секретарь.