Правительство хочет пресечь деятельность картелей и планирует ввести крупные штрафы для менеджеров
25 июня 2024
08:00
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Менеджеры, которые участвуют в картельных соглашениях, например путем организации, создания условий или содействия, будут оштрафованы на сумму до 10 миллионов крон. Кроме того, им будет запрещено заниматься бизнесом или они могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Это предусмотрено поправками к Закону о защите конкуренции, которые правительственная канцелярия направила для комментариев. «Цель — эффективно наказать таких лиц, удержать их от совершения подобных правонарушений и в конечном итоге мотивировать их сообщать о правонарушениях», — говорится в пояснительной записке ведомства.
«Что касается наказания физических лиц Управлением по защите конкуренции, то это действительно будет новаторским вопросом. Участие в картеле теперь является уголовным преступлением, но антимонопольное ведомство утверждает, что эта норма не работает. Возможно, это и так, ведь за это преступление вынесено минимальное количество приговоров», — прокомментировал Роберт Неруда, партнер Havel & Partners и бывший заместитель председателя ведомства.
С другой стороны, по его словам, предлагаемое положение очень радикально и позволит антимонопольному органу наказывать руководителей и должностных лиц компаний, даже если они только попытались совершить антиконкурентные действия.
«Очевидно, что программа смягчения наказания антимонопольного ведомства в последние годы была не слишком успешной. Поэтому теперь на отдельных лиц будет оказываться давление», — добавил Артур Браун из bpv Braun Partners. Программа призвана помочь в информировании об антиконкурентном поведении.
Однако Браун не уверен, что предложенное регулирование приведет к пресечению деятельности наиболее опасных картелей.
Проблемные сектора
Поправка также исключает четко определенную 40-процентную долю рынка, которая считается доказательством доминирующего положения. «Но это скорее косметическое изменение, поскольку оценка доминирующего положения всегда индивидуальна», — отметил адвокат Йиржи Мнюк из Rowan Legal.
Тогда антимонопольный орган сможет более эффективно вмешиваться в случае отраслевых расследований. Например, в случае с сетями супермаркетов или производителями и дистрибьюторами продуктов питания, когда есть подозрения в завышении цен на товары. Даже если расследование не выявит картельного поведения, оно обнаружит, что конкуренция в секторе была искажена в течение длительного времени.
«Если ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем, антимонопольное ведомство может принять меры по улучшению ситуации», — говорится в пояснительной записке.
Поправка также вводит так называемую модель call-in, которая позволит оценивать подозрительные слияния ретроспективно. Кроме того, она прямо предусматривает злоупотребление доминирующим положением в случае продаж по необоснованно высоким ценам.
«Теоретически уже сегодня можно было бы наказывать за завышенные цены в случае злоупотребления доминирующим положением на рынке, но на практике это вряд ли возможно, даже в рамках все еще действующего Закона о ценах 1990 года», — добавил Браун.
Само антимонопольное ведомство неоднозначно относится к изменениям, хотя и участвовало в процессе их разработки. «Для нас ключевыми являются введение административных штрафов для физических лиц, новый инструмент конкуренции и модель призыва к слиянию», — сказал представитель ведомства Мартин Шанда.
Серьезные дела не рассматриваются, говорит юрист
По словам юриста PwC Петры Кинклова, сфера конкуренции уже очень сложна и не является интуитивно понятной для бизнеса. «Новое регулирование вносит дополнительные сложности и неопределенность, что приведет к дополнительным расходам предпринимателей на обучение, консультантов и юристов в ущерб их собственному бизнесу», — сказала она.
По словам Неруды, изменения также не являются необходимыми. «В настоящее время Управление уже обладает достаточными полномочиями, такими же, как и большинство развитых антимонопольных органов в мире. Вместо того чтобы принимать новые, ему следует разобраться, почему нынешние полномочия используются неэффективно», — добавил он.
По мнению Брауна, проблемы заключаются не в отсутствии законодательства, а в том, что действительно серьезные дела не рассматриваются. «Небольшие интернет-магазины привлекаются к ответственности за ценовой сговор, на них налагаются штрафы, что ставит под угрозу их существование. Однако концентрация в крупных сферах торговли, даже в китайских интернет-магазинах, имеющих другие конкурентные преимущества, практически не рассматривается», — отметил он.
Торговая палата и Конфедерация промышленности и транспорта прокомментируют предложение после того, как изучат его. Поправке еще предстоит пройти через комментарии, быть одобренной правительством и парламентом и подписанной президентом. Она может вступить в силу в течение следующего года.
«Что касается наказания физических лиц Управлением по защите конкуренции, то это действительно будет новаторским вопросом. Участие в картеле теперь является уголовным преступлением, но антимонопольное ведомство утверждает, что эта норма не работает. Возможно, это и так, ведь за это преступление вынесено минимальное количество приговоров», — прокомментировал Роберт Неруда, партнер Havel & Partners и бывший заместитель председателя ведомства.
С другой стороны, по его словам, предлагаемое положение очень радикально и позволит антимонопольному органу наказывать руководителей и должностных лиц компаний, даже если они только попытались совершить антиконкурентные действия.
«Очевидно, что программа смягчения наказания антимонопольного ведомства в последние годы была не слишком успешной. Поэтому теперь на отдельных лиц будет оказываться давление», — добавил Артур Браун из bpv Braun Partners. Программа призвана помочь в информировании об антиконкурентном поведении.
Однако Браун не уверен, что предложенное регулирование приведет к пресечению деятельности наиболее опасных картелей.
Проблемные сектора
Поправка также исключает четко определенную 40-процентную долю рынка, которая считается доказательством доминирующего положения. «Но это скорее косметическое изменение, поскольку оценка доминирующего положения всегда индивидуальна», — отметил адвокат Йиржи Мнюк из Rowan Legal.
Тогда антимонопольный орган сможет более эффективно вмешиваться в случае отраслевых расследований. Например, в случае с сетями супермаркетов или производителями и дистрибьюторами продуктов питания, когда есть подозрения в завышении цен на товары. Даже если расследование не выявит картельного поведения, оно обнаружит, что конкуренция в секторе была искажена в течение длительного времени.
«Если ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем, антимонопольное ведомство может принять меры по улучшению ситуации», — говорится в пояснительной записке.
Поправка также вводит так называемую модель call-in, которая позволит оценивать подозрительные слияния ретроспективно. Кроме того, она прямо предусматривает злоупотребление доминирующим положением в случае продаж по необоснованно высоким ценам.
«Теоретически уже сегодня можно было бы наказывать за завышенные цены в случае злоупотребления доминирующим положением на рынке, но на практике это вряд ли возможно, даже в рамках все еще действующего Закона о ценах 1990 года», — добавил Браун.
Само антимонопольное ведомство неоднозначно относится к изменениям, хотя и участвовало в процессе их разработки. «Для нас ключевыми являются введение административных штрафов для физических лиц, новый инструмент конкуренции и модель призыва к слиянию», — сказал представитель ведомства Мартин Шанда.
Серьезные дела не рассматриваются, говорит юрист
По словам юриста PwC Петры Кинклова, сфера конкуренции уже очень сложна и не является интуитивно понятной для бизнеса. «Новое регулирование вносит дополнительные сложности и неопределенность, что приведет к дополнительным расходам предпринимателей на обучение, консультантов и юристов в ущерб их собственному бизнесу», — сказала она.
По словам Неруды, изменения также не являются необходимыми. «В настоящее время Управление уже обладает достаточными полномочиями, такими же, как и большинство развитых антимонопольных органов в мире. Вместо того чтобы принимать новые, ему следует разобраться, почему нынешние полномочия используются неэффективно», — добавил он.
По мнению Брауна, проблемы заключаются не в отсутствии законодательства, а в том, что действительно серьезные дела не рассматриваются. «Небольшие интернет-магазины привлекаются к ответственности за ценовой сговор, на них налагаются штрафы, что ставит под угрозу их существование. Однако концентрация в крупных сферах торговли, даже в китайских интернет-магазинах, имеющих другие конкурентные преимущества, практически не рассматривается», — отметил он.
Торговая палата и Конфедерация промышленности и транспорта прокомментируют предложение после того, как изучат его. Поправке еще предстоит пройти через комментарии, быть одобренной правительством и парламентом и подписанной президентом. Она может вступить в силу в течение следующего года.
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