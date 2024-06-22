Как его зарядить? Чиновники в Чехии получили компьютеры для цифровизации с британскими зарядными устройствами
25 июня 2024
13:00
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Некоторые из новых компьютеров, которые должны помочь чиновникам в переходе на цифровое управление строительством, пришли с неподходящими для Чехии зарядными устройствами. Вместо чешских штекеров они получили разъемы для британской сети. В Чехии они непригодны для использования.
«Я думаю, что мероприятие отлично подготовлено...», — иронизирует заместитель мэра Подебрад Ладислав Лангр, говоря о семи ноутбуках, прибывших в рамках предстоящей оцифровки строительной процедуры.
Все они были снабжены зарядными устройствами с вилками, предназначенными для британской сети с типичными квадратными штырьками вместо круглых. В Чехии они непригодны.
В Праге чиновники сами купили зарядные устройства
«Мы пожаловались на них, и нам пообещали, что в течение недели все будет исправлено», — говорит вице-мэр города Подебрады. Однако он не уверен, что все будет улажено до старта цифровизации, который должен состояться в начале июля.
Пресс-секретарь Каролина Шнейдарова подтвердила это Seznam Zprávy. Чиновники решили сами купить зарядные устройства.
На прошлой неделе в Семилы поступило 10 новых компьютеров, и, опять же, все они были с плохими зарядными устройствами. «Пока что мы решаем проблему зарядки с помощью док-станции. Самим кабелем питания займется департамент, когда придет время», — говорит Давид Пражак, депутат от движения ANO и заместитель мэра Семилы.
«Волшебство заключалось в том, что все делалось централизованно через Министерство регионального развития. И они это сделали. Парадокс в том, что все было сделано в последнюю минуту», — вздохнул Пражак.
С июля, со следующей недели, строительные органы должны перейти от бумажных процедур к полностью цифровым.
Из реакции городов ясно, что плохие зарядные устройства — это последняя деталь, но она подчеркивает общую нервозность чиновников в связи с резким началом цифровизации.
Чиновники не уверены, что смогут работать в новой онлайн-среде. В конце мая они говорили, что у них не было достаточно времени, чтобы освоиться с системой.
«Я не знаю, на что способна система, как она работает, мне негде ее опробовать. Я был бы рад хотя бы демонстрации», — сказал один из руководителей строительного управления в Праге 12.
Министерство: подрядчик принял меры по исправлению ситуации
По словам Петра Валецко, пресс-секретаря Министерства регионального развития (MMR), проблема с неправильным разъемом возникла в первых поставках IT-оборудования.
«Мы предполагаем, что при комплектации наборов была допущена ошибка. Как только поставщик обнаружил недочет, он принял меры по исправлению ситуации. Он заменил уже поставленные кабели, и следующие поставки были с правильным кабелем», — говорит Валецко.
Он добавляет, что, по информации министерства, на данный момент ни один орган власти не должен иметь кабель с британским штекером.
В целом, по данным ММР, удалось обеспечить техникой более половины ведомств. «У нас нет точного количества поставленных комплектов ИТ-оборудования. К сожалению, не все офисы в полной мере сотрудничают с поставщиками, чтобы договориться о времени и месте получения оборудования. Иногда протокол передачи подписывается не сразу», — объясняет Валецко, почему невозможно назвать точную цифру.
Пресс-секретарь также подчеркивает, что новое IT-оборудование не является обязательным условием для запуска цифровых строительных процедур.
«Информационная система для чиновников может быть использована на существующих офисных компьютерах», — говорит Валецко.
В то же время на своем сайте министерство отмечает, что существенной частью оцифровки строительных процедур является обеспечение полной функциональности оборудования строительных контор. На эти цели из Национального плана восстановления было выделено более 213 миллионов крон, а перед началом конкурса во всех строительных конторах была проведена интерактивная анкета. Компания заранее объявила, что поставит оборудование в июне.
Бартош: Все будет под контролем
Министр регионального развития Иван Бартош ранее заявил в интервью Seznam Zprávy, что, с его точки зрения, переход к цифровизации будет управляемым.
«Я слышал предложения о том, что сроки должны быть перенесены. Не хочу преуменьшать, но сравню это с тем, как я сдавал экзамен в университете. Чем ближе был дедлайн, тем чаще ты думал о том, чтобы отложить его, потому что считал, что позже справишься лучше. Но я знаю по опыту, что, отложив экзамен, я все равно не использовал выигранное время для учебы. Я убежден, что если бы закон начал действовать с 1 января, нервозность была бы такой же», — говорит Бартош.
В Великобритании используется вилка типа G, которую можно определить по прямоугольному сечению и тройке штырьков. Это так называемый британский стандарт BS 1363. Такой тип розетки используется и в ряде других стран. К ним относятся Мальдивы, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Сейшельские острова.
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