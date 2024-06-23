Температура на этой неделе достигнет 32 градусов, возможны сильные грозы

Уже на прошлой неделе температура неоднократно достигала 30 градусов, а в пятницу местами поднялась почти до 34 градусов. На этой неделе будет несколько таких дней.



Во вторник температура может достигнуть 29 градусов, а в среду — 30. В четверг максимальная температура составит 29 градусов, в пятницу воздух прогреется до 28-32 градусов. Затем в выходные может быть от 27 до 31 градуса.



Как и на предыдущей неделе, в ближайшие несколько дней будут идти грозы. На сегодня и вторник по-прежнему прогнозируется от преимущественно ясного до частично облачного неба, но местами ожидается облачность. В среду во второй половине дня и вечером местами возможны ливни или грозы. К четвергу ливни пройдут над большей частью территории, и снова возможны грозы. В пятницу погода будет похожей, а в выходные возможно формирование сильных гроз.



Предстоящий период будет самым теплым на этой неделе. Средние недельные температуры составят около 28 градусов. В первые три недели июля метеорологи ожидают температуру около 25 градусов Цельсия. Большая часть осадков выпадет к концу июня, а июль будет средним по количеству осадков.